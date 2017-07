ქარელში ახალი საწარმო გაიხსნა, სადაც სხვადასხვა სახეობის თევზი და ხიზილალას აწარმოებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => akhali-sawarmo [2] => akhali-tevzi [3] => qareli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146460 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => akhali-sawarmo [2] => akhali-tevzi [3] => qareli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146460 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => საქართველოს მთავრობამ „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის" სახელმწიფო პროგრამა მიიღო, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში პირველად თაფლის კოოპერაციული საწარმო შეიქმნება. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება, რომელიც თაფლის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცემა პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა და მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში. საწარმო აღიჭურვება თაფლის წარმოების სრული ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი დანადგარებით, სადაც შესაძლებელი იქნება დღეში არანაკლებ ორი ტონა თაფლის გადამუშავება და ერთგვაროვანი თაფლის მიღება, მოეწყობა სასაწყობე ინფრასტრუქტურა. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 900 000 ლარია. წარმოებული თაფლის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივს დაეკისრება ვალდებულება დაიცვას „თაფლის ტექნიკური რეგლამენტი“, დანერგოს მიკვლევადობისა და HACCP-ის სისტემები. პროგრამის ფარგლებში მონაწილისათვის HACCP-ის სისტემის დანერგვისათვის საჭირო მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებმაც გაზარდეს სკების რაოდენობა და შესაბამისად თაფლის წარმოება, ახლა უკვე შესაძლებლობა აქვთ, სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვით, თაფლის კოოოპერაციულ საწარმოში გადაამუშაონ წარმოებული თაფლი და მისცენ მას საბოლოო სასაქონლო სახე. თაფლის წარმოების გაზრდის მიზნით, სახელმწიფო ახორციელებს მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს გადაეცათ სკები, თაფლის საწურები და თაფლის შესანახი ავზები 70%-იანი თანადაფინანსებით. სულ პროგრამის ფარგლებში 164 კოოპერატივს გადაეცა 13 931 სკა. 28 კოოპერატივს გადაეცა 28 თაფლის საწური და 27 კოოპერატივს გადაეცა 61 400 ლიტრის ტევადობის 713 ავზი. „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის“ ახალ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომელთა მეპაიეები არიან მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები. სახელმწიფო პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის, როგორც სოფლის მეურნეობის ეკონომიკურად ეფექტიანი და მზარდი საექსპორტო პოტენციალის მქონე დარგის განვითარება, დარგში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოების ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება, სოფლად მოსახლეობის დასაქმების და სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისა და გაძლიერების გზით. [post_title] => საქართველოში პირველად თაფლის კოოპერაციული საწარმო შეიქმნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-pirvelad-taflis-kooperaciuli-sawarmo-sheiqmneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 15:36:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 11:36:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144127 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143807 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 15:54:09 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:54:09 [post_content] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, თხილის და სხვა კაკლოვანი კულტურების საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მეთხილეობის დარგში შექმნილ ვითარებაზე, თხილის მოსავლის შემცირების მიზეზებსა და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. საბჭოს სხდომას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხელმძღვანელობდა. მინისტრის განცხადებით, მეთხილეობა ის დარგია, რომელსაც საქართველოში განსაკუთრებული პოტენციალი აქვს და, შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალურადაა მხარდაჭერილი. „თხილის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში, აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს დარგის და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებთან, ასევე ფერმერებთან, რათა კომპლექსური და ეფექტიანი ღონისძიებები გატარდეს თხილის ფართობების შემდგომი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად“ , - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. სხდომაზე დარგობრივი ასოციაციების, დონორი ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებსა და მწარმოებლებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა პირებმა აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებთან დაკავშირებით ანგარიში წარუდგინეს. უხვი ნალექის მიუხედავად, ამ დროისთვის დასავლეთ საქართველოში აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ 35 000 ჰექტარია დამუშავებული. განმეორებით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად, მავნებლის გავრცელება შემცირებულია, რაც ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტიანობას ადასტურებს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის მაის-ივნისში მოსული ნალექების ინტენსივობამ და რაოდენობამ (მაისში მოსულმა ნალექებმა ორჯერ გადააჭარბა საშუალო წლიურ მაჩვენებელს) ხელსაყრელი პირობები შექმნა თხილში სოკოვანი დაავადებების გავრცელებისთვის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევებით გამოვლინდა სხვადასხვა ჯგუფის სოკოვანი ორგანიზმები. სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან ერთად, ეფექტიანი პრეპარატების შერჩევასა და ქიმიური წამლობის ვადების დადგენაზე მუშაობენ. საკითხის მაქსიმალურად მოკლე დროში მოგვარების მიზნით, თურქეთის აგრარული უნივერსიტეტიდან მოწვეულია თხილის დაავადებების სპეციალისტი, რომელიც ქართველ კოლეგებთან ერთად დასავლეთ საქართველოში კვლევებს ჩაატარებს. [post_title] => რა პრობლემებია მეთხილეობის დარგში? – სამინისტროში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-problemebia-metkhileobis-dargshi-saministroshi-arsebul-vitarebaze-imsjeles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 15:54:09 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 11:54:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143807 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141991 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-29 10:00:03 [post_date_gmt] => 2017-06-29 06:00:03 [post_content] => საქართველოში წარმოებული აგრარული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვას მართავს. დღეს, თბილისში, 12:00 საათიდან დედაენის ბაღში გამართულ გამოფენა-გაყიდვაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან აგროპროდუქციის მწარმოებელი კოოპერატივები. გამოფენა-გაყიდვის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება თაფლი და თაფლის პროდუქტები, ღვინო, ჩაი, ყველი, ხილი და ბოსტნეული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. [post_title] => დედაენის ბაღში კოოპერატივების წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedaenis-baghshi-kooperativebis-warmoebuli-produqciis-gamofena-gayidva-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 17:06:52 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 13:06:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141991 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144127 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 15:35:20 [post_date_gmt] => 2017-07-06 11:35:20 [post_content] => საქართველოს მთავრობამ „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის“ სახელმწიფო პროგრამა მიიღო, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში პირველად თაფლის კოოპერაციული საწარმო შეიქმნება. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება, რომელიც თაფლის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცემა პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა და მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში. საწარმო აღიჭურვება თაფლის წარმოების სრული ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი დანადგარებით, სადაც შესაძლებელი იქნება დღეში არანაკლებ ორი ტონა თაფლის გადამუშავება და ერთგვაროვანი თაფლის მიღება, მოეწყობა სასაწყობე ინფრასტრუქტურა. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 900 000 ლარია. წარმოებული თაფლის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივს დაეკისრება ვალდებულება დაიცვას „თაფლის ტექნიკური რეგლამენტი“, დანერგოს მიკვლევადობისა და HACCP-ის სისტემები. პროგრამის ფარგლებში მონაწილისათვის HACCP-ის სისტემის დანერგვისათვის საჭირო მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებმაც გაზარდეს სკების რაოდენობა და შესაბამისად თაფლის წარმოება, ახლა უკვე შესაძლებლობა აქვთ, სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვით, თაფლის კოოოპერაციულ საწარმოში გადაამუშაონ წარმოებული თაფლი და მისცენ მას საბოლოო სასაქონლო სახე. თაფლის წარმოების გაზრდის მიზნით, სახელმწიფო ახორციელებს მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს გადაეცათ სკები, თაფლის საწურები და თაფლის შესანახი ავზები 70%-იანი თანადაფინანსებით. სულ პროგრამის ფარგლებში 164 კოოპერატივს გადაეცა 13 931 სკა. 28 კოოპერატივს გადაეცა 28 თაფლის საწური და 27 კოოპერატივს გადაეცა 61 400 ლიტრის ტევადობის 713 ავზი. „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის“ ახალ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომელთა მეპაიეები არიან მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები. სახელმწიფო პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის, როგორც სოფლის მეურნეობის ეკონომიკურად ეფექტიანი და მზარდი საექსპორტო პოტენციალის მქონე დარგის განვითარება, დარგში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოების ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება, სოფლად მოსახლეობის დასაქმების და სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისა და გაძლიერების გზით. 