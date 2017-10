პრეზიდენტს ვეტო მხოლოდ 10 კანონზე აქვს დადებული – ანა დოლიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ana-dolidze [2] => prezidentis-veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174694 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ana-dolidze [2] => prezidentis-veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174694 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ana-dolidze [2] => prezidentis-veto ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ana-dolidze [2] => prezidentis-veto ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174694) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4491,52,19634) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174687 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 17:30:50 [post_date_gmt] => 2017-10-12 13:30:50 [post_content] => ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, მამუკა მდინარაძის, განცხადებით, უმრავლესობა ხვალ ვეტოს დაძლევს. „პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებიდან 4 არის, რომელსაც ჩვენც ვეთანხმებით და აქ საუბარია ვენეციის კომისიასთან შეთანხმებულ საკითხებზე. ხოლო დანარჩენი ორი - ერთი შეეხება ჩვენი ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკურ მომავალს და მეექვსე შენიშვნა არის იურიდიული აბსურდი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენ ხვალ ვეტოს დავძლევთ,“ - განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, უმრავლესობა ხვალ ვეტოს დაძლევს

„ეს არის თანხმობის ვეტო და მას ჰყავს ორი პატრონი," - ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, განაცხადა. დოლიძის თქმით,უმრავლესობის 5 პრინციპული საკითხი ვეტოში არის გათვალისწინებული და, ასევე, ოპოზიციის 20 პარტიისგან შემდგარმა გუნდმა ამაში მონაწილეობა მიიღო. ანა დოლიძე იმედოვნებს, რომ უმრავლესობა ამ თანხმობის შანს ხელიდან არ გაუშვებსს. ეს არის თანხმობის ვეტო და მას ჰყავს ორი პატრონი - ანა დოლიძე

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი, გიორგი აბაშიშვილი, აცხადებს, რომ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს პარლამენტის აპარატიდან აცნობეს, რომ ხვალ პრეზიდენტის სამუშაო ოთახში, სადაც კონსტიტუციაზე მარგველაშვილის მოტივირებული შენიშვნები უნდა განიხილონ, პრეზიდენტის აპარატის წარმომადგენლებს არ შეუშვებენ. აბაშიშვილი იმედოვნებს, რომ ეს არის გაუგებრობა და უახლოეს მომავალში გაირკვევა ყველაფერი. „ხვალ პარლამენტში არის პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა, საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით მე, უშიშროების საბჭოს მდივანი, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი და პრეზიდენტის მრჩეველი მივემგზავრებით ქუთაისში ამ განხილვაზე. დღეს ჩემს თანამშრომლებს დაურეკეს პარლამენტის აპარატიდან და უთხრეს, რომ ჩვენ არ შეგვიშვებენ პრეზიდენტის სამუშაო ოთახში. მე ვნახე კონსტიტუციის მოქმედი რედაქცია და პროექტიც და არსად წერია, რომ პრეზიდენტს უფლება არ აქვს, საკუთარი ადმინისტრაციის უფროსი, საკუთარი მაღალი თანამდებობის პირები არ შეუშვა საკუთარ სამუშაო ოთახში. იმედი მაქვს, რომ გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე და ეს საკითხი მოგვარდება, რადგან ჩვენ ნამდვილად ვაპირებთ სამუშაო ოთახში შესვლას და შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნას,"- განაცხადა აბაშიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ამ საკითხზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს, ანა დოლიძეს, პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე ეკონტაქტებოდა. "ფორტუნამ" სცადა აპარატის უფროსთან ინფორმაციის გადამოწმება, თუმცა მან ჩვენს ზარებს არ უპასუხა. ხვალ პარლამენტში პრეზიდენტის აპარატის წარმომადგენლებს არ შეუშვებენ 