ქართულ არხებს მაყურებელი მკვეთრად მოაკლდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-arkhebi [1] => televiziebis-reitingebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188894 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-arkhebi [1] => televiziebis-reitingebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188894 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15770 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-arkhebi [1] => televiziebis-reitingebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-arkhebi [1] => televiziebis-reitingebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188894) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21293,15770) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176240 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 12:33:50 [post_date_gmt] => 2017-10-17 08:33:50 [post_content] => 40-მდე მცირე და საშუალო საკაბელო ოპერატორი 6 ქართულ არხს დღეს საპროტესტოდ გათიშავს, - ამის შესახებ საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელმა დირექტორმა, თეონა ბერუაშვილმა, მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც თეონა ბერუაშვილმა განაცხადა, "რუსთავი 2", "იმედი", "მაესტრო", "ჯიდიესი", "მარაო" და "კომედი არხი", დღეს 12:00 საათიდან საპროტესტოდ გაითიშება. თეონა ბერუაშვილის განცხადებით, აღნიშნულის მიზეზი არის მითითებული ტელეარხებისგან მათი სიგნალის გავრცელებაში თანხის მოთხოვნა, რომელსაც კომპანია "მედია რაითს ჯორჯია" ითხოვდა. თეონა ბერუაშვილის თქმით, "მედია რაითს ჯორჯიასთან" მოლაპარაკებები რამდენჯერმე გაიმართა, მათ შორის, იყო წერილობითი კომუნიკაციაც, თუმცა მოლაპარაკებები ვერ შედგა. პრესკონფერენციაზე ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდამდე გასტანს აღნიშნული არხების საპროტესტოდ გათიშვა და აცხადებენ, რომ ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, თუმცა, „შესაძლოა ამან დიდხანს არ გასტანოს, რადგან არჩევნებია და საკაბელო ოპერატორები ამ ფაქტორს გაითვალისწინებენ“. რაც შეეხება "მაგთიკომს" და "სილქნეტს", როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, ისინი არხებს საპროტესტოდ არ გათიშავენ, "მაგთიკომმა" "მედია რაითს ჯორჯიასთან" ხელშეკრულება გააფორმა. მათივე ინფორმაციით, "სილქნეტი" მხარს უჭერს საკაბელო ოპერატორების განცხადებებს, თუმცა არხებს საპროტესტოდ არ თიშავს. რამდენიმე თვის წინ საკაბელო ოპერატორებმა შპს „მედია რაითს ჯორჯიასგან" წერილი მიიღო, რომელშიც კომპანია აცხადებდა, რომ ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება სამაუწყებლო არხების - „იმედი", „რუსთავი 2", „ჯიდიესი", „მარაო", „კომედი არხი", „მაესტრო" კომერციულ დისტრიბუციაზე საკაბელო ტელევიზიებსა და ინტერნეტ სივრცეში. წერილში „მედია რაითს ჯორჯია" ასევე განმარტავდა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში საკაბელო ოპერატორებმა აღნიშნულ ორგანიზაციას უნდა მიმართონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ შეუწყდებათ ზემოაღნიშნული სამაუწყებლო არხების ტრანსლირირების ან/და მათი კონტენტის განთავსების უფლება. "მედია რაითს ჯორჯიასა" და საკაბელო ოპერატორებს შორის მოლაპარაკებები რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. [post_title] => 40-მდე საკაბელო ოპერატორი ქართულ არხებს გათიშავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 40-mde-sakabelo-operatori-qartul-arkhebs-gatishavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 12:33:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 08:33:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176240 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135966 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 13:03:29 [post_date_gmt] => 2017-06-02 09:03:29 [post_content] => საკაბელო ტელევიზიები უახლოეს დღეებში, ერთობლივ მემორანდუმს შეიმუშავებენ – ისინი „მედია რაით ჯორჯიას“ ულტიმატუმის შეცვლას მოსთხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი 6 არხს: იმედს, რუსთავი 2–ს, მაესტროს, ჯი დი ეს–ს, მარაოს და კომედი არხს გათიშავენ. საქმე ეხება „მედია რაით ჯორჯიას“ მოთხოვნას, რომელსაც 1-ელი ივნისიდან ექვსი ტელეარხის რეტრანსლირების უფლება მიენიჭა. ახალშექმნილი კომპანია MRG საკაბელო ტელევიზიებისგან 6 ქართული არხის ტრანსილირების უფლებისთვის თანხას ითხოვს. როგორც „ფორტუნას“ საკაბელო ტელევიზიების გაერთიანების წარმომადგენელმა თეონა ბერუაშვილმა განუცხადა, თავად მოთხოვნა და მოთხოვნილი თანხა რეალობას სრულიად აცდენილია. არხები საპროტესტო ვადით გაითიშება მისი თქმით, მემორანდუმის შემუშავების შემდეგ, თუ „მედია რაით ჯორჯიას“ მოთხოვნები არ შეიცვლება, ეს არხები საკაბელო ტელევიზიებში საპროტესტო ვადით გაითიშება. მომხმარებელს (აბონენტებს) ამის შესახებ ინფორმაციას წინასწარ მიაწვდიან. ამ ეტაპზე უნდა შედგეს მემორანდუმი, რომელსაც ყველა ოპერატორი მოაწერს ხელს. ასევე, უნდა განისაზღვროს რომელი ოპერატორი რა ვადით გათიშავს ამ არხებს. ბერუაშვილის თქმით, ეს იქნება უბრალოდ გაფრთხილება, იმისთვის, რომ ყველამ გაიგოს „მედია რაით ჯორჯიას“ არასწორი მოთხოვნების შესახებ. არხები ითხოვენ 5 ლარზე მეტს თითო მოწყობილობიდან – ეს სააბონენტოს გააძვირებს თეონა ბერუაშვილის განცხადებით, მათი მოთხოვნის შესრულება ყველანაირად გამოიწვევს სააბონენტო ფასის ზრდას. ის განმარტავს, რომ არსებული ტარიფის შენარჩუნებას და ამ გადასახადის გადახდას, ფინანსურად ვერც ერთი საკაბელო ოპერატორი ვერ გაუძლებს. „მათი განცხადება, თითქოს საკაბელო ოპერატორებს აქვთ რესურსი, უბრალოდ მოგების შემცირება არ სურთ, არასწორია. ეს ასე არ არის. ისინი თითო რესივერზე დაახლოებით 5 ლარს ითხოვენ. თუ ჩვენ ამ გადასახადს გადავიხდით, ეს აუცილებლად აისახება მომხმარებელზე და საკაბელო მომსახურება გაძვირდება“, – აღნიშნა მან. რაც შეეხება ორ მხარეს შორის მოლაპარაკებებს, ამჯერად საკაბელო ოპერატორების გაერთიანების მხრიდან გამოთქმულ შეხვედრის სურვილს, „მედია რაით ჯორჯიამ“ არ უპასუხა. „შევთავაზეთ შეხვედრა „მედია რაით ჯორჯიას“ თუმცა თუმცა მათგან წერილობით კვლავ, მოთხოვნები მივიღეთ და შეხვედრაზე გამოხმაურება არ ყოფილა“, – აღნიშნა თეონა ბერუაშვილმა. „ქართულია და არ გადაგიხდით“ – ასეთი მიდგომა არ გვაქვს „ჩვენ არ გვაქვს ის პრინციპი, რომ “ქართულია და არ გადაგიხდი”. მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მათი მხრიდან მოთხოვნა არასწორადაა დაყენებული. ისინი ამბობენ, რომ საკაბელო ოპერატორმა სიგნალის ტრანიტზიტისთვის გადაიხადოს თანხა, თუმცა ამისთვის აუცილებელია, რომ სიგნალი დაიხუროს (კოდირებული იყოს), რადგან ყველა მომხმარებელს ერთნაირი პირობა ჰქონდეს“, – განაცხადა თეონა ბერუაშვილმა. მიზეზები: რატომ თვლიან საკაბელო ტელევიზიები, რომ მოთხოვნა არასწორია თეონა ბერუაშვილის განცხადებით, საკაბელო ტელევიზიების მოთხოვნა არასწორია რამდენიმე მიზეზით:

მომხმარებლები არათანაბარ პირობებში იქნებიან

ტელევიზიების მოთხოვნები „მასთ ქერის“ პრინციპებს ეწინააღმდეგება

„აქ უკვე მომხმარებლები არათანაბარ პირობებში ვარდებიან. მისი თქმით, ეს დისკრიმინაციაა. თეონა ბერუაშვილი კიდევ ერთ მიზეზს ასახელებს: საკაბელო ოპერატორები ტელევიზიებს რეკლამის გავრცელებაში და შესაბამისად შემოსავლის მიღებაში ეხმარებიან, ბერუაშვილის განცხადებით, ამაში პირიქით თანხის მოთხოვნა გაუგებარია. „დამეხმარე და თანხაც გადამიხადე – ეს მიდგომა რა თქმა უნდა, არასწორია“, – აღნიშნა მან „ფორტუნასთან“ საუბარში.

„მასთ ქერის პრინციპი ხომ ის არის, რომ მაუწყებლობა ყველამ თანაბრად მიიღოს. თუკი ოპერატორებს ტელევიზიები ისეთ მდგომარეობაში აყენებენ, რომ ოპერატორი ვერ გადაიხდის და გათიშავს არხს, ეს ხომ ნიშნავს უკვე ამ უფლების შეზღუდვაა?“, – განაცხადა ბერუაშვილმა.

ისინი, ვინც სეტ ტოპ ბოქსებს მოიხმარს აღნიშნულ სიგნალს სრულიას უფასოდ მიიღებს, ხოლო „მედია რაით ჯორჯიას“ მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში, საკაბელო ტელევიზიების მომხმარებლები ამაში დამატებით თანხას გადაიხდის.ბერუაშვილის თქმით, ეს ექვსი არხი საერთო მაუწყებლები არიან და კანონმდებლობით ფასიანი ტრანზიტის მოთხოვნის უფლება აქვთ, თუმცა ეს მოთხოვნა „მასთ ქერის“ პრინციპებს ეწინააღმდეგება.მანვე დასძინა, რომ არც ერთ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანაში მაუწყებელი, რომელიც სარგებლობს „მასთ ქერის“ პრინციპით, ადგილობრივი საკაბელო ოპერატორებისთვის ფასიანი არ არის.ადგილობრივ მწარმოებლებს სურთ, რომ თავიანთი კონტენტის მონეტარიზაცია მოახდინონ, ანუ ტელევიზიები „მედია რაით ჯორჯიას“ მეშვეობით, საკუთარი პროდუქციისთვის თანხის მიღებას ითხოვენ. GMR-ის ერთ-ერთი დირექტორის ზურაბ ნაყეურის განცხადებით, ეს პრაქტიკა დამკვიდრებულია მთელ მსოფლიოში. *** ნახეთ ასევე, ჩვენი სტატია ზურაბ ნაყეურთან: “ტელევიზიები გადასახადს საკუთარ პროდუქციაში ითხოვენ”– ინტერვიუ სკანდალის მთავარ გმირთან როგორ დაიწყო ყველაფერი? – ქართული არხები ფასიანი ხდება?! – მიზეზები და მხარეების პოზიციები

თამთა უთურგაშვილი

ბატონო ზურაბ, ამ დრომდე თქვენსა და საკაბელო ტელევიზიებს შორის კავშირი ისევ არ შემდგარა?

ანუ ეს არის ტელევიზიების მოთხოვნა?

რა დავალებაა? რისთვის შეიქმნა კომპანია?

ტარიფებზეც ერთად უნდა შეთანხმებულიყავით?

რა პასუხს გასცემთ მათ?

თქვენი საბოლოო პოზიცია როგორია?

თუმცა საბოლოო ჯამში, საკაბელო ტელევიზიებს იმ კონტენტის მიღებისთვის გადახდა მოუწევთ, რომელსაც ეს ექვსი ტელევიზია ქმნის?

არის თუ არა აუცილებელი ეს აისახოს საკაბელო ტელევიზიების აბონენტებზე?

[post_title] => როდის გაითიშება საკაბელო ტელევიზიებში ექვსი ქართული არხი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodis-gaitisheba-sakabelo-televiziebshi-eqvsi-qartuli-arkhi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 13:03:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 09:03:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135966 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131313 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-16 16:37:32 [post_date_gmt] => 2017-05-16 12:37:32 [post_content] => გახდება თუ არა ქართული არხები ფასიანი? ამ თემასთან დაკავშირებით, დისკურსია არ წყდება. საკაბელო ტელევიზიები ამბობენ, რომ ისინი ქართულ არხებს კონტენტში ფულს არ გადაუხდიან, რადგან ეს მათი მომსახურების პაკეტებს გააძვირებს. ხოლო, კომპანია GMR რომელის ქართული არხების ინტერესებს წაროადგენს, ამბობს, რომ ტელევიზიები გადასახადს საკუთარ პროდუქციაში სამართლიანად ითხოვენ და ამაზე საკაბელო ტელევიზიებთან მოლაპარაკება აუცილებელია. ქართული არხებისა და საკაბელო ტელევიზიებს შორის კომუნიკაცია მხოლოდ მედიის საშუალებით ხორციელდება. დღის მთავარ გმირებს ერთმანეთთან კავშირი არ აქვთ. მოთხოვნებისა და ულტიმატუმების გადაწყვეტის სხვა გზა კი არ არსებობს. რეალურად რას ითხოვს ახლადშექმნილი კომპანია GMR, რომელიც ექვს ტელევიზიას წარმოადგენს და გახდება თუ არა ქართული არხები ფასიანი, ამასთან დაკავშირებით „ფორტუნა“ GMR–ის ერთ–ერთდაუკავშირდა.საქმიანი ურთიერთობა ვერ დავამყარეთ. ჩვენ ვართ შუამავალი კომპანია. მათ მიეცათ ერთი თვის ვადა ამ ყველაფრის მოსაგვარებლად და მათთვის მიცემულ წერილში ნათქვამია, რომ 1 ივნისიდან შეუწყდებათ ტრანსლირების უფლება ტელევიზიების მოთხოვნით.დიახ, ეს საკითხი დააყენა ექვსმა ტელევიზიამ. მათმა მფლობელებმა და დამფუძნებლებმა, მე მხოლოდ მათ თხოვნას ვასრულებ. შეიქმნა ეს კომპანია და მოგვცეს დავალება რასაც ვასრულებთ.ადგილობრივ მწარმოებლებს სურთ, რომ თავიანთი კონტენტის მონეტარიზაცია მოახდინონ და ჩაგვაყენონ უცხოელ მწარმოებლებთან თანაბარ პირობებში. ყველა სხვა არხს უხდიან და ჩვენ რატომ არ გვიხდიან? ეს პრაქტიკა ფართოდ დამკვიდრებულია. რამე გასაოცარი თუ იყო არ მეგონა. გვინდოდა, რომ მათთან ერთად გადაგვეწყვიტა ყველაფერი: როდის, როგორ და რა ტარიფები დაწესდებოდა.რა თქმა უნდა, ერთად უნდა შევთანხმდეთ. თუ არ მოხდა შეთანხმება რა აზრი აქვს ჩემ მიერ წაყენებულ მოთხოვნებს. ჩავთვალეთ, რომ ამ ყველაფრისთვის ერთი თვე საკმარისი იქნებოდა. თუ არ არის საკმარისი, გავაგრძელებთ ვადას...ამ განცხადებაში არასწორი ინტერპრეტირებაა მოცემული. იქ მოყვანილი მუხლები სულ სხვა თემატიკას და სხვა შინაარსს ეხება. მათ სერვისზეა საუბარი, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან კავშირში არ არის.ამ განცხადების საპასუხოდ ჩვენი იურისტები მოამზადებენ პასუხს რამდენიმე დღის ვადაში. როდესაც განცხადება მოდის წერილობით, ჩვენ ვალდებული ვართ რომ ასევე ვუპასუხოთ. იურისტები სათანადო პასუხს 2–3 დღეში მოამზადებენ.ჩვენ ვართ პარტნიორები და არა მტრები. უნდა ვიმუშავოთ ურთიერთშეთანხმებით. ამ პოზიციაზე ვრჩებით იმის მიუხედავად, რომ სილქნეტმა ჩვენთვის გაუგებარი და ცოტა არ იყოს უტაქტო შეტყობინება გაავრცელა თავიანთ აბონენტებთან.დიახ, იმიტომ რომ ტელევიზიები თვლიან, რომ კონტენტს ქმნიან თვითონ და სრული უფლება–მოსილება გააჩნიათ, რომ ამ კონტენტის რეალიზაციაში და კომერციულ უფლებებში სრულფასოვნად ჩაერთონ.არ არის. ეს არის ჩვენი პოზიცია.

ნახეთ ამავე თემაზე: ქართული არხები ფასიანი ხდება?! – მიზეზები და მხარეების პოზიციები

თამთა უთურგაშვილი

[post_title] => "ტელევიზიები გადასახადს საკუთარ პროდუქციაში ითხოვენ"– ინტერვიუ სკანდალის მთავარ გმირთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => televiziebi-gadasakhads-sakutar-produqciashi-itkhoven-interviu-skandalis-mtavar-gmirtan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:01:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:01:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176240 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 12:33:50 [post_date_gmt] => 2017-10-17 08:33:50 [post_content] => 40-მდე მცირე და საშუალო საკაბელო ოპერატორი 6 ქართულ არხს დღეს საპროტესტოდ გათიშავს, - ამის შესახებ საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელმა დირექტორმა, თეონა ბერუაშვილმა, მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც თეონა ბერუაშვილმა განაცხადა, "რუსთავი 2", "იმედი", "მაესტრო", "ჯიდიესი", "მარაო" და "კომედი არხი", დღეს 12:00 საათიდან საპროტესტოდ გაითიშება. თეონა ბერუაშვილის განცხადებით, აღნიშნულის მიზეზი არის მითითებული ტელეარხებისგან მათი სიგნალის გავრცელებაში თანხის მოთხოვნა, რომელსაც კომპანია "მედია რაითს ჯორჯია" ითხოვდა. თეონა ბერუაშვილის თქმით, "მედია რაითს ჯორჯიასთან" მოლაპარაკებები რამდენჯერმე გაიმართა, მათ შორის, იყო წერილობითი კომუნიკაციაც, თუმცა მოლაპარაკებები ვერ შედგა. პრესკონფერენციაზე ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდამდე გასტანს აღნიშნული არხების საპროტესტოდ გათიშვა და აცხადებენ, რომ ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, თუმცა, „შესაძლოა ამან დიდხანს არ გასტანოს, რადგან არჩევნებია და საკაბელო ოპერატორები ამ ფაქტორს გაითვალისწინებენ“. რაც შეეხება "მაგთიკომს" და "სილქნეტს", როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, ისინი არხებს საპროტესტოდ არ გათიშავენ, "მაგთიკომმა" "მედია რაითს ჯორჯიასთან" ხელშეკრულება გააფორმა. მათივე ინფორმაციით, "სილქნეტი" მხარს უჭერს საკაბელო ოპერატორების განცხადებებს, თუმცა არხებს საპროტესტოდ არ თიშავს. რამდენიმე თვის წინ საკაბელო ოპერატორებმა შპს „მედია რაითს ჯორჯიასგან" წერილი მიიღო, რომელშიც კომპანია აცხადებდა, რომ ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება სამაუწყებლო არხების - „იმედი", „რუსთავი 2", „ჯიდიესი", „მარაო", „კომედი არხი", „მაესტრო" კომერციულ დისტრიბუციაზე საკაბელო ტელევიზიებსა და ინტერნეტ სივრცეში. წერილში „მედია რაითს ჯორჯია" ასევე განმარტავდა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში საკაბელო ოპერატორებმა აღნიშნულ ორგანიზაციას უნდა მიმართონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ შეუწყდებათ ზემოაღნიშნული სამაუწყებლო არხების ტრანსლირირების ან/და მათი კონტენტის განთავსების უფლება. "მედია რაითს ჯორჯიასა" და საკაბელო ოპერატორებს შორის მოლაპარაკებები რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. [post_title] => 40-მდე საკაბელო ოპერატორი ქართულ არხებს გათიშავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 40-mde-sakabelo-operatori-qartul-arkhebs-gatishavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 12:33:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 08:33:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176240 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4b13c3c15692fa4c72952ab2b912dc75 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )