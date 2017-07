ქალაქ ოლიმპიას საკანონმდებლო ორგანოში სროლებია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vashingtoni [1] => srolebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145665 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vashingtoni [1] => srolebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145665 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6044 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vashingtoni [1] => srolebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vashingtoni [1] => srolebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145665) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7703,6044) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137902 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-12 12:16:33 [post_date_gmt] => 2017-06-12 08:16:33 [post_content] => მელანია ტრამპი შვილთან, ბერონთან ერთად თეთრ სახლში გადავიდა, სადაც მისი ქმარი, დონალდ ტრამპი უკვე ხუთი თვეა ცხოვრობს. ამ დროის განმავლობაში მელანია 11 წლის შვილთან ერთად ნიუ-იორკში იმყოფებოდა და ბერონის სასწავლო წლის დასრულებას ელოდებოდა. გადაწყვეტილება ბევრმა უჩვეულოდ მიიჩნია, რადგან ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც პირველი ლედი ინაუგურაციის შემდეგ თეთრ სახლში არ დარჩა. მისი წინამორბედი, მიშელ ობამა უფრო ადრეც კი გადასახლდა თეთრ სახლში, რათა შვილებისთვის ახალი სკოლა შეერჩია. როგორც ჩანს, მელანია ახალი საცხოვრებელი ადგილით კმაყოფილია, მან თეთრი სახლის ფოტოები სოციალურ ქსელებშიც გააზიარა. Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017 პრეზიდენტის ოჯახის წევრების ვაშინგტონში გადასვლით კმაყოფილები არიან ნიუ-იორკელებიც, რადგან მელანიასა და ბერონის დაცვისთვის თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფოდა. ამასთან, პირველი ლედისა და მისი შვილის გადაადგილების დროს მუდმივად იქმნებოდა საცობები. [post_title] => მელანია თეთრ სახლში გადავიდა, ნიუ-იორკელები გადაწყვეტილებით ბედნიერები არიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => melania-tetr-sakhlshi-gadavida-niu-iorkelebi-gadawyvetilebit-bednierebi-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 17:07:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 13:07:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137902 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 116085 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-20 11:41:29 [post_date_gmt] => 2017-03-20 07:41:29 [post_content] => საქართვეოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფება, სადაც 2017 წლის 22 მარტს მონაწილეობას მიიღებს "ისლამური სახელმწიფოს" წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის წევრი ქვეყნების შეხვედრაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე იმართება. მინისტერიალს აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი, რექს ტილერსონი მასპინძლობს და მასში 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს. მინისტერიალის ფარგლებში მონაწილეები იმსჯელებენ "ისლამური სახელმწიფოდან " მომდინარე საფრთხეებზე, კოალიციის მიერ წარმოებულ ოპერაციებზე და საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხებზე. საქართველო 2014 წლიდან გლობალური კოალიციის წევრია. გლობალური კოალიციის პირველი მინისტერიალი 2014 წლის 3 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა. კოალიციის მიზანი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და რეგიონში ტერორიზმიდან გამომდინარე საფრთხეების და შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის აღმოფხვრაა. ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში 2017 წლის 20-23 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვედრებს გამართავს აშშ-ს სენატორებთან და კონგრესმენებთან, ასევე აშშ-ს ანალიტიკური და ექსპერტული წრეების წარმომადგებლებთან. გლობალური კოალიციის მინისტერიალის ფარგლებში მიხეილ ჯანელიძე კოლეგა მინისტრებს შეხვდება. [post_title] => მიხეილ ჯანელიძე "ისლამური სახელიმწიფოს"წინააღმდეგ შეხვედრაში მონაწილეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-janelidze-islamuri-sakhelimwifoswinaaghmdeg-shekhvedrashi-monawileobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-20 11:41:29 [post_modified_gmt] => 2017-03-20 07:41:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116085 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 103287 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-01-21 23:56:18 [post_date_gmt] => 2017-01-21 19:56:18 [post_content] => ვაშინგტონში დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ "ქალთა მარშში" ასი ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ, პირველივე დღეს მასშტაბურმა აქციამ მსოფლიოს ყურადღება მიიქცია. ვაშინგტონში გამართულ აქციას სოლიდარობის მიზნით სხვა ქვეყნებიც შეუერთდნენ. აქცია სიდნეიში, პარიზსა და ბარსელობაში ჩატარდა. ტრამპის წინააღმდეგ აქციამ ლონდონის მოსახლეობის ყურდღებაც მიიქცია. აქციის ორგანიზატორების გაღიზიანება იმ განცხადებებმა გამოიწვია, რომელიც დონალდ ტრამპმა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს სხვადასხვა საკითზე გააკეთა. აქციის ორგანიზატორებს სურთ განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს ქალთა უფლებებზე. მათი აზრით, აშშ-ს ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ ეს საკითხი საფრთხის ქვეშ დადგება, რის საფუძველსაც მათ ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადებები აძლევთ. აქციის მონაწილეები ასევე მოითხოვენ რასობრივ თანასწორობასა და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას. [post_title] => დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ "ქალთა მარში" გაიმართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampis-winaaghmdeg-qalta-marshi-gaimarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-22 00:04:43 [post_modified_gmt] => 2017-01-21 20:04:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103287 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137902 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-12 12:16:33 [post_date_gmt] => 2017-06-12 08:16:33 [post_content] => მელანია ტრამპი შვილთან, ბერონთან ერთად თეთრ სახლში გადავიდა, სადაც მისი ქმარი, დონალდ ტრამპი უკვე ხუთი თვეა ცხოვრობს. ამ დროის განმავლობაში მელანია 11 წლის შვილთან ერთად ნიუ-იორკში იმყოფებოდა და ბერონის სასწავლო წლის დასრულებას ელოდებოდა. გადაწყვეტილება ბევრმა უჩვეულოდ მიიჩნია, რადგან ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც პირველი ლედი ინაუგურაციის შემდეგ თეთრ სახლში არ დარჩა. მისი წინამორბედი, მიშელ ობამა უფრო ადრეც კი გადასახლდა თეთრ სახლში, რათა შვილებისთვის ახალი სკოლა შეერჩია. როგორც ჩანს, მელანია ახალი საცხოვრებელი ადგილით კმაყოფილია, მან თეთრი სახლის ფოტოები სოციალურ ქსელებშიც გააზიარა. Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017 პრეზიდენტის ოჯახის წევრების ვაშინგტონში გადასვლით კმაყოფილები არიან ნიუ-იორკელებიც, რადგან მელანიასა და ბერონის დაცვისთვის თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფოდა. ამასთან, პირველი ლედისა და მისი შვილის გადაადგილების დროს მუდმივად იქმნებოდა საცობები. [post_title] => მელანია თეთრ სახლში გადავიდა, ნიუ-იორკელები გადაწყვეტილებით ბედნიერები არიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => melania-tetr-sakhlshi-gadavida-niu-iorkelebi-gadawyvetilebit-bednierebi-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 17:07:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 13:07:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137902 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4f7709fdff42b4d46354e01d0fadbbc6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )