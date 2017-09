ქარიშხალი „ირმა“ სენ მარტინზე დონალდ ტრამპის სახლს უახლოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-kundzulebi [3] => rik-skoti [4] => sen-martini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160820 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-kundzulebi [3] => rik-skoti [4] => sen-martini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160820 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-kundzulebi [3] => rik-skoti [4] => sen-martini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-kundzulebi [3] => rik-skoti [4] => sen-martini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160820) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,18926,18803,18927,18928) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160364 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-05 22:07:13 [post_date_gmt] => 2017-09-05 18:07:13 [post_content] => ამერიკას კიდევ ერთი ქარიშხალი უხალოვდება, რომელსაც „ირმა“ უწოდეს. ის თანდათან ძლიერდება და მას ხუთიდან მეოთხე კატეგორია უკვე მიანიჭეს. ქარის სიჩქარე უკვე აღწევს 220 კილომეტრს საათში. პუერტო-რიკოსა და ამერიკის ფლორიდის შტატში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ფლორიდის გუბერნატორმა „თვითერზე“ სპეციალური გვერდი გახსნა, რომლიდანაც აქტიურად ხდება მოსახლეობის ინფორმირება. ის მოსახლეობას უარესის მოლოდინის შესახებ აფრთხილებს. "გმადლობთ, უფალო, რომ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი გვყავს, რომელსაც ლოცვის სიძლიერის სჯერა", - ჟღერდა ლოცვის ტექსტში. ვიდეომ გამოქვეყნებისთანავე მოიპოვა პოპულარობა. თეთრ სახლში, პრეზიდენტის ოვალურ კაბინეტში, ქარიშხალ "ჰარვისთან" დაკავშირებით კოლექტიურად ილოცეს. შეკრებილებმა ღმერთს შესთხოვეს ძალა პრეზიდენტისთვის, რათა მან ქარიშხლის შედეგების აღმოფხვრაში სიმტკიცე გამოიჩინოს.

"გმადლობთ, უფალო, რომ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი გვყავს, რომელსაც ლოცვის სიძლიერის სჯერა", - ჟღერდა ლოცვის ტექსტში. ვიდეომ გამოქვეყნებისთანავე მოიპოვა პოპულარობა.

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, ჩრდილოეთ კორეის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდას სოციალურ ქსელ „ტვიტერის" საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე ეხმაურება. „ჩრდილოეთ კორეის სიტყვები და ქმედებები ჯერ კიდევ მტრული და საშიშია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის", - წერს დონალდ ტრამპი. მისივე თქმით, ჩრდილოეთ კორეა მსოფლიოსგან გარიყულია, ის ბევრი ქვეყნისთვის საშიშია, მათ შორის ჩინეთისთვისაც. დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პოზიციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ისინი აშშ-ის დახმარებას ცდილობენ, „თუმცა, მცირე წარმატებით". ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის, კიმ ჩენ ინის ბრძანებით, ჩრდილოეთ კორეამ წყალბადის ბომბი გამოსცადა. ქვეყნის სახელმწიფო ტელევიზიამ ფოტომასალა გაავრცელა, სადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი გამოცდის შედეგებს ეცნობა. გავრცელებული ცნობით, ოფიციალური ფხენიანი წყალბადის ბომბის კონტინენტთაშორისი ბალისტიკურ რაკეტაში მოთავსებას გეგმავს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ ფხენიანის ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა და ბომბი სრულყოფილია. 