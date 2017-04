პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი შვილების გამო სამეფო წესებს შეცვლიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123818 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123818 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 167 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123818) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (167,168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123484 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 12:45:48 [post_date_gmt] => 2017-04-19 08:45:48 [post_content] => ამერიკელმა მომღერალმა ლედი გაგამ და ბრიტანეთის პრინცმა უილიამმა FaceTime-ის საშუალებით ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს. საუბარი პროექიტ Heads Together ფარგლებში განვითარდა, რომელიც პრინცისა და მისი მეუღლის, ქეით მიდლტონის პატრონაჟით ფუნქციონირებს. ლედი გაგას თქმით, თანამედროვე საზოგადოებაში ფსიქიკური პრობლემები სირცხვილთან ასოცირდება. მომღერალმა საკუთარ პრობლემებზე, კერძოდ კი პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობაზეც ისაუბრა. ლედი გაგამ განაცხადა, რომ ვერაფერს უხერხებს იმ ფაქტს, რომ ხანდახან დილით დაღლილს, მოწყენილს და მშფოთვალეს ეღვიძება. უილიამის თქმით, ასეთი თემების განხილვის დრო დადგა და დახმარება უბრალოდ საუბრითაც კი შესაძლებელია. პრინცი და მომღერალი ერთობლივი სამუშაოს გაგრძელების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ, მიზნობრივ აუდიტორიად კი ახალგაზრდები აირჩიეს, რომლებსაც დახმარება უპირველესად სჭირდებათ. ლედი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ოქტომბერში დიდ ბრიტანეთში შეხვედრაც დაგეგმეს. [post_title] => ლეიდი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს (ვიდეო) ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედი, პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი სააღდგომო მსახურებას სენტ ჯორჯის ტაძარში, უინძორში დაესწრნენ. მათთან ერთად სამეფო ოჯახის სხვა წევრებიც იმყოფებოდნენ. დედოფალს დღესასწაულზე ფირუზისფერი პალტო და ამავე ფერის ქუდი ეხურა, ვარდებით გაფორმებული. ქეით მიდლტონის სამოსი კი რძისფერ ტონალობაში იყო. აღდგომა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, ამიტომ ისინი საგულდაგულოდ მოემზადნენ უინძორში ვიზიტისთვის.

[post_title] => ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის აღდგომა - წირვას ოჯახი ერთად დაესწრო (ფოტო) კემბრიჯის ჰერცოგინია, ქეით მიდლტონი აქტიურად ირგებს უფროსი დის როლს. პიპა მიდლტონის ქორწილამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ამ დღეებში ქეითი მას და მომავალი ღონისძიების დეტალებზე სასაუბროდ სტუმრობდა. შეგახსენებთ, რომ 33 წლის პიპასა და 41 წლის ჯეიმს მეთიუზის ქორწილამდე 6 კვირა რჩება. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას ქეითი და უილიამი წყვილის წინა საქორწილო წვეულებაზე იმყოფებოდა, სადაც ჯეიმსის ოჯახის წევრბი გაიცნეს. უმცროსი მიდლტონი და ბიზნესმენი მეთიუზი 20 მაისს იქორწინებენ.

[post_title] => ქეით და პიპა მიდლტონები ქორწილის დეტალებს მიმოიხილავენ [post_title] => ლეიდი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს (ვიდეო)