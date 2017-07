პრეზიდენტის შვილის მეგობარი – მანქანაში ჩატენვის დროს დაზიანებები მივიღე, პოლიციელმა ჩამარტყა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-tatarishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144068 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-tatarishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144068 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15618 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-tatarishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-tatarishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144068) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15618) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142121 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 10:46:45 [post_date_gmt] => 2017-06-29 06:46:45 [post_content] => მიხეილ თათარიშვილის საქმეზე დღეს სასამართლოში მისი მეგობარი, პრეზიდენტის შვილი ანა მარგველაშვილი დაიკითხება, "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, ამის შესახებ თათარიშვილის ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განაცხადა. მისი თქმით, პროცესზე დაიკითხებიან ბრალდების ორი, ხოლო დაცვის 6 მოწმე. მოწმეებს შორის არიან ანა მარგველაშვილი, მინდია გოგოჭური და არჩილ მგელაძე. საქრთველოს პრეზიდენტის სიძის მეგობარს, მიხეილ თათარიშვილს გამოძიება ნარკოდანაშაულში ადანაშაულებს, თუმცა თავად თათარაშვილი ბრალს არ ეთანხმება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს პრეზიდენტის სიძის მეგობრის, მიხეილ თათარიშვილის პროცესი მიმდინარეობს. პრეზიდენტის შვილის ანა მარგველაშვილის განცხადებით, დაცვის მხარეს თათარაშვილის დასაცავად ყველა მტკიცებულებები გააჩნია. „ბრალდების მხარეს არანაირი მტკიცებულება არ აქვს ბრალდებულის წინააღმდეგ, მოსამართლის კეთილსინდისიერების იმედი გვაქვს", - განაცხადა საქალაქო სასამართლოში ანა მარგველაშვილმა. პრეზიდენტის სიძის მინდია გოგოჭურის მეგობარი მიხეილ თათარიშვილი ნარკოდანაშაულის ბრალდებით, 15 მარტს დააკავეს. [post_title] => პრეზიდენტის შვილი სასამართლოს კეთილსინდისიერების იმედზეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidentis-shvili-sasamartlos-ketilsindisierebis-imedzea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 14:43:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 10:43:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129952 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142121 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 10:46:45 [post_date_gmt] => 2017-06-29 06:46:45 [post_content] => მიხეილ თათარიშვილის საქმეზე დღეს სასამართლოში მისი მეგობარი, პრეზიდენტის შვილი ანა მარგველაშვილი დაიკითხება, "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, ამის შესახებ თათარიშვილის ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განაცხადა. მისი თქმით, პროცესზე დაიკითხებიან ბრალდების ორი, ხოლო დაცვის 6 მოწმე. მოწმეებს შორის არიან ანა მარგველაშვილი, მინდია გოგოჭური და არჩილ მგელაძე. საქრთველოს პრეზიდენტის სიძის მეგობარს, მიხეილ თათარიშვილს გამოძიება ნარკოდანაშაულში ადანაშაულებს, თუმცა თავად თათარაშვილი ბრალს არ ეთანხმება. [post_title] => დღეს ანა მარგველაშვილს დაკითხავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-ana-margvelashvils-dakitkhaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 10:52:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 06:52:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142121 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 93ea05efd2d4c350220b62b575e42285 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )