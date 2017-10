პრინც ჰარის მეგან მარკლი სერიალიდან “ფორსმაჟორი” შეუყვარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli [2] => forsmadjori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181265 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli [2] => forsmadjori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181265 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 300 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli [2] => forsmadjori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli [2] => forsmadjori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181265) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20777,9959,300) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179147 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-25 12:29:03 [post_date_gmt] => 2017-10-25 08:29:03 [post_content] => მას შემდეგ, რაც პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი საზოგადოებაში ერთად პირველად გამოჩნდნენ, ხმები ქორწილის შესახებ არ ცხრება. ამჯერად ახალი ინფორმაცია გაჟღერდა. ინსაიდერების თქმით, ქორწილი 2018 წლის ზაფხულში გაიმართება და ამჟამად სასახლეში გრანდიოზული ცერემონიისთვის ემზადებიან, ჰარი და მეგანი ამ ყველაფერში, ბუნებრივია, უშუალოდ მონაწილეობენ. ნიშნობისა და ქორწილის ზუსტი თარიღი მკაცრად გასაიდუმლოებულია და ის მხოლოდ მას შემდეგ გასაჯაროვდება, რაც მეგანი კენსინგტონის სასახლეში გადავა, ეს კი ნოემბერში მოხდება. [post_title] => პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილის თარიღი ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-harisa-da-megan-marklis-qorwilis-tarighi-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 13:00:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 09:00:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177434 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-20 10:48:47 [post_date_gmt] => 2017-10-20 06:48:47 [post_content] => ქეით მიდლტონი და პრინცები, უილიამი და ჰარი მორიგი ოფიციალური ვიზიტით ლონდონის ოლიმპიურ სტადიონს ესტუმრნენ. სამეფო ოჯახის წევრები პროგრამა Coach Core-ის კურსდამთავრებულების დაჯილდოების ცერემონიას დაესწრნენ. ღონიძიება 2012 წლიდან იღებს სათავეს და მას საფუძველი სწორედ ბრიტანელმა მონარქებმა ჩაუყარეს. ბუნებრივია, მთელი ყურადღება ქეით მიდლტონის მიმართ იყო მიპყრობილი, რომელიც მალე მესამე შვილის დედა გახდება. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის მან კომფორტული და პრაქტიკული სამოსი აარჩია. კემბრიჯის ჰერცოგინიას „ლორენცო სერაფინის“ ლურჯი ფერის პიჯაკი, შავი შარვალი და საშუალო ქუსლზე ამავე ფერის ფეხსაცმელი ეცვა. [gallery columns="4" link="file" ids="177443,177444,177445,177446"] [post_title] => ქეით მიდლტონისა და პრინცების მორიგი ოფიციალური ვიზიტი ოლიმპიურ სტადიონზე შედგა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeit-midltonisa-da-princebis-morigi-oficialuri-viziti-olimpiur-stadionze-shedga [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 10:48:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 06:48:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177434 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174404 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-13 16:31:56 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:31:56 [post_content] => პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი სულ მალე ნიშნობის შესახებ განაცხადებენ - ამის შესახებ გამოცემა US Weekly წყაროზე დაყრდნობით წერს. ინსაიდერისვე ცნობით, ქორწილის შესახებ ჰარი და მისი რჩეული ნოემბერში ისაუბრებენ, სწორედ მას შემდეგ, რაც სერიალ „ფორს-მაჟორის“ მეშვიდე სეზონის გადაღებები დასრულდება, სადაც მარკლი მთავარ როლს ასრულებს. რამდენიმე დღის წინ იმის შესახებაც გახდა ცნობილი, რომ აღნიშბული სეზონის შემდეგ მეგანი პროექტს დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ სამეფო ოჯახის წარმომადგენლისა და მსახიობის რომანი გასული წლის შემოდგომაზე დაიწყო. [post_title] => პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი ნიშნობის შესახებ უახლოეს მომავალში განაცხადებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-hari-da-megan-markli-nishnobis-shesakheb-uakhloes-momavalshi-ganackhadeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:31:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:31:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174404 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179147 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-25 12:29:03 [post_date_gmt] => 2017-10-25 08:29:03 [post_content] => მას შემდეგ, რაც პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი საზოგადოებაში ერთად პირველად გამოჩნდნენ, ხმები ქორწილის შესახებ არ ცხრება. ამჯერად ახალი ინფორმაცია გაჟღერდა. ინსაიდერების თქმით, ქორწილი 2018 წლის ზაფხულში გაიმართება და ამჟამად სასახლეში გრანდიოზული ცერემონიისთვის ემზადებიან, ჰარი და მეგანი ამ ყველაფერში, ბუნებრივია, უშუალოდ მონაწილეობენ. ნიშნობისა და ქორწილის ზუსტი თარიღი მკაცრად გასაიდუმლოებულია და ის მხოლოდ მას შემდეგ გასაჯაროვდება, რაც მეგანი კენსინგტონის სასახლეში გადავა, ეს კი ნოემბერში მოხდება. [post_title] => პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილის თარიღი ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-harisa-da-megan-marklis-qorwilis-tarighi-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 13:00:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 09:00:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 85 [max_num_pages] => 29 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 475099b9c49463648eb177eb0473a1c8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )