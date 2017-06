პროდუქცია და მომსახურება, რომელიც გაგვიძვირდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => fasebi [2] => transporti [3] => saqstati [4] => inflacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135950 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => fasebi [2] => transporti [3] => saqstati [4] => inflacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135950 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 403 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => fasebi [2] => transporti [3] => saqstati [4] => inflacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => fasebi [2] => transporti [3] => saqstati [4] => inflacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135950) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (773,2366,403,1645,1296) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135673 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 12:23:28 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:23:28 [post_content] => 2017 წლიდან საქსტატი სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლების გამოქვეყნებას იწყებს. უწყების განმარტებით, აბსოლუტური სიღარიბის მეთოდოლოგია ეფუძნება მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებულ „საბაზისო მოთხოვნილებების მეთოდს“ და იგი გამოიყენება მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ”საბაზისო მოთხოვნილებების მეთოდი ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვრის განსაზღვრას შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების კვლევის მონაცემების საფუძველზე (2017 წლამდე შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა). სიღარიბის ზღვრის გაანგარიშება ეფუძნება შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის რეკომენდებული კალორიების მინიმალური რაოდენობის ღირებულებას. 2017 წლიდან სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლების გავრცელება მოხდება ყოველწლიურად ქვეყნისა და ქალაქ-სოფლის დონეზე. მოცემულ ეტაპზე გაანგარიშებული სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები წარმოადგენს წინასწარ მონაცემებს. მონაცემების განახლება და საბოლოო მაჩვენებლების გავრცელება განხორციელდება მას შემდეგ, რაც მოხდება აღწერათაშორისი მოსახლეობის გადაანგარიშება, რომელიც იგეგმება მიმდინარე წლის ბოლომდე”, - ნათქვამია საქტატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მათივე ცნობით, 2016 წელს, საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა და 21,3% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით, სიღარიბის აბსლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა როგორც თბილისში, ასევე სოფლად და 16,9% და 25,5% შეადგინა. "უმუშევრობის დონე ტრადიციულად ყველაზე დაბალია 65+ ასაკობრივ ჯგუფში. ამის მიზეზია ის, რომ 65+ საპენსიო ასაკია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის დასაქმებული, არ ეძებს სამუშაოს და შესაბამისად, არააქტიური მოსახლეობის კატეგორიას მიეკუთვნება",- ნათქვამია საქსტატის ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, საერთო ჯამში, უმუშევრობის დონე ბოლო 13 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა. საქსტატის მონაცემებით, 2016 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 11.8 პროცენტი შეადგინა. სატრანსპორტო კავშირების გაღრმავებასა და სატრანზიტო დერეფანის განვითარებაზე იმსჯელეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრისა და თურქეთის ტრანსპორტის, საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციების მინისტრის შეხვედრაზე. მხარეებმა ისაუბრეს იმ რეგიონული მასშტაბის პროექტებზე, რომელთა განხორციელებაც ორივე ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, მათ შორის ბრეშუმის გზის განვითარებაზე. გიორგი გახარიას განცხადებით, საქართველოს აქვს შესაძლებლობა გახდეს რეგიონის სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ცენტრი, რისთვისაც არაერთი პროექტი ხორციელდება, მათ შორის მინისტრმა ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაცია, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა და თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება დაასახელა.

საქართველო რეგიონის სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ცენტრი გახდება "ეკონომიკური ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის პირობებში, როდესაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ თანამშრომლობას, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აბრეშუმის გზის განვითარება და ამ ჭრილში ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, მათ შორის თურქეთთან, ერთობლივი პროექტების განხორციელება", - აღნიშნა გახარიამ. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საავტომობილო მიმოსვლის განვითარებაზე. მხარეებმა განიხილეს გადაზიდვის ნებართვების რაოდენობის გაზრდა და ორივე ქვეყნის ტერიტორიაზე გადამზიდავებისთვის მაქსიმალური ხელშეწყობა. 