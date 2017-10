ქარიშხალმა “ნეითმა” აშშ-ის სანაპიროს მიაღწია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => florida [2] => alabama [3] => qarishkhali-neiti [4] => luiziana [5] => misisipi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172445 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => florida [2] => alabama [3] => qarishkhali-neiti [4] => luiziana [5] => misisipi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172445 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => florida [2] => alabama [3] => qarishkhali-neiti [4] => luiziana [5] => misisipi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => florida [2] => alabama [3] => qarishkhali-neiti [4] => luiziana [5] => misisipi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172445) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7998,201,6333,20025,20026,19957) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171760 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-06 09:08:32 [post_date_gmt] => 2017-10-06 05:08:32 [post_content] => ქარიშხალი „ნეითი“, რომელიც ახლა ნიკარაგუასა და გონდურასში იმყოფება, აშშ-ის სანაპიროს უახლოვდება. ქარის სიჩქარემ შესაძლოა 120კილომეტრს საათშიც მიაღწიოს. ალაბამას, ლუიზიანას, ფლორიდისა და მისისიპის შტატებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული.დახურულია სკოლები და უნივერსიტეტები. სტიქიას ცენტრალურ აფრიკაში უკვე ემსხვერპა 20 ადამიანი. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული განკარგულების თანახმად, მოსახლეობამ სახიფათო ზონა უნდა დატოვოს. სტიქიის ზონიდან უკვე განხორციელდა 5 ათასი ადამიანის ევაკუაცია. https://www.youtube.com/watch?v=n1TP8Ik0Snk https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/915956796736622594?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2017%2F10%2F05%2Fus%2Ftropical-storm-nate%2Findex.html შეგახსენებთ, ქარიშხალი „ჰარვი“, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს 26 აგვისტოს დაატყდა თავს, ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი სტიქია აღმოჩნდა. სტიქიამ 100 000 სახლი დააზიანა.ზარალმა 180 მილიარდ დოლარს მიაღწია. [post_title] => ამერიკას ახალი ქარიშხალი „ნეითი“ უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerikas-akhali-qarishkhali-neiti-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 09:09:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 05:09:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171760 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169652 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-30 14:31:21 [post_date_gmt] => 2017-09-30 10:31:21 [post_content] => წყვილის ისტორია 1957 წელს დაიწყო, ყველაფერი გეგმის მიხედვით, სადღესასწაულო გარემოში ჩატარდა და საქორწილო ფიციც დადეს, იმ იმედით რომ ცხოვრების ბედნიერი მომენტების მომსწრე ერთად გახდებოდნენ. მოლოდინი გამართლდა, მათ დღეს 9 შვილი, 16 შვილიშვილი და 4 შვილთაშვილი ჰყავთ. თუმცა, 60 წლის მერე, წყვილმა აღმოაჩინა, რომ გონებაში სასიამოვნო მოგონებად დარჩენილი დღის არცერთი სამახოვრო ფოტო არ ჰყონდათ. შეცდომის გამომსასწორებლად წყვილი საქორწილო ტანსაცმელში გამოეწო და ულამაზესი ფოტოსესია მოაწყო. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="169653,169662,169656,169657,169654,169659,169658,169660,169661,169663,169664"] [post_title] => საქორწილო ფოტოსესია 60 წლის შემდეგ (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqorwilo-fotosesia-60-wlis-shemdeg [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-30 18:32:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-30 14:32:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169652 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168132 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-26 22:27:32 [post_date_gmt] => 2017-09-26 18:27:32 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების გენერალი აცხადებს რომ მიუხედავად დაძაბული რიტორიკისა, ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას არ დაიწყებს. „ჩვენ ნათლად ვხედავთ დაძაბულ გარემოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის, ვხედავთ რიტორიკის ესკალაციას, თუმცა ვაშინგტონის პოლიტიკა ფხენიანის მიმართ უცვლელი დარჩება. არავითარი სამხედრო ოპერაცია, ამ ეტაპზე, დაგეგმილი არ არის“, - განაცხადა ჯოსეფ დანფორდმა კიმ ჩენ ინის რეჟიმმა , ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ბალისტიკური რაკეტა რამდენჯერმე წარმატებით გამოსცადა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი წყნარ ოკეანეში გუამის კუნძულზე მდებარე სამხედრო ბაზის განადგურებით დაემუქრა. საპასუხოდ, დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიმ ჩენ ინის რეჟიმს გაანადგურებს. [post_title] => აშშ ჩრდილოეთ კორეაში სამხედრო ოპერაციას ამ ეტაპზე არ გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-chrdiloet-koreashi-samkhedro-operacias-am-etapze-ar-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 22:27:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 18:27:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171760 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-06 09:08:32 [post_date_gmt] => 2017-10-06 05:08:32 [post_content] => ქარიშხალი „ნეითი“, რომელიც ახლა ნიკარაგუასა და გონდურასში იმყოფება, აშშ-ის სანაპიროს უახლოვდება. ქარის სიჩქარემ შესაძლოა 120კილომეტრს საათშიც მიაღწიოს. ალაბამას, ლუიზიანას, ფლორიდისა და მისისიპის შტატებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული.დახურულია სკოლები და უნივერსიტეტები. სტიქიას ცენტრალურ აფრიკაში უკვე ემსხვერპა 20 ადამიანი. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული განკარგულების თანახმად, მოსახლეობამ სახიფათო ზონა უნდა დატოვოს. სტიქიის ზონიდან უკვე განხორციელდა 5 ათასი ადამიანის ევაკუაცია. https://www.youtube.com/watch?v=n1TP8Ik0Snk https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/915956796736622594?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2017%2F10%2F05%2Fus%2Ftropical-storm-nate%2Findex.html შეგახსენებთ, ქარიშხალი „ჰარვი“, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს 26 აგვისტოს დაატყდა თავს, ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი სტიქია აღმოჩნდა. სტიქიამ 100 000 სახლი დააზიანა.ზარალმა 180 მილიარდ დოლარს მიაღწია. [post_title] => ამერიკას ახალი ქარიშხალი „ნეითი“ უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerikas-akhali-qarishkhali-neiti-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 09:09:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 05:09:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171760 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 181 [max_num_pages] => 61 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7887c2a4475923268fe235bd3831ba28 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )