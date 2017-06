ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციების შეძენა ნებისმიერ პირს შეეძლება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => qartlis-qaris-eleqtrosadgurebi [2] => mwvane-energia [3] => eleqtrosadgurebis-aqciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140478 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => qartlis-qaris-eleqtrosadgurebi [2] => mwvane-energia [3] => eleqtrosadgurebis-aqciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140478 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5907 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => qartlis-qaris-eleqtrosadgurebi [2] => mwvane-energia [3] => eleqtrosadgurebis-aqciebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => qartlis-qaris-eleqtrosadgurebi [2] => mwvane-energia [3] => eleqtrosadgurebis-aqciebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140478) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16690,16689,5907,16688) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139846 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-20 11:17:54 [post_date_gmt] => 2017-06-20 07:17:54 [post_content] => მმართველობითი სისტემის რეფორმა -ეს მთავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის მესამე ნაწილია. აღნიშნული რეფორმა დაინტერესებულ პირთა ტიპების მიხედვით ინკლუზიური პლატფორმების შექმნას გულისხმობს. რეფორმის დაწყების, მაგალითების და პროგნოზების შესახებ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრმა რეფორმის მაგალითად დაასახელა ინვესტორთა საბჭო, რომლის ფარგლებში, საქართველოს უდიდესი ბიზნესასოციაციები, უმთავრესი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები, დაგეგმილ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს განიხილავენ. მისი თქმით, ანალოგიური პლატფორმის შექმნა, პოლიტიკური პარტიებისთვისაც იგეგმება. „ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვახდენთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციას და ვნერგავთ ევროპულ სტანდარტებს, რომლებიც, სხვა სფეროებთან ერთად, სოფლის მეურნეობის სექტორზეც უდიდეს გავლენას ახდენს. ეს მნიშვნელოვანია მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნესწრეების ცნობიერების გასაზრდელად, რათა ბიზნესგარემო სულ უფრო გამჭვირვალე და განჭვრეტადი გახდეს. მოქმედებს ანალოგიური ტიპის პლატფორმები დაინტერესებულ პირთა სხვადასხვა კატეგორიისათვის. მათ შორის, აღსანიშნავია მეცნიერებითა და ინოვაციებით დაინტერესებულ პირთათვის მოქმედი პლატფორმა. იქმნება ახალი პლატფორმა, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლები. ყველაზე რთული განსახორციელებელი იქნება, თუ ჩვენი მცდელობისა და დიდი სურვილის შედეგად, შევქმნით ანალოგიურ პლატფორმას პოლიტიკური პარტიებისთვისაც - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია, თუმცა უმნიშვნელოვანესია", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. "ანალოგიური პლატფორმის შექმნა პოლიტიკური პარტიებისთვისაც გვსურს - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია"

პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ქვეყნის სივრცითი განვითარების გეგმა, ოთხ წელიწადში აღმოსავლეთისა და დასავლეთის, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის დამაკავშირებელი უმნიშვნელოვანესი ტრასებისა და ყველაზე აქტუალურ ტურისტულ წერტილებამდე მიმავალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გზების აშენებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, სივრცითი მოწყობა საირიგაციო სისტემის გაუმჯობესებასაც გულისხმობს, რაც სოფლის მეურნეობისა და მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტრონული ტრანსმისიის ხაზებისთვის უმნიშვნელოვანესია. „ეს მიმართულება საქართველოს ჰიდროელექტროენერგიის ექსპორტის პოტენციალის გაძლიერების კუთხითაცა ყურადსაღებია. გარდა ამისა, ეს მიმართულება გულისხმობს შავი ზღვის აღმოსალეთ ნაპირებზე ყველაზე ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას. ეს არის საქართველოში განხორციელებული კერძო და საჯარო სექტორებს შორის პარტნიორობის უდიდესი მაგალითი და ჩვენ მოხარულნი ვართ ამ პროექტის წარმატებული იმპლემენტაციის შედეგებით, რაც, სავარაუდოდ, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი", - განაცხადა პრემიერმა. ახალი გზები, გაუმჯობესებული ირიგაცია და ჰიდროელექტროენერგიის ექსპორტი - სივრცითი განვითარების გეგმის მოლოდინები

„ფერერო" საქართველოსათვის საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობის არა ერთ-ერთი, არამედ, ალბათ ყველაზე ეფექტური მაგალითია; ეს არის კომპანია უდიდესი გამოცდილებით, რომლის გამოცდილებისა და ტექნოლოგიის გაზიარება ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული აღმოჩნდა საქართველოსათვის, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფერეროს სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა სოფლის მეურნეობის, როგორც პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებსა და თხილის ექსპორტის დიდ პოტენციალზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივისა და Heritage Foundation-ის მონაცემებით, საქართველოს ეკონომიკა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალია, ხოლო კორუფციისგან თავისუფლების კუთხით საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა, გამოირჩევა სტაბილურობითა და განჭვრეტადი მომავლით, რაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის უმთავრესია. პრემიერმა, სიტყვით გამოსვლისას, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმაზე და მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებად განათლების სისტემა დაასახელა. „ჩვენ ვცდილობთ, შევქმნათ მოთხოვნაზე ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სისტემა. ამასთან, მიზნად ვისახავთ, პროფესიული განათლების სასარგებლოდ შევცვალოთ ძალიან არაჯანსაღი განსხვავება უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობას შორის", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. "ფერეროს" გამოცდილების გაზიარება საქართველოსთვის ყველაზე პროდუქტიული აღმოჩნდა მმართველობითი სისტემის რეფორმა -ეს მთავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის მესამე ნაწილია. აღნიშნული რეფორმა დაინტერესებულ პირთა ტიპების მიხედვით ინკლუზიური პლატფორმების შექმნას გულისხმობს. რეფორმის დაწყების, მაგალითების და პროგნოზების შესახებ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრმა რეფორმის მაგალითად დაასახელა ინვესტორთა საბჭო, რომლის ფარგლებში, საქართველოს უდიდესი ბიზნესასოციაციები, უმთავრესი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები, დაგეგმილ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს განიხილავენ. მისი თქმით, ანალოგიური პლატფორმის შექმნა, პოლიტიკური პარტიებისთვისაც იგეგმება. „ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვახდენთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციას და ვნერგავთ ევროპულ სტანდარტებს, რომლებიც, სხვა სფეროებთან ერთად, სოფლის მეურნეობის სექტორზეც უდიდეს გავლენას ახდენს. ეს მნიშვნელოვანია მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნესწრეების ცნობიერების გასაზრდელად, რათა ბიზნესგარემო სულ უფრო გამჭვირვალე და განჭვრეტადი გახდეს. მოქმედებს ანალოგიური ტიპის პლატფორმები დაინტერესებულ პირთა სხვადასხვა კატეგორიისათვის. მათ შორის, აღსანიშნავია მეცნიერებითა და ინოვაციებით დაინტერესებულ პირთათვის მოქმედი პლატფორმა. იქმნება ახალი პლატფორმა, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლები. ყველაზე რთული განსახორციელებელი იქნება, თუ ჩვენი მცდელობისა და დიდი სურვილის შედე