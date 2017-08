პრივილეგიები მორჩა: ბრიტანელების ცხოვრება რთულდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => britaneti [2] => breqsiti [3] => devid-devisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154094 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => britaneti [2] => breqsiti [3] => devid-devisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154094 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 115 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => britaneti [2] => breqsiti [3] => devid-devisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => britaneti [2] => breqsiti [3] => devid-devisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154094) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7581,1598,18236,115) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152058 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-08 17:47:14 [post_date_gmt] => 2017-08-08 13:47:14 [post_content] => ლონდონმა შესაძლოა 40 000 ბანკირი დაკარგოს. ბრიტანელი ბანკები ბრექსიტის შედეგებისთვის ემზადებიან და ყველაზე ცუდ სცენარსაც კი განიხილავენ. გამოცემა “La Matin”-ის ცნობით, ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გამოსვლას უამრავი პრობლემა მოყვება და ეს ყველაზე მეტად ლონდონის ფინანსურ ცენტრზე აისახება. სპეციალისტთა შეფასებით, 2019 წლის შემდეგ ბრიტანეთი ევროპულ ბაზართან წვდომას დაკარგავს, რაც მას ბევრ მაღალანაზღაურებად ბანკირს დააკარგვინებს. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ გაკეთებული პროგნოზის მიხედვით, ბრექსიტის გამო 75 ათასამდე ბრიტანელი საერთოდ სამსახურის გარეშე დარჩება. ბრექსიტის გამო ბრიტანეთი კარგ ბანკირებს კარგავს BBC-ის რადიოსთან საუბრისას სერ სიმონმა ფრეიზერმა აღნიშნა, რომ შიშობს, მთავრობაში აზრთა სხვადასხვაობა ერთიანი ფრონტით ბრძოლას ხელს შეუშლის. „მოლაპარაკებების ჯერ მხოლოდ ახლა დაიწყო. როგორც ვიცით, კაბინეტში ბრექსიტის შესახებ არსებობს განსხვავებები და მე ვშიშობ, რომ ისინი ამას დაპირებისამებრ ვერ განახორციელებენ... სანამ ეს განსხვავებები არსებობს, ვფიქრობ, ძალიან რთულია, ნათელი პოზიციის ქონა,“ - აღნიშნა სერ სიმონმა ფრეიზერმა. მანვე მოუწოდა მთავრობას, გამოაქვეყნონ მოსაზრებები და დეტალები ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სამომავლო საბაჟო შეთანხმებები და ჩრდილოეთ ირლანდიის საზღვარი. გასულ თვეში ბრექსითის კომისიის მდივნის, დევიდ დევისის, შეფასებით, ის იყო დარწმუნებული, რომ მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით გაგრძელდებოდა მას შემდეგ, რაც ბრიუსელს შესაძლოა სავაჭრო მოლაპარაკებები შეეწყვიტა. Telegraph-ის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის მომლაპარაკებლები მზად არიან, ევროკავშირიდან 36 მილიარდი ფუნტი გადაიხადონ ე.წ. ბრექსიტის კანონპროექტზე. მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ასეთი შეთანხმება არ მიღწეულა. კონსერვატიული პარტიის დეპუტატის, პიტერ ბოუნის, განცხადებით, დიდი ბრიტანეთისთვის სრულიად უცნაური იქნება ევროკავშირს ასეთი ოდენობის თანხა გადაუხადოს. „ბრექსითის მოლაპარაკებები კარგად არ დაიწყო" - სერ სიმონ ფრეიზერი ბრექსიტი საფრანგეთში დამატებით 20 000 სამუშაო ადგილს შექმნის. როგორც ჩანს, ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა ყველა ქვეყნისთვის საზიანო არ იქნება და სასიამოვნო გამონაკლისებიც არსებობს. მათ შორისაა საფრანგეთი და როგორც ფინანსური სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, უახლოეს ორ წელიწადში ქვეყანაში უამრავი სამუშაო ადგილი გაჩნდება. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ ლონდონის ფინანსური ცენტრიდან აქტივების ნაწილი სწორედ საფრანგეთში გადმოინაცვლებს. ეკონომიკის სამინისტრო კი მთელ რიგ აქტივობებს გეგმავს, რათა საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყნის მიმართ დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზარდოს.

ბრექსიტი საფრანგეთში: ქვეყანაში სამუშაო ადგილი ჩნდება ლონდონმა შესაძლოა 40 000 ბანკირი დაკარგოს. ბრიტანელი ბანკები ბრექსიტის შედეგებისთვის ემზადებიან და ყველაზე ცუდ სცენარსაც კი განიხილავენ. გამოცემა "La Matin"-ის ცნობით, ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გამოსვლას უამრავი პრობლემა მოყვება და ეს ყველაზე მეტად ლონდონის ფინანსურ ცენტრზე აისახება. სპეციალისტთა შეფასებით, 2019 წლის შემდეგ ბრიტანეთი ევროპულ ბაზართან წვდომას დაკარგავს, რაც მას ბევრ მაღალანაზღაურებად ბანკირს დააკარგვინებს. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ გაკეთებული პროგნოზის მიხედვით, ბრექსიტის გამო 75 ათასამდე ბრიტანელი საერთოდ სამსახურის გარეშე დარჩება.

ბრექსიტის გამო ბრიტანეთი კარგ ბანკირებს კარგავს