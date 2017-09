ქარის შედეგად წაქცეული ხე მოქალაქის ავტომობილს დაეცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qari [1] => avtomobili [2] => waqceuli-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161340 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qari [1] => avtomobili [2] => waqceuli-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161340 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1513 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qari [1] => avtomobili [2] => waqceuli-khe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qari [1] => avtomobili [2] => waqceuli-khe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161340) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2736,1513,18969) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159650 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-04 13:03:53 [post_date_gmt] => 2017-09-04 09:03:53 [post_content] => მასშტაბური რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ, პეკინის ქუჩაზე საპარკინგე ადგილები სრულად არ გაუქმდება. როგორც ”ფორტუნას” თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გივი კუბლაშვილმა განუცხადა, აქამდე არესებული საპარკინგე ადგილები ქუჩის მარჯვენა მხარეს შენარჩუნდება. ”რაც შეეხება მარცხენა მხარეს, ყაზბეგისა და პეკინის ქუჩების კვეთიდან, საპარკინგე ადგილები გაუქმდება”, - აღნიშნა კუბლაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, პეკინისა და მიცკევიჩის ქუჩის კვეთაზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობაც განიხილება. გარკვეული მონახაზი უკვე მზად არის და ის შესასწავლად თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურებს წარედგინათ. ”მერიაში შეისწავლიან აღნიშნულ პროექტს და შემდეგ უკვე აუქციონის ტიპის კონკურსი გამოცხადდება. კონკურსში გამარჯვებული კომპანია კი დაიწყებს მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობის სამუშაოებს. პროექტის განსახორციელებლად კომპანიას 3 თვე მიეცემა. პარკინგი 200 ავტომობილზე იქნება გათვლილი”, - აღნიშნა თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გივი კუბლაშვილმა. როგორც კუბლაშვილი ამბობს, პეკინისა და მიცკევიჩის ქუჩის კვეთაზე არსებული მიწისქვეშა პარკინგით, ავტომფლობელები 2018 წელს უკვე ისარგებლებენ. ამასთან, პეკინის ქუჩაზე მოეწყობა ე.წ. ბასლაინი და ორმხრივი ველობილიკიც. შეგახსენებთ, პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 15 სექტემბრისთვის დასრულდება. პეკინის ქუჩაზე მიწისქვეშა პარკინგი მოეწყობა

2018 წლის პირველი იანვრიდან ფოთის პორტში შესვლას მხოლოდ ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისი ავტომობილები შეძლებენ. პორტის მფლობელი კომპანია „ეიპიემ ტერმინალსის" ინფორმაციით, შესასვლელებში მოხდება სატვირთო ავტომობილების ვიზუალური დათვალიერება და ნავსადგურში დაშვების უფლება მხოლოდ დადგენილი ტექნიკური სტანდარტების შესაბამის ავტომანქანებს მიენიჭება. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ახალი რეგულაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში რამდენიმე შეხვედრის შედეგად მიიღეს. კომპანიის ინფორმაციით, შეხვედრებში ჩართული იყო რამდენიმე მხარე- მათ შორის, ლოჯისტიკური, სატრანსპორტო კომპანიები, საზღვაო ხაზებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ,,ეიპიემ ტერმინალსში" ამბობენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, უსაფრთხეობის კუთხით ცნობიერების ამაღლებას უკავშირდება, რაც ,,ეიპიემ ტერმინალსის" უმთავრესი მიზანია. "მიმდინარე წლის მაისში ფოთის საზღვაო ნავსადგური გაეროს გლობალური საგზაო უსაფრთხოების მეოთხე კვირეულში ჩაერთო. კვირეულის ფარგლებში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებისთვის ტრენინგები 10 მაისს დაიწყო. დღემდე სწავლება 1378-მა მძღოლმა გაიარა და მათ შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ"- განმარტავენ ,,ეიპიემ ტერმინალსში". კომპანიის ცნობითვე, 2017 წლის 6 თვის განმავლობაში ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა 3 მილიონ 213 ათასი ტონა ტვირთი გადაამუშავა, რაც 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით 400,000-ით ანუ 14,2%-ით მეტია. მათივე ცნობით, წინა წელთან შედარებით 10,6%-ით გაიზარდა საკონტეინერო გადაზიდვები. 144,900 TEU კონტეინერი გადამუშავდა 2017 წლის პირველ ნახევარში, ხოლო 131,000 TEU 2016 წლის პირველ ნახევარში. ცნობისთვის, 2011 წლის აპრილში, „ეიპიემ ტერმინალსმა" შეისყიდა საქართველოში ყველაზე დიდი ნავსადგური - „ფოთის საზღვაო ნავსადგური" რომელსაც მრავალმიზნობრივი დანიშნულება აქვს. ნავსადგურში სულ 15 ნავმისადგომია, სადაც ხდება ყველანაირი სატვირთო მომსახურების, მათ შორის რო-რო სერვისის განხორციელება. ნავმისადგომების მთლიანი სიგრძე შეადგენს 2,900 მეტრს, სადაც 20-ზე მეტი საპორტო ამწეა განლაგებული. სათავეში მოსვლის დღიდან, „ეიპიემ ტერმინალსმა" უზრუნველყო 80 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელება მოძველებული საპორტო ინფრასტრუქტურის, საბაჟო ცენტრის, სარკინიგზო და საავტომობილო გზების და სერვისის განახლების მიზნით. ფოთის პორტში შესვლას მხოლოდ ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისი ავტომობილები შეძლებენ

„თეგეტა მოტორსმა" ფოთში მსუბუქი ავტომობილების სერვისი გააფართოვა. მომხმარებელს დღეიდან შესაძლებლობა ექნება, „თეგეტა მოტორსის" განახლებული სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლოს. "მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, მომსახურების უმაღლესი სტანდარტი, მაღალკვალიფიციური კადრები და კომფორტული გარემო - ამ ყველაფერს „თეგეტა მოტორსი" ერთ სივრცეში გთავაზობთ", - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ცნობით, სერვისცენტრის განახლების პროექტში 1 200 000 ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდო. ცენტრი მოემსახურება როგორც მსუბუქ, ასევე სატვირთო ავტომობილებსა და სხვა ავტოტექნიკას. სერვისცენტრი აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით. "განახლებულ ფილიალში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, ისარგებლოს შემდეგი სახის სერვისებით: საბურავების სერვისი, თვლების შეყრის გასწორება, ძრავის ზეთის და ფილტრების შეცვლა, ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ზეთის და ფილტრის შეცვლა, ავტომობილის კონდიცირების სისტემის შემოწმება და დატუმბვა, სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა, სამუხრუჭე დისკების შეკეთება, სამუხრუჭე სითხის შეცვლა წნევით, სამუხრუჭე სისტემის რემონტი, ავტომობილის ელექტროსისტემების დიაგნოსტირება, სხვადასხვა სისტემების დაკალიბრება-ინიციალიზაცია უახლესი დიაგნოსტიკური ტექნიკით და ამ სისტემების რემონტი, სავალი ნაწილის შემოწმება-რემონტი, ძრავის კბილანა ღვედის და ჯაჭვის კომპლექტების(ცეფის) შეცვლა და სხვა", - განმარტავენ „თეგეტა მოტორსში“. მათივე ცნობით, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ „თეგეტა მოტორსის“ ფოთის ფილიალში მომხმარებლები ისარგებლებენ ხელსაყრელი ფასებით და „ტაქსფრი” სისტემით. [post_title] => თეგეტა მოტორსმა ფოთში ფილიალი განაახლა - რა სერვისით ისარგებლებენ ავტომფლობელები? მასშტაბური რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ, პეკინის ქუჩაზე საპარკინგე ადგილები სრულად არ გაუქმდება. როგორც "ფორტუნას" თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გივი კუბლაშვილმა განუცხადა, აქამდე არესებული საპარკინგე ადგილები ქუჩის მარჯვენა მხარეს შენარჩუნდება. "რაც შეეხება მარცხენა მხარეს, ყაზბეგისა და პეკინის ქუჩების კვეთიდან, საპარკინგე ადგილები გაუქმდება", - აღნიშნა კუბლაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, პეკინისა და მიცკევიჩის ქუჩის კვეთაზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობაც განიხილება. გარკვეული მონახაზი უკვე მზად არის და ის შესასწავლად თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურებს წარედგინათ. "მერიაში შეისწავლიან აღნიშნულ პროექტს და შემდეგ უკვე აუქციონის ტიპის კონკურსი გამოცხადდება. კონკურსში გამარჯვებული კომპანია კი დაიწყებს მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობის სამუშაოებს. პროექტის განსახორციელებლად კომპანიას 3 თვე მიეცემა. პარკინგი 200 ავტომობილზე იქნება გათვლილი", - აღნიშნა თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გივი კუბლაშვილმა. როგორც კუბლაშვილი ამბობს, პეკინისა და მიცკევიჩის ქუჩის კვეთაზე არსებული მიწისქვეშა პარკინგით, ავტომფლობელები 2018 წელს უკვე ისარგებლებენ. ამასთან, პეკინის ქუჩაზე მოეწყობა ე.წ. ბასლაინი და ორმხრივი ველობილიკიც. შეგახსენებთ, პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 15 სექტემბრისთვის დასრულდება.

პეკინის ქუჩაზე მიწისქვეშა პარკინგი მოეწყობა თეგეტა მოტორსმა ფოთში ფილიალი განაახლა - რა სერვისით ისარგებლებენ ავტომფლობელები?

"განახლებულ ფილიალში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, ისარგებლოს შემდეგი სახის სერვისებით: საბურავების ს