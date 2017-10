პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი ნიშნობის შესახებ უახლოეს მომავალში განაცხადებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174404 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174404 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 300 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174404) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9959,300) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171289 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-10 11:42:39 [post_date_gmt] => 2017-10-10 07:42:39 [post_content] => დღეს პრინც ჰარისა და მისი ახალი რჩეულის, მეგან მარკლის პოპულარობამ უილიამისა და ქეით მიდლტონის რეიტინგსაც კი გადაასწრო. მედია ამტკიცებს, რომ კენსინგტონის სასახლის ოფიციალურ გვერდზე მალე გაჩნდება ინფორმაცია პრინც ჰარისა და მსახიობ მეგან მარკლის ნიშნობაზე. იქამდე კი ვიხსენებთ გოგონებს, რომლებსაც ჰარი მეგან მარკლიმდე ხვდებოდა. ჩელსი დეივი ჩელსი ჰარის პირველი შეყვარებულია, რომელიც მონარქმა სკოლაში გაცნო. წყვილი მალევე დაშორდა, რადგან ჩელსი სასწავლებლად სამხრეთ აფრიკაში გაემგზავრა, ჰარი კი ბრიტანეთში. ამის შემდეგ წყვილი დროგამოშვებით ხვდებოდა ერთმანეთს. პრინცმა დეივი სამეფო ოჯახსაც გააცნო და გოგონა რამდენჯერმე ახლდა მას ოფიციალურ შეხვედრებზე. უკანასკნელად ისინი ერთად პრინც უილიმისა და ქეით მიდლტონის ქორწილზე ვიხილეთ. დღეს ჩელსი დიზაინერია და როგორც მედია წერს, თავის ბოიფრენდზე, ჩარლზ გუდზეა დაქორწინებული. კრესიდა ბონასი მსახიობსა და მოცეკვავეს კრესიდა ბონას ჰარი 2012-2014 წლებში ხვდებოდა. წყვილი ოფიციალურად ერთად ფილმის „ბეტმენი“ პრემიერაზე გამოჩნდა. პრინცი ჰარი კრესიდას დის ქორწილზე და სხვადასხვა საოჯახო წვეულებაზეც ახლდა. მართალია მედია მათ დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდა, თუმცა, კრესიდა ბონასისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა სამეფო ოჯახის ცხოვრების წესი და მედიის გადაჭარბებული ყურადღება. დღეს კრესიდა თავის ყოფილ ბოიფრენდს, ჰარი ვენტვორტ-სეტენლის ხვდება. მოლი კინგი ქერათმიანი ლამაზმანი ჯგუფიდან Saturdays ასევე პრინცი ჰარის მეგობარი გოგონა გახლდათ. დღემდე არ არსებობს წყვილის ერთობლივი ფოტო, თუმცა დაშორების შემდეგ კინგი გამოტყდა, რომ ჰარის მართლაც ხვდებოდა. ფლორენს ბრუდნელ-ბრიუსი ამბობენ, რომ ქერათმიან ლამაზმანს პრინცი ჰარი ჩელსი დევისთან დაშორების შემდეგ ხვდებოდა. მართალია ურთიერთობა ხანმოკლე აღმჩნდა, თუმცა, მედია ამ თემაზე კიდევ დიდხანს წერდა. ნატალი პინკჰემი ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ ჩელსი დეივთან ურთიერთობამდე პრინცი ჰარი ტელეწამყვან ნატალი პინკჰემზე იყო შეყვარებული. მართალია წყვილი დიდი ხნის მანძილზე მალავდა ურთიერთობას, თუმცა, არსებობს ინფორმაცია მათი ერთობლივი მოგზაურობების შესახებ. ასტრიდ ხარბორდი ეს იყო პრინც ჰარის ხანმოკლე გატაცება ჯერ კიდევ ჩელსი დეივთან ურთიერთობის პერიოდში. საინტერესოა, რომ ასტრიდი ქეით მიდლტონის ახლო მეგობარია. კეროლაინ ფლეკი ჰარი სატელევიზო შოუ X Factor-ის წამყვანს ცოტა ხნის მანძილზე ხვდებოდა. როგორც თავად ფლეკი ამბობს, ურთიერთობა მაშინ დასრულდა, როცა ამის შესახებ პრესისთვის გახდა ცნობილი. კამილა რომსტრანდი ნორვეგიელი მომღერალი სამეფო ოჯახს საპატიო სტუმრის ამპლუაში ეწვია და პრინცი ჰარიც იქ გაიცნო. ამბობენ, რომ ჰარი იმდენად გაიტაცა ამ ნაცნობობამ, რომ რომანიც მალევე დაიწყო, თუმცა, არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია წყვილის შესახებ არ არსებობს. [post_title] => გოგონები, რომლებსაც პრინცი ჰარი მეგან მარკლიმდე ხვდებოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gogonebi-romlebsac-princi-hari-megan-marklimde-khvdeboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 12:31:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 08:31:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171289 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168702 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 12:15:14 [post_date_gmt] => 2017-09-28 08:15:14 [post_content] => კანადაში მიმდინარე „ძლიერთა თამაშების“ ფინალში პრინცი ჰარი ქართველ სამხედროებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფის ნაკრებს ხვდებიდნენ, გულშემატკივრობს და "საქართველოს გაუმარჯოს" შეძახილით ამხნევებს. ვიდეოს პრინცი ჰარი „ტვიტერის“ საკუთარ გვერდზე ავრცელებს. ამასთან, თამაშებში გამარჯვებულ ქართველ სამხედროებს ოქროს მედლები პრინცმა ჰარიმ პირადად გადასცა. კანადაში მიმდინარე საერთაშორისო პარაოლიმპიური ტიპის სპორტული თამაშების Invictus Games-ში დაჭრილმა ქართველმა სამხედროებმა მჯდომარე ფრენბურთში ოქროს მედლები მოიპოვეს. დაძაბულ, ფინალურ შეხვედრაში ქართველი სამხედროების ნაკრები გაერთიანებული სამეფოს ნაკრებს დაუპირისპირდა და გამარჯვება მოიპოვა. Match point and the gold medal to Georgia - what an amazing achievement! pic.twitter.com/fvs1tVTnBq — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 September 2017 Prince Harry joins the sitting volleyball team from Georgia for their final warm up ahead of the #InvictusGames sitting volleyball final. pic.twitter.com/wwstHo6pcJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 September 2017 [post_title] => საქართველოს გაუმარჯოს! - პრინცი ჰარი ქართველ სამხედროებს გულშემატკივრობს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-gaumarjos-princi-hari-qartvel-samkhedroebs-gulshematkivrobs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 12:49:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 08:49:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168702 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168063 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-26 17:56:48 [post_date_gmt] => 2017-09-26 13:56:48 [post_content] => დიდი ბრიტანეთის პრინცი ჰარი თავის შეყვარებულ მეგან მარკლისთან ერთად ხელჩაკიდებული , საჯაროდ პირველად გამოჩნდა. წყვილი Invictus Games-ის თამაშს ტორონტოში დაესწრნენ. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრინცმა ჰარიმ ბებიას ელისაბედ II-ს თავისი შეყვარებული გააცნო. მანამდე კი პრინცმა მეგან მარკლი ძმას, რძალს, მამას და დედინაცვალს გააცნო. მეგან მარკლს სერიალების მოყვარულები იცნობენ სერიალიდან Suits-ს, რომელშიც ის ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. თუმცა, 35 წლის მეგანს მსახიობობის გარდა სხვა, უფრო საინტერესო მონაცემებიც აქვს: ის ბლოგერი და მწერალია, ამასთან, გაერო-ში ქალების უფლებებს იცავს. https://www.youtube.com/watch?v=84Bpo2dmr5Y [post_title] => პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი საზოგადოებაში ერთად პირველად გამოჩნდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-hari-da-megan-markli-sazogadoebashi-ertad-pirvelad-gamochndnen-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 21:06:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 17:06:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168063 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171289 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-10 11:42:39 [post_date_gmt] => 2017-10-10 07:42:39 [post_content] => დღეს პრინც ჰარისა და მისი ახალი რჩეულის, მეგან მარკლის პოპულარობამ უილიამისა და ქეით მიდლტონის რეიტინგსაც კი გადაასწრო. მედია ამტკიცებს, რომ კენსინგტონის სასახლის ოფიციალურ გვერდზე მალე გაჩნდება ინფორმაცია პრინც ჰარისა და მსახიობ მეგან მარკლის ნიშნობაზე. იქამდე კი ვიხსენებთ გოგონებს, რომლებსაც ჰარი მეგან მარკლიმდე ხვდებოდა. ჩელსი დეივი ჩელსი ჰარის პირველი შეყვარებულია, რომელიც მონარქმა სკოლაში გაცნო. წყვილი მალევე დაშორდა, რადგან ჩელსი სასწავლებლად სამხრეთ აფრიკაში გაემგზავრა, ჰარი კი ბრიტანეთში. ამის შემდეგ წყვილი დროგამოშვებით ხვდებოდა ერთმანეთს. პრინცმა დეივი სამეფო ოჯახსაც გააცნო და გოგონა რამდენჯერმე ახლდა მას ოფიციალურ შეხვედრებზე. უკანასკნელად ისინი ერთად პრინც უილიმისა და ქეით მიდლტონის ქორწილზე ვიხილეთ. დღეს ჩელსი დიზაინერია და როგორც მედია წერს, თავის ბოიფრენდზე, ჩარლზ გუდზეა დაქორწინებული. კრესიდა ბონასი მსახიობსა და მოცეკვავეს კრესიდა ბონას ჰარი 2012-2014 წლებში ხვდებოდა. წყვილი ოფიციალურად ერთად ფილმის „ბეტმენი“ პრემიერაზე გამოჩნდა. პრინცი ჰარი კრესიდას დის ქორწილზე და სხვადასხვა საოჯახო წვეულებაზეც ახლდა. მართალია მედია მათ დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდა, თუმცა, კრესიდა ბონასისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა სამეფო ოჯახის ცხოვრების წესი და მედიის გადაჭარბებული ყურადღება. დღეს კრესიდა თავის ყოფილ ბოიფრენდს, ჰარი ვენტვორტ-სეტენლის ხვდება. მოლი კინგი ქერათმიანი ლამაზმანი ჯგუფიდან Saturdays ასევე პრინცი ჰარის მეგობარი გოგონა გახლდათ. დღემდე არ არსებობს წყვილის ერთობლივი ფოტო, თუმცა დაშორების შემდეგ კინგი გამოტყდა, რომ ჰარის მართლაც ხვდებოდა. ფლორენს ბრუდნელ-ბრიუსი ამბობენ, რომ ქერათმიან ლამაზმანს პრინცი ჰარი ჩელსი დევისთან დაშორების შემდეგ ხვდებოდა. მართალია ურთიერთობა ხანმოკლე აღმჩნდა, თუმცა, მედია ამ თემაზე კიდევ დიდხანს წერდა. ნატალი პინკჰემი ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ ჩელსი დეივთან ურთიერთობამდე პრინცი ჰარი ტელეწამყვან ნატალი პინკჰემზე იყო შეყვარებული. მართალია წყვილი დიდი ხნის მანძილზე მალავდა ურთიერთობას, თუმცა, არსებობს ინფორმაცია მათი ერთობლივი მოგზაურობების შესახებ. ასტრიდ ხარბორდი ეს იყო პრინც ჰარის ხანმოკლე გატაცება ჯერ კიდევ ჩელსი დეივთან ურთიერთობის პერიოდში. საინტერესოა, რომ ასტრიდი ქეით მიდლტონის ახლო მეგობარია. კეროლაინ ფლეკი ჰარი სატელევიზო შოუ X Factor-ის წამყვანს ცოტა ხნის მანძილზე ხვდებოდა. როგორც თავად ფლეკი ამბობს, ურთიერთობა მაშინ დასრულდა, როცა ამის შესახებ პრესისთვის გახდა ცნობილი. კამილა რომსტრანდი ნორვეგიელი მომღერალი სამეფო ოჯახს საპატიო სტუმრის ამპლუაში ეწვია და პრინცი ჰარიც იქ გაიცნო. ამბობენ, რომ ჰარი იმდენად გაიტაცა ამ ნაცნობობამ, რომ რომანიც მალევე დაიწყო, თუმცა, არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია წყვილის შესახებ არ არსებობს. [post_title] => გოგონები, რომლებსაც პრინცი ჰარი მეგან მარკლიმდე ხვდებოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gogonebi-romlebsac-princi-hari-megan-marklimde-khvdeboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 12:31:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 08:31:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171289 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 82 [max_num_pages] => 28 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0d00ce99a36eccbcae0520256ea91aaa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )