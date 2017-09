პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ახალ კონსტიტუციას ერთპარტიული უწოდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidentis-administracia [1] => ana-dolidze [2] => saqartvelos-konstitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168080 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidentis-administracia [1] => ana-dolidze [2] => saqartvelos-konstitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168080 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2860 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidentis-administracia [1] => ana-dolidze [2] => saqartvelos-konstitucia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidentis-administracia [1] => ana-dolidze [2] => saqartvelos-konstitucia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168080) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4491,2860,15402) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167344 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 15:26:25 [post_date_gmt] => 2017-09-25 11:26:25 [post_content] => "ჩვენ საქმე გვაქვს სამწუხარო პოლიტიკურ რეალობასთან," - ასე პასუხობს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, ანა დოლიძე, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მისამართით მამუკა მდინარაძის გამოთქმულ კრიტიკას. "უმრავლესობას სიტყვა მოლაპარაკება ესმის, როგორც მოლაპარაკება საკუთარ თავთან. ეს სიტყვები რომ აუცილებელია, დიალოგი და თანხმობა ესმის, როგორც ძირგამომთხრელი, დესტრუქციული ქმედება. ბუნებრივია, ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს სამწუხარო პოლიტიკურ რეალობასთან," - განაცხადა ანა დოლიძემ. "კონსტიტუციის 61-ე მუხლის თანახმად, მოთხოვნის წარდგენიდან 48 საათის შემდეგ შეუძლია, პარლამენტს შეიკრიბოს. პარლამენტის თავმჯდომარის მოთხოვნა რიგგარეშე სხდომის დანიშვნასთან დაკავშირებით ფიზიკურად დრეს დარეგისტრირდა," - განაცხადა ანა დოლიძემ. "უმრავლესობას სიტყვა მოლაპარაკება ესმის, როგორც მოლაპარაკება საკუთარ თავთან. ეს სიტყვები რომ აუცილებელია, დიალოგი და თანხმობა ესმის, როგორც ძირგამომთხრელი, დესტრუქციული ქმედება. ბუნებრივია, ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს სამწუხარო პოლიტიკურ რეალობასთან," - განაცხადა ანა დოლიძემ. 