პრეზიდენტმა ნატო-ს უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის რეფორმირებაში ექსპერტული დახმარება სთხოვა

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველშვილმა ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა, ფორუმის თბილისში ჩატარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ალიანსის ამ ჟესტს დღეს ხედავენ, როგორც საქართველოს მოკავშირეები, ასევე საქართველოს არამეგობარი ქვეყნები. საქართველოს პრეზიდენტმა რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე, ნატო - საქრათველოს ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაზე და მსოფლიო სტაბილურობის დაცვის საქმეში საქართველოს მნიშვნელოვან როლზე ისაუბრა. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, დღეს რეგიონში ძალიან რთული ვითარებაა, საქარათველოს წინაშე დგას გამოწვევები, რომლებიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნების სტაბილურობას, ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის და ყოფის ხარისხს, რომელიც საშიშროებას უქმნის ცივილიზებული სამყაროს მიერ დამკვიდრებულ ღირებულებებს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, იმ გამოწვევებს, რაც არის ალიანსის წინაშე და იმ ქვეყნების და ხალხების წინაშე, რომლებმაც თავის განვითარების გზად თავისუფლება, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, სხვათა პატივისცემა აღიარა- ერთად უნდა გავცეთ უაღრესად კოორდინირებული პასუხი. „საქართველო ამ პროცესში ნამდვილად არის პასუხისმგებლიანი მოთამაშე. ეს პასუხისმგებლიანი მიდგომა გლობალური მშვიდობის მიმართ, ჩემმა ქვეყანამ გამოავლინა დაახლოებით 20 წლის წინ. 26 წელია, რაც ჩვენი დამოუკიდებლობა აღდგა და მას შემდეგ, რაც რეალურად შეიქმნა და გაძლიერდა საქართველოს შეიარაღებული ძალები, ჩვენ ყოველთვის ვიდექით ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად და ვიცავდით გლობალურ სტაბილურობას“, - განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქართველ სამხედროებს, რომლებიც სხვა ერებთან ერთად იცავენ გლობალურ სტაბილურობას. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, საქართველო დღეს არის ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20 პროცენტი ოკუპირებულია ჩრდილოელი მეზობლის მიერ და ჰყავს ეთნიკური ნიშნით დევნილი მოსახლეობა. საქართველოს ოკუპაცია, რეალურად არ დაწყებულა 2008 წელს, ის დაიწყო 90-იანი წლების დასაწყისში და ამ ოკუპაციას ჰქონდა ის ფორმა, რომელსაც დღეს ჰიბრიდულ ომს ვუწოდებთ. „ამ ურთულეს ვითარებაში და ამ ურთულეს ფონზე ჩემი ქვეყანა ვითარდება ბოლო 25 წელია. მიზანმიმართულად ვითარდება, როგორც დემოკრატია, მიზანმიმართულად ვითარდება თავისუფალი საზოგადოებისა და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. პრეზიდენტი : მოთმინებით ველით დღეს, როდესაც ნატო გადაწყვეტს, გახდეს უფრო ძლიერი საქართველოს გაწევრიანებით

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პაოლო ალი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეკუთვნის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობა. როგორც მან ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, ასამბლეა 15 წლის განმავლობაში მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. „საქართველოს ნამდვილად ეკუთვნის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობა. ჩემზე საქართველოში ყოველი ჩამოსვლისას დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ის, თუ როგორი ერთიანი სულისკვეთება და მიზანი აქვს ქართველ ხალხს. მათ მტკიცედ სჯერათ, რომ მათი მომავალი ნატო-სა და ევროკავშირთან ერთად არის. საქართველოს მართლა ეამაყება, რომ უმასპინძლა ნატო-ს საპარლამენტო სესიას. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ასამბლეა ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს და მის გზას ინტეგრაციისკენ. ჩვენ ერთად ვმუშაობდით კოლეგებთან საქართველოს პარლამენტში, რათა შეგვექმნა საფუძველი წევრობისთვის და ასევე ჩვენ ვმუშაობდით მხარდაჭერაზე ჩვენი ქვეყნების პარლამენტებში, ჩვენს მთავრობებთან, იმისთვის რომ საქართველო გაწევრიანდეს", - განაცხადა პაოლო ალიმ. საქართველოს ნატო-ს წევრობა ეკუთვნის - პაოლო ალი

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პაოლო ალის შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პაოლო ალის მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისათვის, ასევე ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში ჩატარებისათვის. ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის გაუმჯობესების გზები და ქვეყანაში არსებული ვითარება - ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ძირითადი საკითხებისა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა ასამბლეის პრეზიდენტთან განიხილა. საქართველოს პრეზიდენტმა თხოვნით მიმართა ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ნატო-ს ექსპერტები ჩაერთონ და ერთობლივად შემუშავდეს რეკომენდაციები საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურის გასაუმჯობესებლად საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებაში. როგორც ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პაოლო ალიმ განაცხადა, ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში მისწრაფებებს და სწორედ ამის დადასტურებაა თბილისში საპარლამენტო სესიის ჩატარება. პაოლო ალიმ ისაუბრა იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც შესაძლებელია გადაიდგას საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების მიმართულებით. მან მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს მიმართ და აღნიშნა, რომ იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც ნატო-ს არაწევრ ქეყანაში ტარდება ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრა და საქართველო ამ იშვიათი გამონაკლისების რიცხვშია. პაოლო ალიმ ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის არა მხოლოდ ჟესტი, არამედ ნატო-ს მხრიდან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი. პაოლო ალის ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს სტაბილურობას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მთელი რეგიონის სტაბილურობისათვის, და ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსა და ევროპისათვის, არამედ მთელი მსოფლიოსათვის, რადგან ჩვენ უნდა უზრუნველვყოთ ტერიტორიული მთლიანობა, საერთაშორისო სამართლის პატივისცემა და ის, რაც აქ ხდება, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ნატოსათვის, ევროპისათვის და, ვფიქრობ, ასევე, მრავალი სხვა ქვეყნისათვის. „ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ჰქონდა ძალიან ფართო ხედვა უსაფრთხოების კონტექსტში. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს უსაფრთხოება, საქართველოს ნატო-ში გაწევიანების პერსპექტივების განვითარება და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი არსებითად მნიშვნელოვანია არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ევროპული უსაფრთხოებისა და მსოფლიოსთვის",- განაცხადა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა. "საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მნიშვნელოვანია მთელი მსოფლიოსთვის" 