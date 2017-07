პრეზიდენტმა 4 შვილის დედა თეა სირაძე შეიწყალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shewyaleba [1] => tea-siradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144233 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shewyaleba [1] => tea-siradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144233 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3083 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shewyaleba [1] => tea-siradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shewyaleba [1] => tea-siradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144233) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3083,17037) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143982 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-06 12:15:53 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:15:53 [post_content] => პრეზიდენტმა 170 მსჯავრდებული შეიწყალა, აქედან 9 ქალია. 8 მათგანი სასჯელაღსრულების დაწესებულებას დღესვე დატოვებს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის თქმით, შეწყალების კომისიაში 1073 განცხადება იყო შესული, რომელსაც კომისია 20 ივნისიდან 23 ივნისის განმავლობაში სწავლობდა. ქორიძის თქმით, შეწყალებული 170 მსჯავრდებულიდან საპატიმრო დაწესებულებას 120 დღესვე დატოვებს, დანარჩენებს კი სასჯელი სხვადასხვა ფორმით შეუმსუბუქდა, მათ ნაწილს პატიმრობის ვადა გაუნახევრდა, ნაწილს კი 1/3 და 2/3-ით შეუმცირდა. ქორიძეს არ დაუკონკრეტებია, არიან თუ არა შეწყალებულს შორის ისეთებიც, ვინც გახმარეუბულ საქმეზე იხდიდა სასჯელს, თუმცა განმარტა, რომ განაცხადებს შორის ყველა ტიპის დანაშაულის საქმე იყო განსახილველი. [post_title] => პრეზიდენტმა 170 მსჯავრდებული შეიწყალა - არიან თუ არა მათ შორის გახმაურებულ საქმეებზე დაკავებულები
[post_date] => 2017-07-06 12:15:53 [post_title] => პრეზიდენტმა 91 მსჯავრდებული შეიწყალა
[post_date] => 2017-04-12 12:21:09
[post_content] => პრეზიდენტმა დღეს 91 მსჯავრდებულის შეწყალების აქტს მოაწერა ხელი. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, 62 მათგანი დღესვე დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, 29-ს კი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდათ დარჩენილი სასჯელი. შეწყალებულთა შორის 4 ქალია, მათგან დღეს ციხეს 3 დატოვებს. კომისიამ 4-6 აპრილს იმუშავა და 600-მდე პირის საქმე განიხილა, შემდეგ კი რეკომენდაციები პრეზიდენტს წარუდგინა. შეწყალებაზე მოთხოვნის დაწერის საშუალება პატიმარს მისჯიდან მეორე დღესვე შეუძლია, თუმცა კომისია კონკრეტული კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილმა 157 პატიმარი შეიწყალა
[post_date] => 2017-03-01 13:11:40
[post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა 157 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის, ზვიად ქორიძის განცხადებით, 93 პატიმარი საპყრობილეებს დღეს დატოვებს. მათგან სამი ქალია, ერთი კი - არასრულწლოვანი. სასჯელი შეუმცირდა 64 მსჯავრდებულს. მისივე თქმით შეწყალების კომისიამ 16-დან 21 თებერვლის ჩათვლით იმსჯელა და 890 მსჯავრდებულის საქმე განიხილა. [post_title] => პრეზიდენტმა 170 მსჯავრდებული შეიწყალა - არიან თუ არა მათ შორის გახმაურებულ საქმეებზე დაკავებულები
[post_date] => 2017-07-06 12:15:53
[post_content] => პრეზიდენტმა 170 მსჯავრდებული შეიწყალა, აქედან 9 ქალია. 8 მათგანი სასჯელაღსრულების დაწესებულებას დღესვე დატოვებს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის თქმით, შეწყალების კომისიაში 1073 განცხადება იყო შესული, რომელსაც კომისია 20 ივნისიდან 23 ივნისის განმავლობაში სწავლობდა. ქორიძის თქმით, შეწყალებული 170 მსჯავრდებულიდან საპატიმრო დაწესებულებას 120 დღესვე დატოვებს, დანარჩენებს კი სასჯელი სხვადასხვა ფორმით შეუმსუბუქდა, მათ ნაწილს პატიმრობის ვადა გაუნახევრდა, ნაწილს კი 1/3 და 2/3-ით შეუმცირდა. ქორიძეს არ დაუკონკრეტებია, არიან თუ არა შეწყალებულს შორის ისეთებიც, ვინც გახმარეუბულ საქმეზე იხდიდა სასჯელს, თუმცა განმარტა, რომ განაცხადებს შორის ყველა ტიპის დანაშაულის საქმე იყო განსახილველი.