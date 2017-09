პრინცი უილიამის პირველი კომენტარი მეუღლის ორსულობაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni [2] => britanetis-samefo-ojakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160774 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni [2] => britanetis-samefo-ojakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160774 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 167 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni [2] => britanetis-samefo-ojakhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni [2] => britanetis-samefo-ojakhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160774) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7084,167,168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159700 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-04 14:17:37 [post_date_gmt] => 2017-09-04 10:17:37 [post_content] => პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მესამე შვილს ელოდებიან. დღეს ეს ინფორმაცია კენსინგტონის სასახლის პრესსამსახურმა ოფიციალურად დაადასტურა. განცხადება კი მას შემდეგ გავრცელდა, რაც მიდლტონმა ჰორსნეი-როუდის ბავშთა ცენტრში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო: „მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ კემბრიჯის ჰერცოგინია ორსულადაა. სამეფო ოჯახის წევრები აღფრთოვანებულნი არიან ამ სიახლით. როგორც წინა ორი ორსულობის დროს, ჰერცოგინიას ამჯერადაც ტოქსიკოზი აწუხებს, რის გამოც მისი ჰორსნეი-როუდში დაგეგმილი ვიზიტი გადაიდო. ჰერცოგინია ამჯერად კენსინგტონის სასახლეში იმყოფება“, - ნათქვამია განცხადებაში. ამ ეტაპზე ქეითის ორსულობის ვადა და ბავშვის სქესი უცნობია. შეგახსენებთ, რომ პრინც უილიამისა და ქეით მიდლტონისთვის ეს მესამე შვილი იქნება. პირველი ვაჟი, ჯორჯი ამჯერად 4 წლისაა, ქლიშვილი შარლოტა კი, ორის. https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/904633823664775168 [post_title] => პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მესამე შვილს ელოდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-uiliami-da-qeit-midltoni-mesame-shvils-elodebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 14:22:27 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 10:22:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158594 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-31 14:53:59 [post_date_gmt] => 2017-08-31 10:53:59 [post_content] => 30 აგვისტოს, კემბრიჯის ჰერცოგი და ჰერცოგინია და პრინცი ჰარი, კენსინგტონის სასახლეში განახლებულ ბოტანიკურ ბაღს White Garden ესტუმრნენ, რომელიც პრინცესა დიანას სახელობის არის. შეგახსენებთ, რომ დღეს, 31 დეკემბერს ზუსტად 20 წელი გავიდა პრინცესა დიანას ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. ამ თარიღთან დაკავშირებით ეთერში გამოდის რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი, რომლებიც პრინცესას ცხოვრებასა და გარდაცვალების დეტალებს ასახავს. წვიმიანი დღის მიუხედავად, სამეული არაჩვეულებრივ განწყობაზე იყო. ქეითს ყვავილების პრინტით გაწყობილი კაბა ეცვა, ხოლო პრინცებმა უპირატესობა ტრადიციულ კლასიკურ პიჯაკებს და პერანგებს მიანიჭეს. სამივე მათგანი ბაღის ტერიტორიაზე ქოლგით გადაადგილდებოდა. [gallery royalslider="1" link="file" ids="158597,158598,158599,158600,158601,158602,158603"] [post_title] => სამეფო სამეული პრინცესა დიანას სახელობის ბაღს ესტუმრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samefo-sameuli-princesa-dianas-sakhelobis-baghs-estumra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 15:03:25 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 11:03:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158594 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155245 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-21 11:26:29 [post_date_gmt] => 2017-08-21 07:26:29 [post_content] => ”ვარსკვლავური ომების” ახალ ნაწილში ბრიტანეთის პრინცებს - უილიამსა და ჰარის ვიხილავთ. აღნიშნული ინფორმაციის შესახებ მსახიობმა ჯონ ბოიეგამ განაცხადა. ცნობილია, რომ ტომ ჰარდის მსგავსად, პრინცები ფილმში საკუთარ თავს განასახიერებენ. ”ამ საიდუმლოს შენახვა უფრო და უფრო მიჭირს. ისინი გადასაღებ მოედანზე იმყოფებოდნენ. არ შემეძლო ეს არაჩვეულებრივი ინფორმაცია არ გამევრცელებინა”, - განაცხადა ბოიეგამ. იმ შემთხვევაში თუ მისი სიტყვები ოფიციალურად დადასტურდება, ფილმის თაყვანისმცემელთა საკმაოდ დიდი რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. [post_title] => ბრიტანეთის პრინცები ”ვარსკვლავურ ომებში” მონაწილეობას მიიღებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanetis-princebi-varskvlavur-omebshi-monawileobas-miigheben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 11:26:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 07:26:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159700 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-04 14:17:37 [post_date_gmt] => 2017-09-04 10:17:37 [post_content] => პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მესამე შვილს ელოდებიან. დღეს ეს ინფორმაცია კენსინგტონის სასახლის პრესსამსახურმა ოფიციალურად დაადასტურა. განცხადება კი მას შემდეგ გავრცელდა, რაც მიდლტონმა ჰორსნეი-როუდის ბავშთა ცენტრში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო: „მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ კემბრიჯის ჰერცოგინია ორსულადაა. სამეფო ოჯახის წევრები აღფრთოვანებულნი არიან ამ სიახლით. როგორც წინა ორი ორსულობის დროს, ჰერცოგინიას ამჯერადაც ტოქსიკოზი აწუხებს, რის გამოც მისი ჰორსნეი-როუდში დაგეგმილი ვიზიტი გადაიდო. ჰერცოგინია ამჯერად კენსინგტონის სასახლეში იმყოფება“, - ნათქვამია განცხადებაში. ამ ეტაპზე ქეითის ორსულობის ვადა და ბავშვის სქესი უცნობია. შეგახსენებთ, რომ პრინც უილიამისა და ქეით მიდლტონისთვის ეს მესამე შვილი იქნება. პირველი ვაჟი, ჯორჯი ამჯერად 4 წლისაა, ქლიშვილი შარლოტა კი, ორის. https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/904633823664775168 [post_title] => პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მესამე შვილს ელოდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-uiliami-da-qeit-midltoni-mesame-shvils-elodebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 14:22:27 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 10:22:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 171 [max_num_pages] => 57 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a36955834f3e1cd8820fdd252b0f67b2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )