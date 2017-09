ქარიშხალი „მარია“ პუერტო-რიკოს თავს დაატყდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165931 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165931 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18862 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => puerto-riko [1] => qarishkhali-maria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165931) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18862,19340) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165104 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 12:07:32 [post_date_gmt] => 2017-09-19 08:07:32 [post_content] => ქარიშხალი „მარია“ მეხუთე კატეგორიამდე გაძლიერდა. მისი სიჩქარე საათში 300 კმ-ს აღწევს. „როიტერსის“ ინფორმაციით, ბოლო 1 თვის განმავლობაში ის სიძლიერით მეორე შტორმია, რომელმაც ერთდროულად რამდენიმე ქვეყანას გადაუარა. ამჯერად სტიქიამ დომინიკის რესპუბლიკა დააზარალა. სტიქია თანდათან პუერტო რიკოს უახლოვდება. ქარიშხლის შედეგად დაინგრა ათობით ნაგებობა, შეწყვეტილია ტურისტული სეზონი. აშშ თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს, თავი შეიკავონ მოგზაურობისგან. [post_title] => ქარიშხალი „მარია" მეხუთე კატეგორიამდე გაძლიერდა
[post_date] => 2017-09-19 12:07:32

ამერიკას კიდევ ერთი ქარიშხალი უხალოვდება, რომელსაც „ირმა" უწოდეს. ის თანდათან ძლიერდება და მას ხუთიდან მეოთხე კატეგორია უკვე მიანიჭეს. ქარის სიჩქარე უკვე აღწევს 220 კილომეტრს საათში. პუერტო-რიკოსა და ამერიკის ფლორიდის შტატში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ფლორიდის გუბერნატორმა „თვითერზე" სპეციალური გვერდი გახსნა, რომლიდანაც აქტიურად ხდება მოსახლეობის ინფორმირება. ის მოსახლეობას უარესის მოლოდინის შესახებ აფრთხილებს. [post_title] => ამერიკას მორიგი ქარიშხალი "ირმა" უახლოვდება
[post_date] => 2017-09-05 22:07:13

ქარიშხალი "ირმა" პუერტო-რიკოს უახლოვდება, რის გამოც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. ცნობილია, რომ ქარიშხალი პუერტო-რიკოს ოთხშაბათს დაატყდება თავს . სინოპტიკოსები არც იმას გამორიცხავენ, რომ ქარიშხალმა „ირმამ" აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპიროს მიაღწიოს და ფლორიდას დაატყდეს თავს. თუმცა, ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ჯერ ნაადრევია. როგორც პუერტო-რიკოს გუბერნატორმა, რიკარდო როსელომ განაცხადა, საგანგებო ფონდისთვის 15 მილიონი დოლარი უკვე გამოიყო . ქარიშხალ „ირმას" სიმძლავრე მესამე კატეგორიას აღწევს. [post_title] => პუერტო-რიკოს ქარიშხალი "ირმა" უახლოვდება
[post_date] => 2017-09-04 23:12:11 