ქარიშხალ “ჰარვის” შემდეგ ზღვამ უცნაური არსება გამორიყა

თეთრ სახლში, პრეზიდენტის ოვალურ კაბინეტში, ქარიშხალ "ჰარვისთან" დაკავშირებით კოლექტიურად ილოცეს. შეკრებილებმა ღმერთს შესთხოვეს ძალა პრეზიდენტისთვის, რათა მან ქარიშხლის შედეგების აღმოფხვრაში სიმტკიცე გამოიჩინოს. "გმადლობთ, უფალო, რომ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი გვყავს, რომელსაც ლოცვის სიძლიერის სჯერა", - ჟღერდა ლოცვის ტექსტში. ვიდეომ გამოქვეყნებისთანავე მოიპოვა პოპულარობა. ქარიშხალ ჰარვის შემდეგ ამერიკის სამხრეთ სანაპიროს კიდევ ერთი შტორმი, სახელად ირმა, ემუქრება. სინოპტიკოსების პროგნოზით ის წყნარი ოკეანის თავზე ყალიბდება და თანდათან ძლიერდება. მსგავსი ტიპის ქარიშხალი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ინტენსიურია. ქარიშხალი ირმა, სავარაუდოდ, მომავალ კვირას ჯერ კარიბის კუნძულებს, შემდეგ კი შეერთებული შტატების სამხრეთ სანაპიროს მიუახლოვდება. ჰარვიმ კი ტენესის თავზე გადაინაცვლა. ძლიერი წვიმის გამო დაიტბორა დასახლებები, ქარმა კი ხეები წააქცია. ბოლო მონაცემით ტეხასში ჰარვიმ 47 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი ქარიშხალ „ჰარვის" შედეგების აღმოსაფხვრელად, პირადი სახსრებიდან 1 მილიონ დოლარს გაიღებს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა, სარა სანდერსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თუ რომელი ორგანიზაციების ანგარიშებზე გადარიცხავს , სტიქიის ზონაში აღდგენითი სამუშაოებისთვის განკუთვნილ თანხებს პრეზიდენტი , ჯერ–ჯერობით უცნობია. სარა სანდერსის განმარტებით, ტრამპმა მას დაავალა გაიგოს, რომელ ორგანიზაციებს სჭირდება ყველაზე უფრო დახმარება. „როგორც უკვე განვაცხადე, დონალდ ტრამპი 1 მილიონ აშშ დოლარს გამოყოფს პირადი სახსრებიდან, რათა ტეხასისა და ლუიზიანის მოსახლეობას დაეხმაროს", - განაცხადა სარა სანდერსმა. „ჰარვი" ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ქარიშხალია უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში. ოფიციალური მონაცემებით, ქარიშხლით გამოწვეული წყალდიდობის გამო ტეხასის შტატში 33 ადამიანი დაიღუპა.,თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება დაღუპულთა რაოდენობის გაზრდას არ გამორიცხავს. რაც შეეხება, სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს, წინასწარი მონაცემებით, ის 90 მილიარდ დოლარს შეადგენს. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/trump.mp4"][/video]