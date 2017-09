პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი საზოგადოებაში ერთად პირველად გამოჩნდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168063 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168063 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 300 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168063) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9959,300) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167735 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-26 16:27:14 [post_date_gmt] => 2017-09-26 12:27:14 [post_content] => პრინც ჰარისთან რომანამდე, მეგან მარკლი სამი წლის განმავლობაში რეჟისორ ტრევორ ენგელსონის მეუღლე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ წყვილს დიდი ხანია ერთმანეთთან აღარაფერი აკავშირებს, ვარსკვლავის ყოფილი მეუღლე მეგანისა და ჰარის ურთიერთობაზე სერიალს გადაიღებს, მთავარ როლში კი თავად ტრევორი იქნება. სიუჟეტის მიხედვით, მარკლი ცოლად პრინცს გაყვება. რეჟისორის გადაწყვეტილებით, ფილმში გამოჩნდებიან ახალი პერსონაჟები - მისი და მეგანის შვილები, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში არ ჰყავთ. რა ერქმევა სერიალს ან როდის გამოვა ის დიდ ეკრანებზე, უცნობია. [post_title] => მეგან მარკლის ყოფილი ქმარი ექს-მეუღლისა და პრინცი ჰარის რომანზე სერიალს გადაიღებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => megan-marklis-yofili-qmari-eqs-meughlisa-da-princi-haris-romanze-serials-gadaighebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 16:27:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 12:27:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160639 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-06 16:17:54 [post_date_gmt] => 2017-09-06 12:17:54 [post_content] => პრინცი ჰარის რჩეული, კანადელი მსახიობი მეგან მარკლი ჟურნალ Vanity Fair-ის ოქტომბრის ნომრის გარეკანზე გამოჩნდება. გამოცემასთან მსახიობმა სამეფო ოჯახის წარმომადგენელთან რომანის შესახებ პირველად ისაუბრა. მათ ერთმანეთი 2016 წლის ივლისში საერთო მეგობრის საშუალებით გაიცნეს და მას შემდეგ ერთად არიან. მეგანის თქმით, ამის შემდეგ, მის ცხოვრების სტილში ბევრი არაფერი შეცვლილა: „ერთმანეთს ჩუმად დაახლოებით ექვსი თვის განმავლობაში ვხვდებოდით, ამის შემდეგ ყველამ ყველაფერი გაიგო. მთელი ამ დროის მანძილზე მე ვმუშაობდი. ერთადერთი, რაც შეიცვალა, არის ის, თუ როგორ აღმიქვამს ხალხი, თუმცა მე ყოველთვის ისეთად დავრჩები, რაც ვიყავი“. მიუხედავად იმისა, რომ წყვილის მიმართ ინტერესი დიდია, მსახიობი ირწმუნება, რომ მათი ურთიერთობა „უბრალოა“: „ჩვენ უბრალოდ ვართ ორი ადამიანი, რომლებსაც ერთმანეთი უყვართ და ბედნიერები არიან ამით“. ის აღიარებს, რომ ამ ურთიერთობაში მათ პერიოდულად სირთულეებიც აქვთ, კონკრეტულად კი ის, რომ პრინცთან რომანის გამო მსოფლიო მედია მის სახელს ძალიან ხშირად ახსენებს. „ჩვენ წყვილი ვართ. ჩვენ შეყვარებულები ვართ. დარწმუნებული ვარ, მოვა დროს, როდესაც კიდევ უფრო შორს წავალთ და შეგვეძლება საკუთარი ისტორიის მოყოლა, მაგრამ ეს მხოლოდ ჩვენი გადასაწყვეტია. იმედი მაქვს, ხალხი ამას გაიგებს“. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ პრინცმა და მისმა რჩეულმა აფრიკაში სამ კვირიანი დასვენება დაასრულეს, რომელიც მსახიობის 36-ე იუბილეს დაემთხვა. დადის ხმები, რომ აფრიკაში, 32 წლის პრინცმა საყვარელ ქალს ხელი სთხოვა, თუმცა წყვილი ამ ინფორმაციის აფიშირებას ჯერ არ აპირებს. [gallery columns="4" link="file" ids="160646,160647,160648,160649"] [post_title] => „ჩვენ შეყვარებულები ვართ“- მეგან მარკლი ჟურნალ Vanity Fair-ის მთავარი გმირია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chven-sheyvarebulebi-vart-megan-markli-djurnal-vanity-fair-is-mtavari-gmiria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 16:23:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 12:23:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160639 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 156507 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-24 11:55:27 [post_date_gmt] => 2017-08-24 07:55:27 [post_content] => მედია წერს, რომ აფრიკაში მოგზაურობის დროს, პრინცმა ჰარიმ თავის რჩეულს, მეგან მარკლს ხელი სთხოვა, მაგრამ წყვილი ამ ამბის აფიშირებისგან თავს იკავებს, თუმცა პრინცესა დიანას შეფ-მზარეულმა, დარენ მაკგრეიდიმ განაცხადა, რომ ისინი ნიშნობის შესახებ დეკემბერში განაცხადებენ. ”მე მართლაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი უკვე დანიშნულები არიან, თუმცა დიანას გარდაცვალებიდან 20 წლის თარიღთან დაკავშირებით, მათ ამ ამბის აფიშირება არ შეუძლიათ. ნოემბერში ელიზაბეტ II და პრინცი ფილიპი პლატინის ქორწილს აღნიშნავენ, ამიტომ დეკემბერი - ერთადერთი თვეა ამ ფაქტის ანონსისთვის. ვფიქრობ, რომ ისინი მომავალ წელს დაქორწინდებიან”, - განაცხადა მაკგრეიდიმ. [gallery link="file" ids="156510,156511,156512"] [post_title] => პრინცმა ჰარიმ მეგან მარკლს ხელი სთხოვა, თუმცა ამის შესახებ დეკემბერში განაცხადებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princma-harim-megan-markls-kheli-stkhova-tumca-amis-shesakheb-dekembershi-ganackhadeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 11:55:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 07:55:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156507 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167735 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-26 16:27:14 [post_date_gmt] => 2017-09-26 12:27:14 [post_content] => პრინც ჰარისთან რომანამდე, მეგან მარკლი სამი წლის განმავლობაში რეჟისორ ტრევორ ენგელსონის მეუღლე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ წყვილს დიდი ხანია ერთმანეთთან აღარაფერი აკავშირებს, ვარსკვლავის ყოფილი მეუღლე მეგანისა და ჰარის ურთიერთობაზე სერიალს გადაიღებს, მთავარ როლში კი თავად ტრევორი იქნება. სიუჟეტის მიხედვით, მარკლი ცოლად პრინცს გაყვება. რეჟისორის გადაწყვეტილებით, ფილმში გამოჩნდებიან ახალი პერსონაჟები - მისი და მეგანის შვილები, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში არ ჰყავთ. რა ერქმევა სერიალს ან როდის გამოვა ის დიდ ეკრანებზე, უცნობია. [post_title] => მეგან მარკლის ყოფილი ქმარი ექს-მეუღლისა და პრინცი ჰარის რომანზე სერიალს გადაიღებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => megan-marklis-yofili-qmari-eqs-meughlisa-da-princi-haris-romanze-serials-gadaighebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 16:27:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 12:27:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 79 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7fa422ad0e75e9e2ac01233dc6a7d306 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )