“პროფილის” ანონსი გავრცელდა – “ეს ძალიან რთული გზა იყო…”

მაია ასათიანმა გუშინ „პროფილის" პირველი გადაცემა ჩაწერა რამდენიმეთვიანი პაუზის შემდეგ... მოგვიანებით, როცა ჩაწერა დასრულდა, თავად გააზიარა ფოტო სათაურით: „4 მაისს ვბრუნდები". ამ ამბავმა მთელი ინტერნეტსივრცე მოიცვა. მაია ასათიანის ფოტოს აზიარებენ მისი კოლეგები და უბრალო მაყურებლები და ტელეწამყვანს წარმატებას უსურვებენ. როგორც ჩანს, ყველა მოუთმენლად ელოდებოდა, როდის დაუბრუნდებოდა საკუთარ საქმეს ტელეწამყვანი და ეს დღეც დადგა. გთავაზობთ კომენტარებს, რომლებიც მაია ასათიანის ტელევიზიაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით გავრცელდა სოცქსელში: ზურა ხაჩიძე: „ეს არის გასაოცარი პროფესიონალიზმი და დიდი ადამიანის საქციელი" ინგა გრიგოლია: „უმაგრესი ამბავი!!! ესაა უძლიერესი ადამიანი!! დიდი ხანია, ასე არაფერი გამხარებია, როგორც ამ ამბის გაგება - მაია ასათიანი 4 მაისს ეთერში ბრუნდება" ნანუკა ჟორჟოლიანი: ამ დღეს ველოდი!.. თეა ადეიშვილი: თითქმის 20 წელია, ვუყურებ ეკრანზე და ეკრანს მიღმაც, არ დავიწყებ მტკიცებას, რომ ნიჭიერი, განათლებული, საოცრად შრომისმოყვარეა-მეთქი, ეს ყველამ იცის. მთელი მისი ცხოვრება ბრძოლაა, ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ, ბრძოლა სხვისი გადარჩენისთვის, ბრძოლა სხვისი შვილებისთვის... მართლა არ ვიცი, თუ არსებობს სხვა ადამიანი ვისაც იმდენი სიკეთე უკეთებია რამდენიც მაია ასათიანს, არ მეგულება ადამიანი, ვინც ასეთ ძალებს პოულობს საკუთარ თავში, საკუთარივე თავზე გასამარჯვებლად, ეს გოგო არის უდიდესი მაგალითი უმრავი ადამიანისთვის... მაია ეთერში ბრუნდება!!!" დავით იმედაშვილი: „ის საუკეთესოა, შენ ჩემი გმირი ხარ" კომენტარს აკეთებენ „პროფილის" ერთგული მაყურებლებიც და აღნიშნავენ, რომ მაია კვლავ პირველი იქნება რეიტინგში, როგორც ყოველთვის.

როგორ ეხმაურებიან მაია ასათიანის ეთერში დაბრუნებას - „შენ ჩემი გმირი ხარ!.." "ამ სივრცეში პირველად ვწერ. მე მაია ასათიანი დედა ვარ. 3 კვირის წინ, როცა ის სამსახურში დაბრუნდა, იმედი გამიჩნდა, რომ ცხოვრებისკენ მოტრიალებას შეძლებდა. ბოლო ერთი კვირაა მისი საყვარელი საქმის გადასარჩენად იბრძვის. ორი დღის წინ მისი "მარაო" დახურეს! საქმე მისი ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი იყო. ახლა ეს საყრდენიც გამოაცალეს. ჩემი შვილის შემყურე სულ ამას ვეკითხები ჩემს თავს: კიდევ რამდენის გაძლებას შეძლებს. ხვალ ნუცას ორმოცია. [post_title] => მაია ასათიანის დედა საგანგებო განცხადებას ავრცელებს - "ეს საყრდენიც გამოაცალეს..." მაია ასათიანი საკუთარი „ფეისბუქის" გვერდზე მორიგ პოსტს აქვეყნებს. როგორც ტელეწამყვანი წერს, თუკი ინტერნეტპორტალები მისი შვილის გარდაცვალების თემით სპეკულირებას არ შეწყვეტენ, სამართლებრივ გზას მიმართავს. ტელესახე აღნიშნავს: „დაანებეთ თავი ჩემი გარდაცვლილი შვილის სახელით სპეკულირებას! ვიცი, რომ ეს მომგებიანი და ყველაზე „გაყიდვადი" თემაა თქვენთვის! წლების განმავლობაში მიმწარებდით ცხოვრებას და ჩუმად ვიყავი! ახლა შეგაკვდებით და ვიბრძოლებ ბოლომდე, თუ კიდევ ერთ მსგავსს „ნიუსს" ვნახავ - სასამართლოში შევხვდებით!" მაია ამ განცხადებას თან ურთავს ამონარიდს ერთ-ერთი საიტიდან, სადაც მისი შვილის შესახებ სტატიაა გამოქვეყნებული. შეგახსენებთ, რომ ნუცა მახვილაძე რამდენიმე კვირის წინ პარიზის საავადმყოფოში მენინგოკოკური ინფექციით გარდაიცვალა. გოგონა 18 წლის გახლდათ...

მაია ასათიანი: „დაანებეთ თავი ჩემი გარდაცვლილი შვილის სახელით სპეკულირებას!" 