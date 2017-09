“პროფილის” ახალი პრომო – როდის ხსნის სეზონს მაია ასათიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166985 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166985 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 101 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166985) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (102,101) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159082 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-01 14:27:23 [post_date_gmt] => 2017-09-01 10:27:23 [post_content] => მომღერალი თამრიკო ჭოხონელიძე მაია ასათიანის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ პოსტს ეხმაურება, სადაც ტელეწამყვანი წერს, რომ არ სურს, ვინმეს საკუთარი ტანჯვა აჩვენოს შვილის გარდაცვალების გამო და აღნიშნავს, რომ გააგრძელებს ცხოვრებას როგორც ცოცხალი, სანამ საკუთარ შვილს არ შეხვდება... თამრიკო ჭოხონელიძე სწორედ ამ თემას ეხმიანება და წერს, რომ სხვის ცხოვრებაში ჩარევა უნდა დასრულდეს. „აღარ უნდა დამთავრდეს სხვის ცხოვრებაში ასე უნამუსოდ ჩარევები?!მოასვენეთ ეს ადამიანი!!!დატოვეთ საკუთარ ტკივილთან მარტო!!! ვინ ხართ?! რა ხალხი ხართ?! დაავადდა ერი! ერთი ადამიანიც კი თუ გამოერია ისეთი, რომელიც თავს უფლებას აძლევს, ასე ჩაერიოს სხვის ცხოვრებაში - თან, ასეთი ტრაგიკული ადამიანის ცხოვრებაში, საჯაროდ გაკიცხოს და „ასწავლოს“, როგორ უნდა იცხოვროს. ავად ვართ, აბა, რა!!! წადით, თქვენს საქმეს მიხედეეეეეეეთ!!! მაგრამ რა საქმეს უნდა მიხედოთ, რაც არ გაქვთ!!! სიძულვილს მაინც მოერიეთ და გაჩუმდით!!! თორემ სიყვარულით რომ ვერ დაამარცხებთ თქვენს სენს, ეს ფაქტია!!!“ [post_title] => თამრიკო ჭოხონელიძე მაია ასათიანის შესახებ: „მოასვენეთ ეს ადამიანი!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamriko-chokhonelidze-maia-asatianis-shesakheb-moasvenet-es-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 16:40:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 12:40:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159082 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158679 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-31 15:16:10 [post_date_gmt] => 2017-08-31 11:16:10 [post_content] => მაია ასათიანი მალე „პროფილის“ რეკორდულ, მეოცე სეზონს დაიწყებს. წინასწარი ანონსიც უკვე გამოქვეყნებულია, სადაც ტელეწამყვანი თეთრ სამოსშია გამოწყობილი. ახლახან მაიამ საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე გამოაქვეყნა პოსტი, რომელსაც ცრემლების გარეშე ვერ წაიკითხავთ. მას არ ესმის, რატომ სურს ხალხის ნაწილს, რომ ის საფლავზე დაცემული და გაუბედურებული ნახოს. გთავაზობთ ტელეწამყვანის სტატუსს: „თავიდან მეგონა, მარილიანი რომ იყო, იმიტომ მოსწონდა, მერე მივხვდი... რა შუაშია, ცრემლს რომ მარილის გემო აქვს, მოდის, თათებს მუხლებზე მიწყობს, სახე სახესთან მოაქვს და ცრემლების ლოკვას იწყებს. ასეთს მხოლოდ ეს პატარა მგელი მხედავს, ნუცას მგელი! სხვას ასეთი - არავის დავენახვები - დაცემული! ასე ვუთხარი ჩემს თავს - რომ ყოველი დილა უნდა დაღამდეს და ყველა დღე, რომელიც ჩემს შვილთან შეხვედრამდე დამრჩა, უნდა ვიცხოვრო, როგორც ცოცხალმა! ჰოდა, ნუ გიკვირთ! არაფრით მესმის, რატომ უნდა საზოგადოების ნაწილს, უბედურებისგან გონგადასული, საფლავზე დაცემული მნახოს! ამას ვერავინ ნახავს-ვერასდროს! შვილმკვდარ დედებს ძალიან მძიმე, შავი აურა აქვთ. მოდიან და უბედურებას ასხივებენ. მე არ მინდა, ვიყო ასეთი! ნუ გიკვირთ, ცხოვრებას რომ ვაგრძელებ! ნუ გიკვირთ, აქ ჩემს ცოცხალ ფოტოებს რომ ნახულობთ, ნუ ჭორაობთ ჩემს ზურგს უკან, რა სჭირს მაიას, რატომ იცინის... ახლა ნუცა მეტყოდა, კარგი რა, დედა, რატომ აკეთებ განმარტებებს. ამიტომ თუ ასე ძალიან გინდათ, გეტყვით - დიახ, როცა მარტო ვრჩები, მგელივით ყმუილი მინდება ხოლმე! მაგრამ ამას ვერავინ ხედავს, იმ პატარა არსების გარდა, ნუცამ რომ დამიტოვა... თვითონაც მგელია და იცის... არადა, მეგონა, ცრემლი მარილიანი რომაა - იმიტომ არ მშორდება ხოლმე ტირილის დროს...“ [post_title] => მაია ასათიანი: 'როცა მარტო ვრჩები, მგელივით ყმუილი მინდება ხოლმე...' [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-roca-marto-vrchebi-mgelivit-ymuili-mindeba-kholme [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 15:45:41 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 11:45:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158420 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-30 21:12:39 [post_date_gmt] => 2017-08-30 17:12:39 [post_content] => მაია ასათიანის "პროფილი" სექტემბერში მეოცე სატელევიზიო სეზონს გახსნის. წინასწარი ანონსი "რუსთავი 2"-ის საიტზე და არხის ეთერში უკვე გამოჩნდა. მაია ასათიანი ანონსში თეთრ კაბაშია გამოწყობილი. ვიდეოში ასევე ჩანს ტელესახის ძაღლიც. მეცხრამეტე სეზონი წამყვანმა ივლისში დაასრულა. "პროფილი" ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი და რეიტინგული შოუა ქართულ ტელესივრცეში. [video width="640" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/3.mp4"][/video] [post_title] => "პროფილი" ეთერში მეოცე სეზონით ბრუნდება (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => profili-etershi-meoce-sezonit-brundeba-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 21:12:39 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 17:12:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158420 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159082 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-01 14:27:23 [post_date_gmt] => 2017-09-01 10:27:23 [post_content] => მომღერალი თამრიკო ჭოხონელიძე მაია ასათიანის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ პოსტს ეხმაურება, სადაც ტელეწამყვანი წერს, რომ არ სურს, ვინმეს საკუთარი ტანჯვა აჩვენოს შვილის გარდაცვალების გამო და აღნიშნავს, რომ გააგრძელებს ცხოვრებას როგორც ცოცხალი, სანამ საკუთარ შვილს არ შეხვდება... თამრიკო ჭოხონელიძე სწორედ ამ თემას ეხმიანება და წერს, რომ სხვის ცხოვრებაში ჩარევა უნდა დასრულდეს. „აღარ უნდა დამთავრდეს სხვის ცხოვრებაში ასე უნამუსოდ ჩარევები?!მოასვენეთ ეს ადამიანი!!!დატოვეთ საკუთარ ტკივილთან მარტო!!! ვინ ხართ?! რა ხალხი ხართ?! დაავადდა ერი! ერთი ადამიანიც კი თუ გამოერია ისეთი, რომელიც თავს უფლებას აძლევს, ასე ჩაერიოს სხვის ცხოვრებაში - თან, ასეთი ტრაგიკული ადამიანის ცხოვრებაში, საჯაროდ გაკიცხოს და „ასწავლოს“, როგორ უნდა იცხოვროს. ავად ვართ, აბა, რა!!! წადით, თქვენს საქმეს მიხედეეეეეეეთ!!! მაგრამ რა საქმეს უნდა მიხედოთ, რაც არ გაქვთ!!! სიძულვილს მაინც მოერიეთ და გაჩუმდით!!! თორემ სიყვარულით რომ ვერ დაამარცხებთ თქვენს სენს, ეს ფაქტია!!!“ [post_title] => თამრიკო ჭოხონელიძე მაია ასათიანის შესახებ: „მოასვენეთ ეს ადამიანი!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamriko-chokhonelidze-maia-asatianis-shesakheb-moasvenet-es-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 16:40:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 12:40:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159082 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 37 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 71452ab15d5e90896814f3fc6b773d83 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )