პროგნოზი:2030 წლისთვის საქართველოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 2 წლით გაიზრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sicockhlis-khangrdzlivoba [1] => samoqmedo-gegma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185211 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sicockhlis-khangrdzlivoba [1] => samoqmedo-gegma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185211 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10869 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sicockhlis-khangrdzlivoba [1] => samoqmedo-gegma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sicockhlis-khangrdzlivoba [1] => samoqmedo-gegma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185211) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21040,10869) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128353 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 15:41:11 [post_date_gmt] => 2017-05-07 11:41:11 [post_content] => ექიმი ბილ ფრენკლენდი მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეობდა, იაპონელებს ტყვედ ჩაუვარდა, 105 წლის არის და ... დღემდე ვარჯიშობს. მას სავარჯიშოების მთელი კომპლექტი აქვს, რომლებსაც როგორც თავად ამბობს, ყოველდღიურად ასრულებს. ვარჯიშს 105 წლის მოხუცი დღეში სულ მცირე ერთ საათს უთმობს - გამონაკლისების გარეშე. ექიმი ბილ ფრენკლენდი ამბობს, რომ ეს მისი ხანგრძლივი ცხოვრების საიდუმლოა: ვარჯიში და მცირეოდენი იღბალი. ნახეთ, 105 წლის მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის შესახებ, BBC-ის მიერ მომზადებული სიუჟეტი: [post_title] => 105 წლის ექიმი, რომელიც დღემდე ვარჯიშობს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 105-wlis-eqimi-romelic-dghemde-varjishobs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 15:41:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 11:41:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 100655 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-09 17:52:43 [post_date_gmt] => 2017-01-09 13:52:43 [post_content] => საინტერესო კვლევას აქვეყნებს ჟურნალი Evolution and Human Behavior, რომლის მიხედვითაც შვილიშვილების აღზრდაში მონაწილე ბებიები და ბაბუები უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. ეს დასკვნა უახლეს კვლევას ეფუძნება, რომელიც შვეიცარიის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგებმა ჩაატარეს. როგორც კვლევის ავტორი, სონია ჰილბერდი ამბობს, ამას ფსიქოლოგიური ფაქტორი განაპირობებს. ადამიანები, რომლებიც შვილიშვილების აღზრდაზე ზრუნავენ, ფსიქოლოგიურად და ემოციურად მომზადებულები არიან სირთულეების გადასალახად, ამავე დროს ისინი ფიზიკურად უფრო აქტიურები ხდებიან. კვლევაში 70 წელს გადაცილებულმა 500 მდე მოხალისემ მიიღო მონაწილება. მათ მეცნირები ხანგრძლივი დროის განმვალობაში, 1990-დან 2009 წლამდე აკვირდებოდნენ. მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა შვილიშვილების აღზრდაშიც და ისინიც, ვინც ბავშვებზე დროდადრო ზრუნავდა. აღსანიშნავია, რომ შვილიშვილების აღზრდაში პასუხისმგებელი ბებიები და ბაბუები კვლევის დაწყებიდან 10 წლის შემდეგაც ცოცხლები იყვენ, ხოლო სიკვდილიანობის მაჩვენებლი მაღალი იყო მათში, ვინც შვილიშვილებზე საერთოდ არ ზრუნავდა. მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ბავშვები ეხმარებიან მოხუცებულებს გაახალგაზრდავებაში, ფიზიკური აქტივობის სტიმულირებასა და გონებრივი შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, რაც სიცოცხლისუნარიანობას ზრდის. [post_title] => შვილიშვილებზე მზრუნველი ბებია–ბაბუები დიდხანს ცოცხლობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shvilishvilebze-mzrunveli-bebia-babuebi-didkhans-cockhloben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-09 23:32:28 [post_modified_gmt] => 2017-01-09 19:32:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=100655 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 91316 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-29 12:37:20 [post_date_gmt] => 2016-11-29 08:37:20 [post_content] => ტელევიზორთან დიდი დროის გატარება სიცოცხლის ხანგრძლივობას ამცირებს. მეცნიერებმა ჩაატარეს საკმაოდ საინტერესო კვლევა და დაადგინეს, რომ ტელევიზორი ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. პირველ რიგში, ეს პასიურობასთან და ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუარესებასთანაა დაკავშირებული. შემდეგ კი პრობლემა ფიზიკური ჯანმრთელობა ხდება. დღის დიდი ნაწილის მჯდომარედ გატარება დიაბეტს, წონაში მატებას და სხვა უამრავ გართულებაც იწვევს. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე საშიში ტელევიზორთან 6 ან უფრო მეტი დროის გატარებაა და ეს სიცოცხლეს მინიმუმ 5 წლით ამოკლებს. [post_title] => ტელევიზორთან დიდი დროის გატარება ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => televizortan-didi-drois-gatareba-janmrtelobaze-uaryofitad-aisakheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-29 12:38:05 [post_modified_gmt] => 2016-11-29 08:38:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=91316 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128353 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 15:41:11 [post_date_gmt] => 2017-05-07 11:41:11 [post_content] => ექიმი ბილ ფრენკლენდი მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეობდა, იაპონელებს ტყვედ ჩაუვარდა, 105 წლის არის და ... დღემდე ვარჯიშობს. მას სავარჯიშოების მთელი კომპლექტი აქვს, რომლებსაც როგორც თავად ამბობს, ყოველდღიურად ასრულებს. ვარჯიშს 105 წლის მოხუცი დღეში სულ მცირე ერთ საათს უთმობს - გამონაკლისების გარეშე. ექიმი ბილ ფრენკლენდი ამბობს, რომ ეს მისი ხანგრძლივი ცხოვრების საიდუმლოა: ვარჯიში და მცირეოდენი იღბალი. ნახეთ, 105 წლის მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის შესახებ, BBC-ის მიერ მომზადებული სიუჟეტი: [post_title] => 105 წლის ექიმი, რომელიც დღემდე ვარჯიშობს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 105-wlis-eqimi-romelic-dghemde-varjishobs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 15:41:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 11:41:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 89adf1ec377244f37dbc8c5067f719f7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )