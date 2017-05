პრინცი ჰარის სტუმარი – ბარაკ ობამა ლონდონშია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => barak-obama ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134774 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => barak-obama ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134774 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 300 [author] თეთრი სახლის ყოფილი ფოტოგრაფი პიტ სოუზა დონალდ ტრამპსა და ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შორის კონტრასტული განსხვავებების საჩვენებლად "აჩვენე, არ თქვა" ტექნიკას იყენებს. მას შემდეგ, რაც ტრამპმა თანამდებობა დაიკავა, სოუზა მუდმივად აქვეყნებს მის პირად ინსტაგრამზე ფოტოებს, რომლებიც ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდს ასახავს, თან ფოტოების გამოქვეყნება მნიშვნელოვან მოვლენებს ეხება. მის გვერდს 1.4 მილიონი გამომწერი ჰყავს. მაგალითად, როცა ტრამპი რომის პაპს შეხვდა, სოუზამ ინსტაგრამზე ბარაკ ობამასა და პაპს შორის გულთბილი შეხვედრის კადრი ატვირთა. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი სახელით "ჩაკიდებული ხელები" სოუზამ მაშინ გამოაქვეყნა, როცა მსოფლიო მედიაში გავრცელდა ვიდეო და ფოტო მასალა, თუ როგორ იშორებდა მელანია მისი მეუღლის ხელს. https://www.youtube.com/watch?v=SRPx0CIzAKM თამთა უთურგაშვილი

თეთრი სახლის ფოტოგრაფი ტრამპს "ტროლავს" ყოფილი პირველი ლედი კვლავ მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა და მისი ჩაცმის სტილი განხილვის მთავარ საგნად იქცა. ექსპერტთა შეფასებით, მიშელს ყველაფერი აქვს იმისთვის რომ საუკეთესო დიზაინერებთან შეიმოსოს და რაც შეიძლება მდიდრული სამოსი მოირგოს, თუმცა ის ტრადიციულ უბრალოებას ინარჩუნებს. მაგალითად, ტოსკანაში გასეირნების დროს მისის ობამას ვარდისფერი ტოპი ეცვა და როგორც ტაბლოიდებმა გაარკვიეს, მისი ღირებულება სულ რაღაც 160 დოლარი იყო. აღსანიშნავია, რომ იტალიის ქუჩებში სეირნობის დროს მიშელის გამომეტყველება მხოლოდ ერთ რამეს გამოხატავდა - ყოფილი პირველი ლედი დროს მართლაც არაჩვეულებრივად ატარებს. ობამები დამსახურებული შვებულებით ტკბებიან მსახიობი მეგან მარკლი სულ მალე შესაძლოა, ბრიტანეთის პრინცესა გახდეს. 20 მაისს ის და პრინცი ჰარი ქეით მიდლტონის დის, პიპა მიდლტონის ქორწილში ერთად მივლენ. ცნობილია, რომ პრინცი უკვე ემზადება ოჯახის შესაქმნელად და კენსინგტონის სასახლეში მეგანი სერიალის „Suit" გადაღებების დასრულების შემდეგ გადავა. მეგანმა უკვე შეატყობინა პროდიუსერებს, რომ პროექტს ტოვებს. გადაღებების დასრულების შემდეგ წყვილი აფრიკაში დასასვენებლად გაემგზავრება. ინსაიდერების თქმით კი, სწორედ იქ სთხოვს ხელს ჰარი საყვარელ ქალს. აფრიკაში პრინცი და მსახიობი ჰარის მიერ დაარსებულ საბავშვო საქველმოქმედო ფონდს ესტუმრება. შეგახსენებთ, რომ სწორედ აფრიკაში სთხოვა ხელი უილიამმა თავის ამჟამინდელ მეუღლეს, ქეით მიდლტონს.

პრინცი ჰარი მეგან მარკლს ხელს აფრიკაში სთხოვს