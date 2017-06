პროკურატურა მზადაა ”ბირჟა მაფიას” წევრებს პატიმრობა არასაპატიმრო ღონისძიებით შეეცვალოთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137846 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137846 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 497 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => birdja-mafia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => birdja-mafia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137846) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16421,497) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137842 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-11 18:13:53 [post_date_gmt] => 2017-06-11 14:13:53 [post_content] => ლიზა ბაგრატიონი ოფიციალურ "ფეისბუქზე" ჯგუფის "ბირჟა მაფიას" მხარდასაჭერ პოსტს ავრცელებს. ცნობილი მომღერლის თქმით, ასეთმა საქმეებმა შეიწირა წინა ხელისუფლება და სახელმწიფო უწყებაში ხელი არავის უნდა დააფარონ. გთავაზობთ პოსტს: "#standforbirjamafia #არაჩადებას #freebirjamafia სახელმწიფო უწყებებში არსებული დამნაშავეების სამაგალითო დასჯა მთავრობის რეპუტაციის შელახვა კი არა, არამედ მაგალითი იქნება იმისა, რომ მსგავსი რამ აღარასდროს განმეორდეს. ამ ტყუილმა და განუკითხაობამ შეიწირა წინა ხელისუფლება!!! დავიღალეთ!!! შეცდომის აღიარებით და დამნაშავეების დასჯით უფრო მეტად გაიზრდება საზოგადოების მხრიდან სამართალდამცავებისა და მთავრობის მიმართ ნდობა. ხელის დაფარება და მიჩქმალვა კი იწვევს საზოგადოების აგრესიასა და უნდობლობას. გვინდა, რომ გენდობოდეთ და გვჯეროდეს თქვენი!!! ლიზა ბაგრატიონი "ბირჟა მაფიას" მხარდასაჭერად

რეპერებმა კლიპში რაც გამოხატეს, ჩემი აზრით, საშინელებაა, - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დღეს ჟურანლისტებს განუცხადა, რითაც რეპერების ჯგუფ birja mafia-ს წევრების დაკავების საკითხს გამოეხმაურა. განათლების მინისტრის თქმით, რეპერებმა თუ დაარღვიეს კანონი, მათ პასუხი უნდა აგონ. „კლიპში რაც გამოხატეს, ჩემი აზრით, საშინელებაა. ასეთი უპატივცემულობა სამართლდამცველების მიმართ არის სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. მე ასე ვფიქრობ, თუმცა მათ ამისთვის პასუხს ვერ აგებინებდნენ. საუბარი იმაზე, რომ კანონი დავარღვიე და რაღაც სხვა მიზეზით მაგებინეს პასუხი, ვფიქრობ, არასერიოზულია. საზოგადოების მაღალი ინტერესებიდან გამომდინარე, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე და გასაგები იყოს ყველასთვის მათი ბრალეულობა და ამ საქმის მიმდინარეობა", - განაცხადა ჯეჯელავამ. სამართალდამცველებმა ნარკოტიკის შეძენა-შენახვის ბრალდებით ჯგუფ birja mafia-ს ორი წევრი დააკავეს. საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით მათ პატიმრობა შეუფარდა. ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებულ რეპერს, მიხეილ მგალობლიშვილის თქმით, ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც მას ამოუღეს, თავად არ ეკუთვნის და ის პოლიციამ ჩაუდო. მისივე თქმით, აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება პოლიციამ იმის გამო ჩაუდო, რომ ჯგუფმა საკუთარი კლიპით პოლიცია გააშარჟა. ალექსანდრე ჯეჯელავა - რეპერებმა კლიპში რაც გამოხატეს, საშინელებაა

ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე რეპერების ჯგუფის „ბირჟა მაფიას" წევრების დაკავებასთან დაკავშირებით, მათი მხარდამჭერების მიერ გამართული აქციის შესახებ ვიდეომიმართვას ავრცელებს. „მინდა, გამოვეხმაურო თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციას - პირველ რიგში, მინდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკა რადიკალურად არის შესაცვლელი. მოხარული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ამ რეფორმის დაჩქარება სთხოვა პარლამენტს. რაც შეეხება, კონკრეტულად მომხდარ ფაქტს, თითოეული ჩვენგანისთვის მიუღებელია, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება მთავრობის წევრი, თუ ნებისმიერი მოქალაქე, როცა ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლის მხრიდან, თუნდაც ეჭვის დონეზე უშვებ ნარკოტიკის ჩადების შესაძლებლობას. ეს ყველაფერი წარსულში უნდა დარჩეს და დარწმუნებული ვარ, წარსულშიც დარჩება, როდესაც მოხდება ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და პოლიციის რეფორმის ბოლომდე მიყვანა, რომელიც უკვე დაწყებულია. ჩვენ, საზოგადოება სამართალდამცველებისგან პირველ რიგში ველით დახმარებას და სიმართლის დაცვას. ჩვენ ვენდობით მათ, ამიტომ არცერთი კონკრეტული შემთხვევა არ რჩება ჩვენი ხელისუფლების, უწყების ხელმძღვანელობის ყურადღების მიღმა. სრულიად დაუშვებელია, რომ რომელიმე მათგანის რაიმე სახის გადაცდომამ ჩირქი მოსცხოს ჩვენს პოლიციელებს, ადამიანებს, რომლებიც თავიანთი სიცოცხლის ფასად დგანან ქვეყნის სადარაჯოზე. ამ ეტაპზე, მინდა გითხრათ, რომ მიდის შიდა მოკვლევა. სტრუქტურის ხელმძღვანელობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ თუკი ვინმე არის დამნაშავე, ან ვინმეს აქვს გადაცდომა ჩადენილი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ყველა ადეკვატურად დაისაჯოს", - აცხადებს კახა კალაძე. „ბირჟა მაფიას" მხარდამჭერთა აქციის შესახებ, კახა კალაძე ვიდეომიმართვას ავრცელებს