ქალების სექსუალურ შევიწროებაზე კამპანია დაიწყო

"კვლავ სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ბულინგი და, რაც ყველაზე სამწუხაროა, ძალიან ბევრ პირს, რომელიც სკოლაში მუშაობს, არა აქვს ნათელი წარმოდგენა ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე და მისი პრევენციის და რეაგირების მექანიზმზე და ესეც გამოიკვეთა, როგორც ერთ-ერთი პრობლემა. "ცალკე გამოსაყოფია ის, რომ ბევრი, როგორც მოსწავლე, ასევე მასწავლებელი, ძალადობად არ აღიქვამს ძალადობის ცალკეულ სახეებს, როგორიც არის, მაგალითად, ცემა, თავშიო წამორტყმა, ყურის აწევა და ა.შ. "არ გამოვრიცხავ, რომ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით, კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს," - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვთა მიმართ ძალადობის კუთხით მონიტორინგი სახალხო დამცველის ინიციატივითა და UNICEF-ის მხარდაჭერით ჩატარდა. "ჩემი მასწავლებელი ამოს პო მეკითხება ახლა, რამდენიმე წუთის წინ - კლასის მერე რას აკეთებ, გაქვს რამე ლექციაო? -არა, მეთქი. - ჩემს პატარა ფილმში მინდა, გადაგიღო, წამოხვალო? ასე მივიღე პირველი როლი ნიუ იორკში. და ეგრევე ამოს პოს ფილმში. შეხსენებისთვის - ამოს პო ეს არის: https://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Poe ფოტოზე სტივ ბუშემი არა და მეორე )" https://www.facebook.com/meme.avaloneli/posts/2098650380160845?pnref=story https://www.facebook.com/meme.avaloneli/posts/2098650380160845?pnref=story მსახიობმა რუსკა მაყაშვილმა თავის ახალშობილთან ერთად სამშობიარო უკვე დატოვა. ამის შესახებ ინფორმაცია პროექტ "ნიჭიერის" ოფიციალურ გვერდზე ვრცელდება. ყველაზე ყოჩაღი რუსკა! 😍 უკვე სამშობიაროდანაც გამოვიდა და სახლშია საყვარელ მეუღლესთან და უსაყვარლეს პატარა ილიასთან ერთად 💓 https://www.facebook.com/nichieri/posts/10155463114200845 [post_title] => "ყველაზე ყოჩაღი რუსკა..." "კვლავ სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ბულინგი და, რაც ყველაზე სამწუხაროა, ძალიან ბევრ პირს, რომელიც სკოლაში მუშაობს, არა აქვს ნათელი წარმოდგენა ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე და მისი პრევენციის და რეაგირების მექანიზმზე და ესეც გამოიკვეთა, როგორც ერთ-ერთი პრობლემა. "ცალკე გამოსაყოფია ის, რომ ბევრი, როგორც მოსწავლე, ასევე მასწავლებელი, ძალადობად არ აღიქვამს ძალადობის ცალკეულ სახეებს, როგორიც არის, მაგალითად, ცემა, თავშიო წამორტყმა, ყურის აწევა და ა.შ. "არ გამოვრიცხავ, რომ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით, კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს," - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვთა მიმართ ძალადობის კუთხით მონიტორინგი სახალხო დამცველის ინიციატივითა და UNICEF-ის მხარდაჭერით ჩატარდა. 