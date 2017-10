ქალები ჰოლივუდში: პირველი ოფიციალური ღონისძიება ვაინშტაინის სკანდალის შემდეგ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi [1] => jenifer-lourensi [2] => margo-robi [3] => riz-uizerspuni [4] => harvi-vainshtaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176468 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi [1] => jenifer-lourensi [2] => margo-robi [3] => riz-uizerspuni [4] => harvi-vainshtaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176468 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 425 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi [1] => jenifer-lourensi [2] => margo-robi [3] => riz-uizerspuni [4] => harvi-vainshtaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi [1] => jenifer-lourensi [2] => margo-robi [3] => riz-uizerspuni [4] => harvi-vainshtaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176468) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20259,3193,8148,17691,425) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175278 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-16 10:29:29 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:29:29 [post_content] => პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტაინი, რომელიც წლის ყველაზე ხმაურიან სექსუალურ სკანდალში გაეხვა, არიზონაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. პაპარაცებმა ის ერთ-ერთ ადგილობრიოვ რესტორანში გადაიღეს, სადაც მეგობრებთან ერთად ვახშმობდა. როგორც ჩანს, გამოსასწორებელ კლინიკაში დაწოლამდე, ეს ვაინშტაინის უკანასკნელი ვახშამი იყო, რადგან პროდიუსერი მკურნალობას უკვე ამ დღეებში შეუდგება. არსებული ინფორმაციით, ვაინშტაინი ცენტრ Meadows-ში დაწვება, სადაც წლების წინ სექსუალურ დამოკიდებულებას გოლფისტი ტაიგერ ვუდსიც მკრნალობდა. რაც შეეხება ჰარვის, არიზონაში გამგზავრებამდე, მისმა ქალიშვილმა პოლიციას აცნობა, რომ მამამისი ამ ამბავს ძალიან განიცდის და შესაძლოა, თვითმკვლელობაც სცადოს. ამის გამო, ჰარვის სახლთან 24 საათის განმავლობაში იყო გაძლიერებული პოლიცია. შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტმა აღნიშნული საქმის გამოძიება დაიწყო. ამ მომენტისთვის ახალი ფაქტის შესახებ ცნობილი ჯერ არ გამხდარა. პოლიცია ნებისმიერ ადამიანს, ვინც აღნიშნულ საქმეზე დამატებით ინფორმაციას ფლობს, სთხოვს, რომ ცხელ ნომერზე დაუკავშირდნენ. ჰარვი ვაინშტაინი ათწლეულების განმავლობაში ჰოლივუდის გავლენიანი პროდიუსერი იყო, თუმცა მისი კარიერა იმ ქალებმა დაასრულეს, რომლებზეც ის წლების განმავლობაში ძალადობდა. მკურნალობის დაწყებამდე ჰარვი ვაინშტაინმა უკანასკნელად ივახშმა

გუშინ, გვინეტ პელტროუმ სხვა მსახიობებთან ერთად აღიარა, რომ პროდიუსერ ჰარვი ვაინშტაინის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახდა და მაგალითად ბრედ პიტსა და ჰარვის შორის წარმოქმნილი კონფლიქტი მოიყვანა, როდესაც პიტმა, მისმა მაშინდელმა ბოიფრენდმა, ამ ამბისთვის ჰარვის პასუხი მოსთხოვა. პელტროუმ გაიხსენა, რომ გადაღებების დაწყებამდე მან ის სასტუმროს ნომერში დაიბარა, სადაც მისულს მასაჟის გაკეთება შესთავაზა. მსახიობმა გაიხსენა, რომ ვაინშტაინი დაემუქრა, რომ ამის შესახებ არავისთან ეთქვა. მას შემდეგ კი, რაც გვინეტმა ეს ამბავი ბრედ პიტს მოუყვა, ეს უკანასკნელი მივიდა ჰარვისთან და მოსთხოვა, რომ პელტროუს აღარასოდეს მიკარებოდა, ეს უკანასკნელი კი იხსენებს, რომ ამ ამბის მერე, პროდიუსერმა მას დაურეკა და ეჩხუბა თუ რატომ მოუყვა ეს ამბავი თავის ბოიფრენდს. ბრედ პიტმა დაადასტურა, რომ ჰარვი ვაინშტაინი გვინეტ პელტროუს ავიწროებდა [post_title] => ვარსკვლავები, რომლებიც ინტერნეტით არ სარგებლობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => varskvlavebi-romlebic-internetit-ar-sargebloben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 12:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 08:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170676 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175278 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-16 10:29:29 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:29:29 [post_content] => პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტაინი, რომელიც წლის ყველაზე ხმაურიან სექსუალურ სკანდალში გაეხვა, არიზონაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. პაპარაცებმა ის ერთ-ერთ ადგილობრიოვ რესტორანში გადაიღეს, სადაც მეგობრებთან ერთად ვახშმობდა. როგორც ჩანს, გამოსასწორებელ კლინიკაში დაწოლამდე, ეს ვაინშტაინის უკანასკნელი ვახშამი იყო, რადგან პროდიუსერი მკურნალობას უკვე ამ დღეებში შეუდგება. არსებული ინფორმაციით, ვაინშტაინი ცენტრ Meadows-ში დაწვება, სადაც წლების წინ სექსუალურ დამოკიდებულებას გოლფისტი ტაიგერ ვუდსიც მკრნალობდა. რაც შეეხება ჰარვის, არიზონაში გამგზავრებამდე, მისმა ქალიშვილმა პოლიციას აცნობა, რომ მამამისი ამ ამბავს ძალიან განიცდის და შესაძლოა, თვითმკვლელობაც სცადოს. ამის გამო, ჰარვის სახლთან 24 საათის განმავლობაში იყო გაძლიერებული პოლიცია. შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტმა აღნიშნული საქმის გამოძიება დაიწყო. ამ მომენტისთვის ახალი ფაქტის შესახებ ცნობილი ჯერ არ გამხდარა. პოლიცია ნებისმიერ ადამიანს, ვინც აღნიშნულ საქმეზე დამატებით ინფორმაციას ფლობს, სთხოვს, რომ ცხელ ნომერზე დაუკავშირდნენ. ჰარვი ვაინშტაინი ათწლეულების განმავლობაში ჰოლივუდის გავლენიანი პროდიუსერი იყო, თუმცა მისი კარიერა იმ ქალებმა დაასრულეს, რომლებზეც ის წლების განმავლობაში ძალადობდა. მკურნალობის დაწყებამდე ჰარვი ვაინშტაინმა უკანასკნელად ივახშმა