პუტინმა მშობლებს აუკრძალა, ბავშვებს სახელად სასვენი ნიშნები, ან სალანძღავი სიტყვები დაარქვან

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ აშშ-ს მიერ სირიის ტერიტორიაზე განხორციელებული დარტყმები სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოვლენილი აგრესიაა. მისი პრესმდივნის, დიმიტრი პესკოვის თქმით, ვაშინგტონის ეს ნაბიჯი რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობაზე დარტყმაც არის. პუტინის მოსაზრებით, ამერიკის გადაწყვეტილება საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის დასკვნით ეტაპზე გადასვლას ხელს შეუშლის. გასულ ღამეს ამერიკულმა სამხედრო ძალებმა სირიის ავიაბაზა „შაირათზე" გემიდან 60-მდე რაკეტა „ტომაჰავკი" გაუშვეს. პენტაგონის მტკიცებით, ამ ავიაბაზიდან ორშაბათს დილით სირიის ავიაციამ ქიმიური შეტევა განახორციელა იდლიბში მდებარე ქალაქ ხან-შეიხუნში. პუტინი : აშშ-ს ავიადარტყმები სუვერენული სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული აგრესიაა

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაამტკიცა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ე.წ. შეიარაღებული ძალების ზოგიერთი ქვედანაყოფის რუსეთის არმიის შემადგენლობაში შესვლის შესახებ წინადადება. პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა, მოლაპარაკებები გამართოს სამხრეთოსურ მხარესთან და ხელი მოაწეროს შესაბამის შეთანხმებას. აღნიშნული შეთანხმება 2015 წლის მარტში ხელმოწერილი თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში შემუშავდა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ე.წ. შეიარაღებული ძალების ზოგიერთი ქვედანაყოფის რუსეთის არმიის შემადგენლობაში შესვლის შესახებ წინადადება დამტკიცდა

ტელეკომპანია Fox News-ის წამყვანი ბილ ო'რაილი, რომელმაც ვლადიმერ პუტინს „მკვლელი" უწოდა, უარს ამბობს ბოდიშის მოხდაზე. ამის შესახებ მან საკუთარ გადაცემაში განაცხადა. „მოსკოვი მოითხოვს, რომ მე ბოდიში მოვითხოვო. ბოდიშის მოხდის ფორმაზე ვმუშაობ, თუმცა ამას გარკვეული დრო სჭირდება. იქნებ ამის შესახებ დაახლოებით 2033 წელს მთხოვოთ," - განაცხადა ო'რაილიმ. რეზონანსული განცხადება ჟურნალისტმა დონალდ ტრამპთან ინტერვიუს დროს გააკეთა. აშშ-ს პრეზიდენტმა კი საპასუხოდ განაცხადა, რომ ამერიკაშიც ბევრი მკვლელია და "ნუ ჰგონიათ, რომ აშშ ყველაფერში უდანაშაულოა". გადაცემის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ჟურნალისტის რეპლიკა დაუშვებელი იყო და ო'რაილიმ ბოდიში უნდა მოიხადოს. ჟურნალისტი, რომელმაც პუტინს მკვლელი უწოდა, ბოდიშის მოხდას არ აპირებს 