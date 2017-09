ქარმა ართანას ტყეში ცეცხლის კერები გააღვივა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => kakheti [2] => artanas-tye [3] => irakli-qadagishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161372 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => kakheti [2] => artanas-tye [3] => irakli-qadagishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161372 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => kakheti [2] => artanas-tye [3] => irakli-qadagishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => kakheti [2] => artanas-tye [3] => irakli-qadagishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161372) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18972,18973,3980,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161391 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-07 21:30:21 [post_date_gmt] => 2017-09-07 17:30:21 [post_content] => სოფელ ართანაში, კოხტას გორაზე ავიაციამ მუშაობა შეაჩერა. ერთი ქართული და ორი ირანული ვერტმფრენი ცუდი ხილვადობის გამო დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდა, თუმცა ადგილზე დარჩებიან მეხანძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელები. ისინი მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობას გააგრძელებენ ართანას ტყეში მე-6 დღეა ხანძარის ჩაქრობას ცდილობენ, თუმცა, დღეს ძლიერმა ქარმა ტყეში ცეცხლის კერების გაღვივება გამოიწვია, რამაც ძირითადი კერების ლოკალიზების პროცესი შეაფერხა. კოხტას გორაზე ავიაციამ მუშაობა შეაჩერა

თემქაზე, თბილისის ზღვასთან, ხანძარი განჩდა. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ცეცხლი ბალახს ეკიდა, დამწვარია 1 ჰექტარი და 200 კვადრატული მიწის ფართობი. მათივე ინფორმაციით, ადგილზე 6 სახანძრო ჯგუფი მუშაობდა. ცოტა ხნის წინ ხანძარი გაჩნდა გურამიშვილის გამნზირზეც, რომელიც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით, უკვე ლოკალიზებულია.

ხანძარი თბილისის ზღვასთან ლოკალიზებულია ზაჰესში გუშინ ლოკალიზებული ხანძრიდან 100 მეტრში ახალი ხანძარის კერა განჩდა. როგორს საგანგებო სიტუაციების სამსახურში "ფროტუნას" განუცხადეს, ხანძრი ამ დროისათვის ლიკვიდირებულია. ადგილზე 9 სახანძრო სამაშველო სისტემა და 50-მდე მენხანძრე-მაშველი მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განმარტავენ, რომ გუშინდელ ხანძარს დღევანდელთან კავშირი არა აქვს.

ზაჰესში დღეს გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია 