ქარის ელექტროსადგური იყიდება

აჭარის მთავრობა ჩაქვში უძრავ ქონებას ყიდის. 1254,7 კვ.მ შენობები და 10 230 კვ.მ მიწის ნაკვეთი 30%-იანი ფასდაკლებით აუქციონზე იყიდება. საწყისი ფასი 1 493 100 ლარია. აუქციონის პირობების მიხედვით, ქონების მყიდველმა საპრივატიზებო საფასური 12 თვეში უნდა დაფაროს. ამასთან, 6 თვეში ადგილზე სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები უნდა დაიწყოს და 36 თვეში სამკერვალო ფაბრიკა გახსნას. პროექტი 200-ზე მეტი მოქალაქის დასაქმებას და 60 თვის ვადაში არანაკლებ 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას ითვალისწინებს. აუქციონი 22 ივნისს, 17:00 საათზე დასრულდება. ინგლისში მსოფლიოში ყველაზე დიდი ქარის ელექტროსადგური ექსპლიატაციაში შევიდა. ქარის ტურბინები ინგლისის ჩრდილო–დასავლეთით სანაპიროზდან 195 მეტრის სიმაღლეზეა განლაგებული. ეს პლანეტაზე ყველაზე დიდი ტურბინებია, რომელიც კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენება. ახალი „ქარის ფერმა" ფაქტობრივად ხანდაზმული ნაგებობაა, რადგან ის ათეული წლის წინ დამონტაჟდა და სულ 32 ტურბინას მოიცავს. თითოეული მათგანი სამი 80 მეტრის სიმაღლის ნაწილისგან შედგება და 8 მეგავატს გამოიმუშავებს. მთლიანობაში კი სადგური 258 მეგავატიანია. პროექტის ავტორის, დანიური ფირმის DONG Energy–ის განცხადებით, ამ ტურბინის ერთი ფრთის ერთ ბრუნს, სახლის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა 29 საათის განმავლობაში შეუძლია. ბრიტანეთისთვის განახლებადი ენერგია უცხო არ არის. გარდიანის ცნობით, ამ ქვეყანაში ყველაზე მეტი ქარის ტურბინებია დამონტაჟებული. ამ ეტაპზე ბრიტანეთი ქარის ელექტროსადგურებით 5.5. გიგავატ ენერგიას გამოიმუშავებს. ბათუმში ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა ვერც მეოთხე აუქციონზე გაიყიდა. ობიექტის მიმართ დაინტერესება არავინ გამოთქვა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აუქციონი 20 აპრილს დაიწყო და 27 აპრილს დასრულდა. ობიექტის საწყისი ღირებულება 15 მილიონი ლარი იყო. აუქციონი პირობების მიხედვით, მ. აბაშიძის ქუჩა N25-ში მდებარე ისტორიული ნაგებობის საწყისი ფასი 15 მილიონი ლარი იყო. ამას გარდა, ინვესტორს კიდევ არანაკლებ 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა და 2 წელიწადში შენობაში სულ მცირე 25 ნომრიანი სასტუმრო უნდა გაეხსნა. პირობებს შორის იყო 50 მოქალაქის დასაქმებაც, რომელთა 90% საქართველოს მოქალაქე იქნებოდა. ცნობისთვის, ობიექტი 2012 წლიდან დღემდე აუქციონზე მეოთხედ გამოვიდა. ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობით არავინ დაინტერესდა აჭარაში ახალი სამკერვალო ფაბრიკა 200 ადამიანს დაასაქმებს