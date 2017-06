პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2024 წლისთვის გადასვლა ქვეყნის ინტერესებს უკავშირდება – ვოლსკი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-volski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140312 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-volski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140312 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2420 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gia-volski ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gia-volski ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140312) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2420) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136356 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-05 11:12:18 [post_date_gmt] => 2017-06-05 07:12:18 [post_content] => თბილისის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან, სავარაუდოდ, კახა კალაძე იქნება. ამის შესახებ უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ გასვლითი სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ვიცესპიკერის თქმით, გუნდი კალაძის კანდიდატურაზე შეთანხმდა. “ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კალაძე იქნება კანდიდატი, ამაზე კონსულტაციები საკმაოდ პოზიტიურ ფორმატში მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანია, რომ რასაც ვფიქრობთ გუნდში, დღეს მთლიანად გავუზიარეთ ერთმანეთს. სხვა ალტერნატიული წინადადებები არც განგვიხილავს, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭოზე იქნება ჩამოყალიბებული,“ - განაცხადა ვოლსკიმ. თბილისის მერის პოსტზე მმართველი გუნდი კახა კალაძეს განიხილავს „დილის ტურები არიან თუ ღამის მგლები, ღირსეულად უნდა შევხვდეთ"

ქართული ოცნების დეპუტატმა გია ვოლსკიმ, "ღამის მგლების" საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით, კომენტარი გააკეთა. ვოლსკის თქმით, მათი ყოფნა საქართველოში, მისთვისაც უარყოფით ემოციებს იწვევს, თუმცა საქართველო ამას ღირსეულად უნდა შეხვდეს. მან აღნიშნა, რომ მასპინძელი ქვეყნის დამოკიდებულებასა და განწყობას ტურისტი "ღამის მგლები არ ეპუებიან", თუმცა მოსახლეობამ მათ მიმართ შიშისა და საფრთხის განწყობა არ უნდა შეიქმნას. „ვფიქრობ, მთელი საქართველოს საზოგადოება არის უკმაყოფილო იმით, რომ საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს რაღაც გარკვეულად ინფორმაცია გააჩნია იმის შესახებ, რომ მათი მოქმედებები პროვოკაციულია, გარკვეულ დაპირისპირებას იწვევს და მაინც არ ეპუებიან განწყობას მასპინძელი ქვეყნისა. ღამის მგლების მიმართ რაღაც შიშის თუ საფრთხის ჩამოყალიბება მათი სახიდან, დილის ტურები არიან თუ ღამის მგლები, ჩვენ არ გვეკადრება და ყველაფერს ღირსეულად უნდა შევხვდეთ," - აცხადებს გია ვოლსკი. გია ვოლსკი ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად, ვაკის პარკში, უცნობი ჯარისკაცის მემორიალთან იმყოფებოდა. დეპუტატმა მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ვაკის პარკში, ასევე იმყოფებოდნენ "ღამის მგლები", მათაც მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და განაცხადეს, რომ საქართველოში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთათვის პატივის მისაგებად ჩამოვიდნენ. ე.წ. ფარული მოსმენების კანონპროექტი პროფესიონალურია - ვოლსკი

პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი ამბობს, რომ ე.წ.ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით კანონონპროექტი შესაბამისობაშია მთავარ მოთხოვნასთან, სტრუქტურა არ იყოს დამოკიდებული ორგანოებზე, რომელიც საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს. ,,ე.წ. ფარული მოსმენების კანონპროექტი პროფესიონალურია. ის შესაბამისობაშია მთავარ მოთხოვნასთან, რომ სტრუქტურა არ იყოს დამოკიდებული იმ სტრუქტურებზე, რომელიც საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს. ანგარიშვალდებულება, პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის, სასამართლოს, პროკურურის და რაც მთავარია პარლამენტის კონტროლი არის მაღალ დონეზე უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა, უზრუნველყოფილია ეროვნული უსაფრთხოების თემა. ოპოზიციის ამოცანა სხვა რამეში მდგომარეობს, რომ მივიღოთ დასუსტებული სტრუქტურა და რაც შეიძლება მეტი ჩრდილი მიადგეს სახელმწიფოს", -განაცხადა გია ვოლსკიმ. პარლამენტი დღეს ე.წ.ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით კანონპროექტის განხილვას მეორე მოსმენით იწყებს. თბილისის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან, სავარაუდოდ, კახა კალაძე იქნება. ამის შესახებ უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ გასვლითი სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ვიცესპიკერის თქმით, გუნდი კალაძის კანდიდატურაზე შეთანხმდა. "ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კალაძე იქნება კანდიდატი, ამაზე კონსულტაციები საკმაოდ პოზიტიურ ფორმატში მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანია, რომ რასაც ვფიქრობთ გუნდში, დღეს მთლიანად გავუზიარეთ ერთმანეთს. სხვა ალტერნატიული წინადადებები არც განგვიხილავს, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭოზე იქნება ჩამოყალიბებული," - განაცხადა ვოლსკიმ.

თბილისის მერის პოსტზე მმართველი გუნდი კახა კალაძეს განიხილავს