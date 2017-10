პრობლემების მოგვარებას სჭირდება ადამიანი, რომელიც არ იქნება ივანიშვილის მონის მონა – ნინო ბურჯანაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177751 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177751 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4241 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-burjanadze [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177751) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,4241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177741 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 11:05:38 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:05:38 [post_content] => „იმ ადგილებში, სადაც წინასაარჩევნო კამპანია უფრო მეტად ემოციურად მიმდინარეობდა, დამატებითი ზომები იქნება მიღებული,“ - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, შალვა ხუციშვილმა, განაცხადა. შალვა ხუციშვილმა მოუწოდა ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს მაქსიმალურად თავი შეიკავონ ძალადობისგან, ძალადობისკენ მოწოდებისგან. „ხშირია შემთხვევა, როცა პროვოკაციებს აქვს ადგილი, რაც გამოიხატება სიტყვიერ შეურაცხყოფაში, ხანდახან ეს არის რაღაც ჟესტიკულაცია და ა.შ. ეს იქნება არა მხოლოდ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, არამედ მთლიანად საარჩევნო პროცესის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან რეაგირება იქნება ადეკვატური და მკაცრი,“ - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. შალვა ხუციშვილმა მოქალაქეებს ძალადობისგან თავის შეიკავებისკენ მოუწოდა

„ინფორმაცია დარღვევებზე, ძირითადად, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას ეხება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს კონკრეტული ფაქტები სათანადოდ იქნება გამოძიებული," - ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა, იანოშ ჰერმანმა, განაცხადა. იანოშ ჰერმანის თქმით, საარჩევნო პროცესის შეფასებას ევროკავშირის წარმომადგენლობა ტრადიციისამებრ, ეუთო-ს დასკვნებს ეყრდნობა. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ საარჩევნო პროცესი წესრიგის გარემოში მიმდინარეობდეს. ჩვენ ვისმენთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ პოლიტიკური პარტიების სხვადასხვა მონაწილისგან. ჩვენ, ასევე, ვიღებთ ინფორმაციას დარღვევებზე, მაგრამ ეს არ არის სისტემური დარღვევები. ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ძირითადად, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას ეხება. დარწმუნებულნი ვართ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებას მიაქცევს ამ ფაქტებს. რამდენიმე დღის წინ ცესკო-ს ვეწვიე და ეს საკითხი განვიხილეთ. ვიმედოვნებთ, რომ ეს კონკრეტული ფაქტები სათანადოდ იქნება გამოძიებული," - განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში. ვიმედოვნებთ, რომ დარღვევის ფაქტები სათანადოდ იქნება გამოძიებული - იანოშ ჰერმანი

„დღესდღეობით გვაქვს ორი საქართველო, ერთი კახა კალაძის საქართველო, სადაც ის გაბადრული გადმოგვყურებს პლაკატიდან და მეორე საქართველო, სადაც იდევნება მთავარი ოპოზიციური ძალა," -ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა, თინა ბოკუჩავამ, განაცხადა. ბოკუჩავას თქმით, ამ ფაქტების ერთობლიობა ქმნის სიტუაციას, სადაც პარტიები არიან სრულიად უთანასწორო გარემოში. „ფაქტების ერთობლიობა გვაძლევს სიტუაციას, სადაც პარტიები არიან სრულიად უთანასწორო გარემოში, რაც თავისთავად რთულს ხდის იმას, რომ ვისაუბროთ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე. მაგრამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" მაინც იბრძოლებს ამ არჩევნებზე და იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. ნუ შეეშინდებათ იმის, რომ კახა კალაძე და „ქართული ოცნება" ცდილობს მათი ხმების მოპარვას. ჩვენ ვიბრძოლებთ თითოეული ადამიანის ხმის დასაცავად,"- განაცხადა ბოკუჩავამ. ფაქტებis ერთობლიობით, პარტიები სრულიად უთანასწორო გარემოში არიან - თინა ბოკუჩავა „იმ ადგილებში, სადაც წინასაარჩევნო კამპანია უფრო მეტად ემოციურად მიმდინარეობდა, დამატებითი ზომები იქნება მიღებული," - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, შალვა ხუციშვილმა, განაცხადა. შალვა ხუციშვილმა მოუწოდა ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს მაქსიმალურად თავი შეიკავონ ძალადობისგან, ძალადობისკენ მოწოდებისგან. „ხშირია შემთხვევა, როცა პროვოკაციებს აქვს ადგილი, რაც გამოიხატება სიტყვიერ შეურაცხყოფაში, ხანდახან ეს არის რაღაც ჟესტიკულაცია და ა.შ. ეს იქნება არა მხოლოდ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, არამედ მთლიანად საარჩევნო პროცესის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან რეაგირება იქნება ადეკვატური და მკაცრი," - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა.

შალვა ხუციშვილმა მოქალაქეებს ძალადობისგან თავის შეიკავებისკენ მოუწოდა