პრეზიდენტმა ვეტო ორ კანონპროექტზე გამოიყენა

საია-ის ხელმძღვანელი, ანა ნაცვლიშვილი, პრეზიდენტს მოუწოდებს, თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით გამოიყენოს ვეტოს უფლება, რის შემდეგაც პარლამენტს ვალდებულება ექნება, იმსჯელოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე. ამის შესახებ განცხადება ანა ნაცვლიშვილმა მმართველი გუნდის წევრების იმ განცხადებების საპასუხოდ გააკეთა, სადაც ისინი ამბობენ, რომ პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენების შემთხვევაში, პარლამენტი ვეტოს აუცილებლად დაძლევს. "ვფიქრობ, წინასწარ ასეთი განცხადებების გაკეთება არასწორია იმიტომ, რომ, თუ პრეზიდენტი გადაწყვეტს ვეტოს დადებას, აუცილებელია მისი არგუმენტების გაცნობა და შესაბამისად, წინასწარ იმის დაფიქსირება, რომ ვეტო იქნება დაძლეული, არ არის საკითხისადმი სწორი მიდგომა," - აღნიშნა ანა ნაცვლიშვილმა. მისი განმარტებით, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები, რეალურად ხელს არ უწყობს თვითმმართველობების გაძლიერებას, პირიქით, ასუსტებს მას და დეცენტრალიზაციის ხარისხს, რაც უარყოფითად აისახება დემოკრატიის განვითარებაზე. ანა ნაცვლიშვილი პრეზიდენტს ვეტოს გამოყენებისკენ მოუწოდებს

"თვითმმართველობის შესახებ და საარჩევნო კოდექსებში ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს სამართლებრივი არგუმენტი ვერ ექნება," - ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოსალოდნელი ვეტოს შესახებ კომენტარისას განაცხადა. თუმცა, როგორც კობახიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, ისარგებლებს თუ არა ვეტოს უფლებით. „ეს არის პრეზიდენტის გადასაწყვეტი. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს, სამართლებრივი არგუმენტები მე ძალიან ძნელად წარმომიდგენია. თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები არის სამართლებრივ პრინციპებთან აბსოლუტურად თავსებადი და ეს უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გაძლიერებას. ასევე შემიძლია, ვთქვა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაფინანსების წესთან დაკავშირებით - იყო უამრავი სირთულე დაკავშირებული ადმინისტრაციის ფორმირების წესთან. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ადმინისტრაციის ფორმირების წესი შესაბამისობაში მოგვეყვანა სამართლებრივ პრინციპებთან. ამისათვის სახელმძღვანელოდ ავიღეთ პროპორციული წარმომადგენლობის პრინციპი და დაცულია პარიტეტი მმართველ ძალასა და ოპოზიციური პარტიებს შორის. ეს არის ძალიან სამართლიანი პრინციპი და აქედან გამომდინარე, სამართლებრივი არგუმენტები ვეტოს აქაც ვერ ექნება," - განაცხადა კობახიძემ. აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს გუშინ შეხვდა და, როგორც შეხვედრის შემდეგ ითქვა, ის ვეტოს შესახებ გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს. ახალ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს სამართლებრივი არგუმენტი ვერ ექნება - ირაკლი კობახიძე

"თვითმმართველობის შესახებ და საარჩევნო კოდექსებში ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს სამართლებრივი არგუმენტი ვერ ექნება," - ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოსალოდნელი ვეტოს შესახებ კომენტარისას განაცხადა. თუმცა, როგორც კობახიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, ისარგებლებს თუ არა ვეტოს უფლებით. „ეს არის პრეზიდენტის გადასაწყვეტი. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს, სამართლებრივი არგუმენტები მე ძალიან ძნელად წარმომიდგენია. თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები არის სამართლებრივ პრინციპებთან აბსოლუტურად თავსებადი და ეს უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გაძლიერებას. ასევე შემიძლია, ვთქვა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაფინანსების წესთან დაკავშირებით - იყო უამრავი სირთულე დაკავშირებული ადმინისტრაციის ფორმირების წესთან. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ადმინისტრაციის ფორმირების წესი შესაბამისობაში მოგვეყვანა სამართლებრივ პრინციპებთან. ამისათვის სახელმძღვანელოდ ავიღეთ პროპორციული წარმომადგენლობის პრინციპი და დაცულია პარიტეტი მმართველ ძალასა და ოპოზიციური პარტიებს შორის. ეს არის ძალიან სამართლიანი პრინციპი და აქედან გამომდინარე, სამართლებრივი არგუმენტები ვეტოს აქაც ვერ ექნება," - განაცხადა კობახიძემ. აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს გუშინ შეხვდა და, როგორც შეხვედრის შემდეგ ითქვა, ის ვეტოს შესახებ გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს. ღირსება ზაზას: საქართველო ფაჩულიას აჯილდოებს

საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, ქვეყნის სახელის საერთაშორისო ასპარეზზე გატანისა და საქართველოს პოპულარიზაციისათვის ზაზა ფაჩულია ღირსების ორდენით დაჯილდოვდება. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილის „ფეისბუქ" გვერდზეა ნათქვამი. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილება ზაზა ფაჩულიას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, გიორგი აბაშიშვილმა აცნობა. სატელეფონო საუბრისას გიორგი აბაშიშვილმა ზაზა ფაჩულიას NBA-ის ჩემპიონობა მიულოცა და პრეზიდენტის სახელით შემდგომი წარმატებები უსურვა. ზაზა ფაჩულიამ მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტს და აღნიშნა, რომ ეს სახელმწიფო ჯილდო მისთვის დიდი პატივია. ანა ნაცვლიშვილი პრეზიდენტს ვეტოს გამოყენებისკენ მოუწოდებს

საია-ის ხელმძღვანელი, ანა ნაცვლიშვილი, პრეზიდენტს მოუწოდებს, თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით გამოიყენოს ვეტოს უფლება, რის შემდეგაც პარლამენტს ვალდებულება ექნება, იმსჯელოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე. ამის შესახებ განცხადება ანა ნაცვლიშვილმა მმართველი გუნდის წევრების იმ განცხადებების საპასუხოდ გააკეთა, სადაც ისინი ამბობენ, რომ პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენების შემთხვევაში, პარლამენტი ვეტოს აუცილებლად დაძლევს. "ვფიქრობ, წინასწარ ასეთი განცხადებების გაკეთება არასწორია იმიტომ, რომ, თუ პრეზიდენტი გადაწყვეტს ვეტოს დადებას, აუცილებელია მისი არგუმენტების გაცნობა და შესაბამისად, წინასწარ იმის დაფიქსირება, რომ ვეტო იქნება დაძლეული, არ არის საკითხისადმი სწორი მიდგომა," - აღნიშნა ანა ნაცვლიშვილმა. მისი განმარტებით, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები, რეალურად ხელს არ უწყობს თვითმმართველობების გაძლიერებას, პირიქით, ასუსტებს მას და დეცენტრალიზაციის ხარისხს, რაც უარყოფითად აისახება დემოკრატიის განვითარებაზე.