პუტინი თავს იმართლებს: არავის საქმეში არ ვერევით ჩვენ და …

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => angela-merkeli [3] => ruseti-germania [4] => msoflio-politika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127299 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => angela-merkeli [3] => ruseti-germania [4] => msoflio-politika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127299 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => angela-merkeli [3] => ruseti-germania [4] => msoflio-politika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => vladimer-putini [2] => angela-merkeli [3] => ruseti-germania [4] => msoflio-politika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127299) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3287,15362,198,15361,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127362 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-03 16:22:42 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:22:42 [post_content] => „ნაბიჯები. რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ერთობლივად გადადგამენ რეგიონის ბედს შეცვლის”, - განცხადება რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. ამ წუთებში, სოჭში რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა მიმდინარეობს, განსახილველ საკითხებს შორის არის სირიის კონფლიქტის თემაც. ”კარგია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა, სამუშაო რეჟიმში განვიხილოთ ორმხრივი ურთიერთობების და საერთაშორისო დღის წესრიგის მნიშვნელოვან თემები , მათ შორის ისეთი მწვავე საკითხი როგორიც არის სირიის კონფლიქტი". - განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. ორი ქვეყნის ლიდერს შორის ეს რიგით მეხუთე შეხვედრაა. ვლადიმერ პუტინსა და რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შორის ბოლო შეხვედრა 10 მარტს კრემლში გაიმართა. [post_title] => „ნაბიჯები, რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ერთობლივად გადადგამენ რეგიონის ბედს შეცვლის” [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nabijebi-romelsac-ruseti-da-turqeti-ertoblivad-gadadgamen-regionis-beds-shecvlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 16:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 12:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127193 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 13:10:40 [post_date_gmt] => 2017-05-03 09:10:40 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შეთანხმდნენ, რომ სირიაში საომარი მოქმედებები უნდა შეწყდეს. ამის შესახებ BBC იუწყება. ორ ლიდერს შორის პირველი სატელეფონო საუბარი შედგა მას შემდეგ, რაც ვითარება რეგიონში ძალიან დაიძაბა და აშშ–მ სირიაში საჰაერო დარტყმები დაიწყო. უცხოურ პრესაში წერენ, რომ თეთრ სახლსა და კრემლს შორის ნაყოფიერი საუბარი შედგა. სირიის გარდა ლიდერებმა იაპონიის საკითხი განიხილეს და პირისპირ შეხვედრის თარიღზე იმსჯელეს. შეხვედრის სავარაუდო თარიღად 7–8 ივლისი განიხილება. რას ამბობენ თეთრ სახლში? "პრეზიდენტი ტრამპი და პუტინი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ სირიაში "წამება" უკვე ძალიან დიდი ხანია გრძელდება და ორივე მხარემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ძალადობა დაასრულოს. საუბარი იყო ძალიან პოზიტიური, განიხილებოდა უსაფრთხოება, კონკრეტულ ზონებში ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება და ა.შ." რას ამბობენ კრემლში? კრემლში ამბობენ, რომ ორივე მხარე ცეცხლის შეწყვეტისთვის მოქმედებების გაძლიერებაზე შეთანხმდა. "ჩვენი მიზანია სირიის კონფლიქტის მოგვარებისთვის რეალური პირობები შეიქმნას" განცხადებებში არ არის აღნიშნული განიხილეს თუ არა ლიდერებმა სატელეფონო საუბრის დროს, სარაკეტო დარტყმები. კრემლის განცხადებაში აღნიშნულია ლიდერების შესაძლო შეხვედრის შესახებ, ხოლო თეთრი სახლის განცხადებაში, ამაზე მინიშნებები არ არის. ლიდერებმა ასევე, განიხილეს როგორ უნდა გაუმკლავდნენ სამხრეთ კორეაში არსებულ ძალიან საშიშ სიტუაციას. [caption id="attachment_127230" align="aligncenter" width="624"] სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წელს დაიწყო[/caption] აშშ–მ გასული თვიდან სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზაზე სარაკეტო თავდასხმები განახორციელა. თავდასხმები მას შემდეგ დაიწყო რაც სირიის ხელისუფლებამ (სავარაუდოდ) ქიმიური იარაღი გამოიყენა, რასაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ფაქტს აშშ–ს პრეზიდენტმა არაჰუმანური უწოდა და მოქმედება დაიწყო, ხოლო ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებას ქიმიური იარაღი არ გამოიუენებია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ? – ლიდერები შესაძლოა ერთმანეთს ზაფხულში შეხვდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => putini-da-trampi-shetankhmdnen-liderebi-shesadzloa-ertmanets-zafkhulshi-shekhvdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 13:40:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 09:40:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127193 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127056 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-02 21:11:03 [post_date_gmt] => 2017-05-02 17:11:03 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, რუსეთი არ ერევა სხვა ქვეყნების შიდაპოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ასეთ მცდელობებს თავად განიცდის. ამის შესახებ პუტინმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. „თვალს ვადევნებთ პირდაპირ საწინააღმდეგოს, მრავალი წლის განმავლობაში როგორ ცდილობენ გავლენა მოახდინონ რუსეთის შიდაპოლიტიკურ პროცესებზე როგორც ე.წ. არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით და პირდაპირაც. ჩვენ არასოდეს მოგვსვლია თავში აზრად ჩავრეულიყავით სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში“, - განაცხადა პუტინმა. [post_title] => ვლადიმერ პუტინი: "რუსეთი არ ერევა სხვა ქვეყნების შიდაპოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ასეთ მცდელობებს თავად განიცდის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vladimer-putini-ruseti-ar-ereva-skhva-qveynebis-shidapolitikur-procesebshi-magram-aset-mcdelobebs-tavad-ganicdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 21:11:03 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 17:11:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127056 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127362 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-03 16:22:42 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:22:42 [post_content] => „ნაბიჯები. რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ერთობლივად გადადგამენ რეგიონის ბედს შეცვლის”, - განცხადება რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. ამ წუთებში, სოჭში რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა მიმდინარეობს, განსახილველ საკითხებს შორის არის სირიის კონფლიქტის თემაც. ”კარგია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა, სამუშაო რეჟიმში განვიხილოთ ორმხრივი ურთიერთობების და საერთაშორისო დღის წესრიგის მნიშვნელოვან თემები , მათ შორის ისეთი მწვავე საკითხი როგორიც არის სირიის კონფლიქტი". - განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. ორი ქვეყნის ლიდერს შორის ეს რიგით მეხუთე შეხვედრაა. ვლადიმერ პუტინსა და რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შორის ბოლო შეხვედრა 10 მარტს კრემლში გაიმართა. [post_title] => „ნაბიჯები, რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ერთობლივად გადადგამენ რეგიონის ბედს შეცვლის” [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nabijebi-romelsac-ruseti-da-turqeti-ertoblivad-gadadgamen-regionis-beds-shecvlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 16:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 12:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 119 [max_num_pages] => 40 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 71e6150d2bfd9227312fcbc352798e1d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )