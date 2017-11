ქალაქში გადაადგილება უსაფრთხოა – გიორგი კვირიკაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => ganckhadeba [2] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189881 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => ganckhadeba [2] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189881 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => ganckhadeba [2] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => ganckhadeba [2] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189881) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10533,333,1920) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189903 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-22 21:36:00 [post_date_gmt] => 2017-11-22 17:36:00 [post_content] => გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება. ცოტა ხანში ცხედრებს პროზექტურაში გადაასვენებენ. ადგილზე რჩებიან კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები და სპეციალური დანიშნულების რაზმი. პერიმეტრი ისევ გადაკეტილია და სამართალდამცველების მიერ მკაცრად კონტროლდება. კრიმინალისტებთან ერთად ადგილზე მუშაობენ სამედიცინო ექსპერტებიც, რომლებიც გარდაცვლილების ცხედრებს სწავლობენ. სპეცოპერაცია, რომელიც 20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულია 1 ადამიანი, ხოლო სამი ლიკვიდირებულია. სპეცოპერაციის დროს, სამართალდამცველებსა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს შორის შეტაკება რამდენჯერმე მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი სროლის დროს კი სპეცრაზმელი დაიჭრა, რომელიც საავადმყოფოში რამდენიმე ოპერაციის შემდეგ გარდაიცვალა. გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება

"თუ შევხედავთ დღევანდელ დღეს, მათ ტერორისტული აქტი ჩაიდინეს საქართველოში, თითქმის, 18-საათიან ბრძოლას აწარმოებდნენ ძალოვან სტრუქტურებთან," - ეს განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, ვახტანგ გომელაურმა, სპეცოპერაციის შესახებ გააკეთა და აღნიშნა, რომ "იყო საფრთხე, მოსახლეობა მძევლად აეყვანათ". თბილისის რეფერალურ საავადმყოფოში, სადაც გაბრიელ სალოსის გამზირზე განხორციელებული სპეცოპერაციის შედეგად დაჭრილი სამართალდამცველები იმყოფებიან, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და პრემიერმინისტრი მივიდნენ. გომელაურმა დაღუპული სპეცრაზმელის ოჯახს მიუსამძიმრა. მისი თქმით, დაჭრილი სამართალდამცავების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მათ ტერაქტი ჩაიდინეს საქართველოში... იყო საფრთხე, მოსახლეობა მძევლად აეყვანათ - ვახტანგ გომელაური

ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ამ წუთებში სპეცოპერაცია გრძელდება. ისმის სროლის ხმა არსებული ინფორმაციით, სადარბაზოში, სადაც სპეცოპერაცია მიმდინარეობს, მოსახლეობა ევაკუირებულია. თუმცა, გვერდით სადარბაზოში ადამიანები ისევ რჩებიან. [video width="400" height="224" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/23917592_538937033126098_4311584378439335936_n.mp4"][/video]

სპეცოპერაცია გრძელდება - ვიდეოკადრები ადგილიდან გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება

გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება. ცოტა ხანში ცხედრებს პროზექტურაში გადაასვენებენ. ადგილზე რჩებიან კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები და სპეციალური დანიშნულების რაზმი. პერიმეტრი ისევ გადაკეტილია და სამართალდამცველების მიერ მკაცრად კონტროლდება. კრიმინალისტებთან ერთად ადგილზე მუშაობენ სამედიცინო ექსპერტებიც, რომლებიც გარდაცვლილების ცხედრებს სწავლობენ. სპეცოპერაცია, რომელიც 20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულია 1 ადამიანი, ხოლო სამი ლიკვიდირებულია. სპეცოპერაციის დროს, სამართალდამცველებსა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს შორის შეტაკება რამდენჯერმე მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი სროლის დროს კი სპეცრაზმელი დაიჭრა, რომელიც საავადმყოფოში რამდენიმე ოპერაციის შემდეგ გარდაიცვალა.