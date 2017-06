ქაბულში აფეთქების შედეგად სულ მცირე 19 ადამიანი დაიღუპა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => qabuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136172 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => qabuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136172 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => qabuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => qabuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136172) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,6947) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135896 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 22:40:15 [post_date_gmt] => 2017-06-01 18:40:15 [post_content] => ფილიპინების რესპუბლიკაში ტურისტულ კომპლექს მანილაში, აფეთქებისა და სროლის ხმა გაისმა. როგორც CNN-ის კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, სასტუმროს მეორე სართულზე შეიარაღებულმა, ნიღბიანმა მამაკაცმა, სტუმრებს ცეცხლი გაუხსნა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შემთხვევის შედეგად უამრავი ადამიანი დაშავდა. ზოგიერთი მათგანი ფანჯრიდან გადახტა, რათა თავდამსხმელისგან დაეცვა თავი. უცნობია არის თუ არა მსხვერპლი. თავდამსხმელი იდენტიფიცირებული არ არის. ადგილზე პოლიციაა მობილიზებული. კომპლექსის ოფიციალურ ტვიტერზე კი წერენ, რომ დროებით იქ შესვლა აკრძალულია. Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017 ოფიციალურ გვერდზე ისინი ასევე წერენ, რომ პოლიცია მუშაობს რათა, გაარკვიოს ყველა სტუმრის ადგილსამყოფელი და გაიგონ რამდენად უსაფრთხოდ არიან ისინი. JUST IN: Video shows smoke rising over tourist site Resorts World Manila after reported explosion in Philippines https://t.co/GeDsQSkBMG pic.twitter.com/oRR2X7Sgsb — CNN (@CNN) June 1, 2017 მანილა (RWM), სადაც ინციდენტი მოხდა, ნიუპორტ სითიში ტურისტული კომპლექსია. ის მოიცავს ბარებს, კინოთეატრებს, კაზინოებსა და სავაჭრო ცენტრებს. ეს კომპლექსი ფილიპინების რესპუბლიკაში, პირველი უდიდესი ინტერგირებული დასასვენებელი ადგილია, რომელიც აეროპორტთან ახლოს მდებარეობს. ფილიპინების არმია ტერორისტულ დაჯგუფება ე.წ. ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ ბოევიკებს ებრძვის, ქალაქ მარავიში კონტროლის დასამყარებლად. ინციდენტი შესაძლოა სწორედ ამას უკავშირდებოდეს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => აფეთქება და სროლა ფილიპინების ტურისტულ კომპლექსში (ფოტო/ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afetqeba-da-srola-filipinebis-turistul-kompleqsshi-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 23:07:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 19:07:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135896 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134785 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-28 18:55:07 [post_date_gmt] => 2017-05-28 14:55:07 [post_content] => მანჩესტერში აფეთქების ხმა გაისმა. Manchester Evening News-ის ინფორმაციით, ქალაქის ერთ ნაწილში შეიარაღებული პოლიციაა მობილიზებული. მანჩესტერის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა „ტვიტერზე“ დაწერა, რომ აფეთქების ხმა ადგილობრივი დროით დაახლოებით 2 საათზე გაისმა, კვანტონ-ქლოუზის კვარტალთან. პოლიციას მიმდებარე ტერიტორიაზე გზები გადაკეტილი აქვს. მანჩესტერ-არენაზე მომხდარი აფეთქებიდან 1 კვირა გავიდა. ტერაქტს 22 ადამიანი ემსხვერპლა. [post_title] => მანჩესტერში ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა, ტერიტორიაზე პოლიციაა მობილიზებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => manchestershi-dzlieri-afetqebis-khma-gaisma-teritoriaze-policiaa-mobilizebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-28 18:55:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-28 14:55:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134785 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134274 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 20:34:15 [post_date_gmt] => 2017-05-25 16:34:15 [post_content] => საბერძნეთის ყოფილი პრემიერის ლუკას პაპადემოს მანქანა აფეთქდა. შემთხვევა ათენში მოხდა. პრემიერი აფეთქების დროს მანქანაში იმყოფებოდა. უცხოური პრესის ცნობით, საბერძნეთის ყოფილი პრემიერი და მისი მძღოლი სერიოზულად დაშავდა, თუმცა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. BBC-ს ცნობით, ორივე მათგანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ცნობილია, რომ მანქანაში კიდევ ორი ადამიანი იმყოფებოდა, თუმცა მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ჯერჯერობით უცნობია, რა კვალიფიკაციას მიანიჭებენ აფეთქებას. ლუკას პაპადემოსი საბერძნეთის პრემიერი 2011 წლის ნოემბერში გახდა, მაშინ როცა ქვეყანაში პოლიტიკური და ეკონომიკური არეულობა იყო. მან თანამდებობა 2012 წლის მაისში დატოვა. პაპადემოსი ასევე, ცენტრალური ბანკის ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებდა. Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017 ოფიციალურ გვერდზე ისინი ასევე წერენ, რომ პოლიცია მუშაობს რათა, გაარკვიოს ყველა სტუმრის ადგილსამყოფელი და გაიგონ რამდენად უსაფრთხოდ არიან ისინი. 