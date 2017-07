WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => batumi [2] => safari [3] => evropuli-saqartvelo [4] => qalebis-brdzola-iwyeba [5] => aqciebi-gaimarteba [6] => moqalaqeta-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147464 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => batumi [2] => safari [3] => evropuli-saqartvelo [4] => qalebis-brdzola-iwyeba [5] => aqciebi-gaimarteba [6] => moqalaqeta-jgufi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147464 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => batumi [2] => safari [3] => evropuli-saqartvelo [4] => qalebis-brdzola-iwyeba [5] => aqciebi-gaimarteba [6] => moqalaqeta-jgufi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => batumi [2] => safari [3] => evropuli-saqartvelo [4] => qalebis-brdzola-iwyeba [5] => aqciebi-gaimarteba [6] => moqalaqeta-jgufi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147464) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17412,108,12228,17413,17411,5093,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146264 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 17:55:52 [post_date_gmt] => 2017-07-14 13:55:52 [post_content] => ბათუმში გარე რეკლამის განთავსების და ამ ბაზარზე კონკურენციის შესაძლო შეზღუდვის საკითხებს კონკურენციის სააგენტო შეისწავლის. მარეგულირებელმა ბაზრის ამ სეგმენტის კვლევა კომპანია "ლიბოს" საჩივრის საფუძველზე დაიწყო.კომპანია ბათუმის მერიის მიერ კონკურენციის შესახებ კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე აღნიშნავს. კონკურენციის სააგენტოს ინფორმაციით, მომჩივანის მიერ მოპასუხე მხარეებად ასევე განსაზღვრული იყვნენ - გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მფლობელი კომპანია - შპს „აჯადი“ და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. თუმცა, ხსენებულ მოპასუხეებთან მიმართ საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი. [post_title] => ბათუმში გარე რეკლამის ბაზრის მოკვლევა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-gare-reklamis-bazris-mokvleva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 17:59:46 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 13:59:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146264 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145300 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-11 20:15:39 [post_date_gmt] => 2017-07-11 16:15:39 [post_content] => ბათუმში, ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ავარიის შედეგად 12 წლის მოზარდი დაშავდა. ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა, ოზარდი ერთ-ერთ ავტომობილშ იმყოფებოდა. გამოძიება 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => ბათუმში, ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ავარიის შედეგად 12 წლის მოზარდი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-centralur-saavtomobilo-gzaze-avariis-shedegad-12-wlis-mozardi-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 20:15:39 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 16:15:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145300 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144322 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-07 14:30:41 [post_date_gmt] => 2017-07-07 10:30:41 [post_content] => ბათუმში გახსნილი Subway-ის რესტორნის ნავაჭრმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ამერიკული ბრენდი თბილისის ფარგლებს პირველად გასცდა და ამ გადაწყვეტილებით კმაყოფილია. როგორც ”ფორტუნას” ბრენდის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში გივი ორდენიძემ განუცხადა, Subway-ის პირველი რესტორანი ბათუმში 12 ივნისს სავაჭრო ცენტრ ”ბათუმი მოლის” შენობაში გაიხსნა და 20-ამდე ადამიანი დაასაქმა. ინვესტიციის სახით კი აქ ნახევარი მილიონი ლარი ჩაიდო. ”რესტორანი ამ ერთი თვის განმავლობაში ისეთი დატვირთვით ამუშავდა და ნავაჭროთ იმდენად კმაყოფილები ვართ, უკვე დავიწყეთ ფიქრი, ბათუმში მეორე ობიექტის გახსნაზე. სავარაუდოდ, მომავალ წელს, 2018 წლის ზაფხულში Subway-ის კიდევ ორი ობიექტი გაიხსნება აჭარის რეგიონში, ერთი-ბათუმში, მეორე კი-ქობულეთში”, - აღნიშნა ორდენიძემ. მისივე ინფორმაციით, 2018 წლისთვის ამერიკული ბრენდის რესტორნები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც შევა. ”ამ ეტაპზე მუშაობა რამდენიმე პროექტზე მიმდინარეობს. კერძოდ, განვიხილავთ გუდაურში რესტორნის გახსნას, რომელიც სეზონური იქნება და მხოლოდ ზამთარში იმუშავებს. ამასთან, ვგეგმავთ ქუთაისში შესვლასაც- Subway-ის რესტორანი მომავალი წლისთვის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში გაიხსნება”, - განმარტა Subway-ის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში. შეგახსენებთ, “საბვეის” ბრენდი, აშშ-ში 1965 წელს დაარსდა და იგი მსოფლიოში რესტორნების ყველაზე დიდ ქსელს აერთიანებს. დღეისათვის “საბვეი” ყველაზე მზარდი გლობალური ფრენჩაიზია და მისი ქსელი 113 ქვეყანაში, 45000-მდე რესტორანს ითვლის. საქართველოში ამჟამად Subway-ის 6 რესტორანი ფუნქციონირებს: 5 თბილისშია განთავსებული, 1 კი- ბათუმში. [post_title] => ბათუმის Subway-ის ნავაჭრმა მოლოდინს გადააჭარბა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumis-subway-is-navachrma-molodins-gadaacharba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 14:32:08 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 10:32:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146264 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 17:55:52 [post_date_gmt] => 2017-07-14 13:55:52 [post_content] => ბათუმში გარე რეკლამის განთავსების და ამ ბაზარზე კონკურენციის შესაძლო შეზღუდვის საკითხებს კონკურენციის სააგენტო შეისწავლის. მარეგულირებელმა ბაზრის ამ სეგმენტის კვლევა კომპანია "ლიბოს" საჩივრის საფუძველზე დაიწყო.კომპანია ბათუმის მერიის მიერ კონკურენციის შესახებ კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე აღნიშნავს. კონკურენციის სააგენტოს ინფორმაციით, მომჩივანის მიერ მოპასუხე მხარეებად ასევე განსაზღვრული იყვნენ - გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მფლობელი კომპანია - შპს „აჯადი“ და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. თუმცა, ხსენებულ მოპასუხეებთან მიმართ საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი. [post_title] => ბათუმში გარე რეკლამის ბაზრის მოკვლევა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-gare-reklamis-bazris-mokvleva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 17:59:46 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 13:59:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146264 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 193 [max_num_pages] => 65 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d4a7612ccb0d7a32c642bb44e85cec28 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )