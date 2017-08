ქალმა ჰიჯაბის ძალით მოხსნისთვის იჩივლა და მოიგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kalifornia [1] => muslimi [2] => kristi-paueli [3] => hojabi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154518 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kalifornia [1] => muslimi [2] => kristi-paueli [3] => hojabi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154518 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8010 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kalifornia [1] => muslimi [2] => kristi-paueli [3] => hojabi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kalifornia [1] => muslimi [2] => kristi-paueli [3] => hojabi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154518) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18311,8010,18310,18309) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 91178 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-11-27 13:18:06 [post_date_gmt] => 2016-11-27 09:18:06 [post_content] => კალიფორნიაში მდებარე სამმა მეჩეთმა მუქარის წერილი მიიღო. წერილში ისლამის მიმდევრები “სატანის შვილებად“ არიან მოხსენიებული. „ქალაქში ახალი შერიფია - პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ის ამერიკის გასუფთავებას გეგმავს და მიზნად ისახავს ქვეყანა კვლავ ბრწყინვალე გახადოს“, -ნათქვამია მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართულ წერილში. აშშ-ის კალიფორნიის შტატში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში აფეთქება მოხდა. ბიბისი-ს ინფორმაციით, კომპანია Tesoro-ს კუთვნილი ნავთობპროდუქტების რეზერვუარი აფეთქდა. აფეთქებას ხანძარი მოჰყვა. ვრცელდება ინფორმაცია ერთი დაშავებულის შესახებ. კომპანიაში ინცინდენტის მიზეზს ამ ეტაპზე ვერ ასახელებენ. 2017 წელს Apple-ი ახალ, ზღაპრულ ოფისში გადადის. საოფისე შენობა კალიფორნიაში მდებარეობს. შენობას, რომელსაც წრის ფორმა აქვს, მთლიანად შუშისგან იქნება. შენობა 71 ჰექტარზე იქნება გადაჭიმული და მასში 13 ათასი თანამშრომელი იმუშავებს. მისი შიდა ფართი 850 ათასი კვადრატული მეტრი იქნება. გრანდიოზული შენობა მზის ენერგიის და ბიოლოგიური საწვავის ხარჯზე იმუშავებს. 