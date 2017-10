ქალები, რომლებიც დედები 50, 60 და 70 წლის ასაკში გახდნენ (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandazmuli-mshobiare [1] => gviani-orsuloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179609 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandazmuli-mshobiare [1] => gviani-orsuloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179609 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12018 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandazmuli-mshobiare [1] => gviani-orsuloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandazmuli-mshobiare [1] => gviani-orsuloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179609) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20690,12018) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126164 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-16 16:36:36 [post_date_gmt] => 2017-05-16 12:36:36 [post_content] => ახალი კვლევის მიხედვით, გვიანი ორსულობა და მშობიარობა ბავშვის ჯანმრთელობაზე მომავალში კარგად აისახება. გაირკვა, რომ ასაკში შეძენილი შვილები უფრო ჭკვიანები და ჯანმრთელები არიან. კვლევის ავტორები დემოგრაფიული დეპარტამენტის სპეციალსტი მიკო მირსკილე და ლონდონის ეკონომიკის სკოლის სპეციალისტი კირონ ბარკლი არიან. კვლევის პროცესში მეცნიერები 1.5 მილიონ შვედ ქალსა და მამაკაცს აკვირდებოდნენ , რომლებიც 1960-დან 1991 წლამდე არიან დაბადებულები და შვილებიც გვიან ასაკში შეეძინათ. გაირკვა, რომ მათი შვილები განსაკუთრებული დასწავლების უნარით გამოირჩეოდნენ. წლებმა პროგრესის კუთხით მხოლოდ დადებითად იმოქმედა ბავშვების განვითარებაზე. მირსკილესა და ბარკლის განცხადებით, მათი მიზანი იყო დაემტკიცებინათ, რომ გვიანი მშობიარობის ფაქტორსაც აქვს დადებითი მხარეები. მიუხედავად იმისა, რომ 40 წლის ფარგლებში ორსულობა-მშობიარობის რიკს-ფაქტორებზე ისედაც ბევრი გვსმენია. ასაკში შეძენილი შვილები უფრო ჭკვიანები არიან

64 წლის პენსიონერმა ტყუპები გააჩინა, „მირორის" ინფორმაციით, შემთხვევა ესპანეთში მოხდა. ბავშვები, ბიჭი და გოგონა სრულებით ჯანმრთელები არიან, ისინი ქვეყანას ქალაქ ბურგოსში საკეისრო კვეთით მოევლინენ. ქალის სახელსა და გვარს ექიმები არ ამბობენ. კლინიკამ საკეისრო კვეთის ვიდეო გაავრცელა. აქვე, მედიამ გაარკვია, რომ ტყუპების გაჩენამდე, 2011 წელს ქალმა პირველი შვილი გააჩინა, თუმცა იმის გამო, რომ ბავშვს სათანადოდ არ უვლიდა, სოციალურმა სამსახურმა ჩამოართვა. https://www.youtube.com/watch?v=fOhl6QjHEr0

64 წლის ქალმა ტყუპები გააჩინა (ვიდეო) PS . დედა - ნათელა ლაზიშვილი -- 59 წლის , მამა - გურამი ლაზიშვილი 61 წლის - გენეტიკური შვილი !!!!!“- წერს მაია ბუცრიკიძე სოციალურ ქსელში. პოსტს უამრავი გამოხმაურება მოჰყვა. ფეისბუქმომხმარებლები ექიმის პროფესონალიზმსა და საქმისადმი თავდადებაზე წერენ. რეპროდუქტოლოგი მაია ბუცხრიკიძე ბათუმის კლინიკაში „აივიეფცენტრი“ 2011 წლიდან მუშაობს . ქართველი ექიმი, რომელმაც 59 წლის ქალს შვილი აჩუქა 