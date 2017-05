ქალაქსაც და სოფელსაც თავისი ხელისუფლება უნდა ჰყავდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qalaqi [1] => sofeli [2] => reforma [3] => tvitmmartveloba [4] => davit-metreveli [5] => lasha-damenia [6] => davit-melua [7] => koka-kighuradze [8] => municipaliteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133853 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qalaqi [1] => sofeli [2] => reforma [3] => tvitmmartveloba [4] => davit-metreveli [5] => lasha-damenia [6] => davit-melua [7] => koka-kighuradze [8] => municipaliteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133853 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1406 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qalaqi [1] => sofeli [2] => reforma [3] => tvitmmartveloba [4] => davit-metreveli [5] => lasha-damenia [6] => davit-melua [7] => koka-kighuradze [8] => municipaliteti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qalaqi [1] => sofeli [2] => reforma [3] => tvitmmartveloba [4] => davit-metreveli [5] => lasha-damenia [6] => davit-melua [7] => koka-kighuradze [8] => municipaliteti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133853) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16004,16002,16005,16003,16006,1406,10143,9247,16001) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132422 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-20 14:17:32 [post_date_gmt] => 2017-05-20 10:17:32 [post_content] => საბერძნეთი ახალი ეკონომიკური რეფორმების მოლოდინშია. ქვეყნის პარლამენტმა უკვე უყარა კენჭი ახალი რეფორმების შემოღებას, საგარეო დახმარების მიღების გაგრძელების მიზნით. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო „როიტერსი“ ავრცელებს. „ჩვენ ვიმსახურებთ ევროჯგუფისგან ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც შეამსუბუქებს ჩვენს სავალო ტვირთს და ბერძენი ხალხის მოლოდინებს შეესაბამება“, - განაცხადა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის ევკლიდ ცაკალოტოსის განცხადებით კი, საბერძნეთმა და მისმა უცხოელმა კრედიტორებმა შეთანხმება დადეს რეფორმების პაკეტზე, რომელიც ფინანსურ დახმარებას ითვალისწინებს. შეთანხმება შეიცავს რეფორმებს შრომისა და ენერგეტიკის სფეროში, ამასთან, გადასახადების გაზრდასა და პენსიების შემცირებას. საწირე მომავლის სოფელი გახდება. 5 აპრილის, ქუთაისში, სამხარეო ადმინისტრაციაში, გუბერნატორთან იმართება პროექტის „საწირე - მომავლის სოფელი" პრეზენტაცია. როგორც "ფორტუნას" პროექტის ავტორებმა აცნობეს, საწირე წარმოადგენს ბავშვთა და ახალგაზრდების კურორტს ზემო იმერეთში. საწირის განვითარების სტრატეგია, რომელიც დაწერილია პროფ. დიმიტრი ჯაფარიძის მიერ კოლუმბიის უნივერსიტეტში სამეცნიერო მივლინებისას, გულისხმობს საწირის, როგორც ტერიტორიული ერთეულის კომპლექსურ განვითარებას. ეს მოიცავს ერთის მხრივ, ქალაქური ტიპის ინფრასტრუქტურის მოწყობას, მეორეს მხრივ, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. პროექტის მიზანია სოფლის ახლაგაზრდობისთვის ცხოვრების და მუშაობის პირობების შექმნა და მიგრაციული პროცესების შეჩერება. არსებული ინფორმაციით, პროექტი სრულ შესაბამისობაშია მთავრობის მიერ შემუშავებულ 4-პუნქტიან გეგმასთან და ახლახან მიღებულ დადგენილებასთან ქართული სოფლის განვითარების შესახებ. პრეზენტაცია ჩატარდება „კურორტ საწირის განვითარების ფონდისა" და სამხარეო ადმინისტრაციის ინიციატივით და ორგანიზებით. ღონისძიებას დაესწრებიან სამთავრობო სტრუქტურების, ბიზნესის წარმომადგენლები და მედია. განხილული იქნება მიმდინარე პროექტები და მომავლის გეგმები. საწირე მომავლის სოფელი გახდება საქმიანი მივლინებებისთვის ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქი ჟენევაა. ბრიტანულმა კომპანია ECA International-მა ბიზნეს-ტურისტების საყვარელი დანიშნულებების სია გამოაქვეყნა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მათი უმრავლესობა საკმაოდ ძვირადღირებულია და ჩვეულებრივი ტურისტისთვის არც თუ ისე ხელმისაწვდომია. პირველ ადგილს კი შვეიცარია იკავებს, იქ დამსვენებელს დღე-ღამეში საშუალოდ 706 დოლარი დასჭირდება. მეორე და მესამე ადგილზე კი მცირე განსხვავებით ციურიხი და ლონდონი გავიდნენ. ყველაზე ძვირადღირებულ ბიზნეს მიმართულებებს შორის ასევე პარიზი, ოსლო, კოპენჰაგენი, სტოკჰოლმი და ბრიუსელი მოხვდნენ. ყველაზე ძვირადღირებული ბიზნეს მიმართულებები გამოავლინეს