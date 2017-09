პროექტი „…დღე როცა ვერ მოჰკლეს ილია“  12 სექტემბერს გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghonisdziebebi [1] => ilia-chavchavadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160765 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghonisdziebebi [1] => ilia-chavchavadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160765 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ghonisdziebebi [1] => ilia-chavchavadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ghonisdziebebi [1] => ilia-chavchavadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160765) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14172,15913) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154388 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-16 16:35:49 [post_date_gmt] => 2017-08-16 12:35:49 [post_content] => "რუსთავქალაქობა 2017" 16 სექტემბერს გაიმართება. წელს კულტურულ ღონისძიებებთან ერთად, სპორტულ აქტივობებსაც გამართავს. ძირითადი ღონისძიებები ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე გაიმართება, ცენტრალურ ქუჩაზე მოეწყობა ველორბოლა და გარბენი. წელს ახალი სასწავლო წლის დაწყებისა და „რუსთავქალაქობის“ თარიღები ერთმანეთს ემთხვევა, ამიტომ, 16 სექტემბერს, ცენტრალურ პარკში მრავალფეროვანი, საინტერესო კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ელოდებათ რუსთაველებს და ქალაქის სტუმრებს. კერძოდ, გაიმართება ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება, საბავშვო კონცერტები, ფერების ფესტივალი და სხვადასხვა კულტურულ-სპორტული აქტივობები, ღონისძიებებს დაასრულებს გალა-კონცერტი. ღონისძიებების ფარგლებში ტრადიციულად საპატიო რუსთაველების დაჯილდოების ცერემონიაც გაიმართება. [post_title] => რუსთავქალაქობა 16 სექტემბერს გაიმართება: რა ღონისძიებებია დაგეგმილი [post_title] => მერიამ ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის რეაბილიტაცია დაიწყო [post_title] => 26-27 მარტს, ვიზალიბერალიზაციის აღსანიშნავი ღონისძიებები გაიმართება [post_title] => რუსთავქალაქობა 16 სექტემბერს გაიმართება: რა ღონისძიებებია დაგეგმილი