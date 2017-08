ქართულ სკოლებში მართლმადიდებელი ეკლესიის სასარგებლოდ დისკრიმინაცია ხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => diskriminacia [2] => religiis-tavisufleba [3] => reqs-tilersoni [4] => amerikis-sakhelmwifo-departamenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154294 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => diskriminacia [2] => religiis-tavisufleba [3] => reqs-tilersoni [4] => amerikis-sakhelmwifo-departamenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154294 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => diskriminacia [2] => religiis-tavisufleba [3] => reqs-tilersoni [4] => amerikis-sakhelmwifo-departamenti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => diskriminacia [2] => religiis-tavisufleba [3] => reqs-tilersoni [4] => amerikis-sakhelmwifo-departamenti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154294) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18259,201,1422,18257,18258) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154192 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-16 11:55:44 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:55:44 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში ქართულ კომერციულ ბანკებში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობამ 120, 9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20,1%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფულადი გადარიცხვების მოცულობით ლიდერი ქვეყანა რუსეთია — 2017 წლის ივლისში ამ ქვეყნიდან 43,1 მლნ აშშ დოლარი გადმოირიცხა, რაც 14,3%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, საიდანაც საქართველოში ივლისში 12,7 მლნ დოლარზე მეტი გადმოირიცხა, რაც 16%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. შემდეგ მოდის იტალია — 12,1 მლნ აშშ დოლარი (21,2%), საბერძნეთი — 10,6 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (3%), ისრაელი — 10,5 მლნ აშშ დოლარი (112, 5%) და თურქეთი — 9,3 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (28,2%). საბოლოო ჯამში, 2017 წლის პირველ ნახევარში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობა 20%-ით გაიზარდა 2016 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდთან შედარებით და 629 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოდან საზღვარგარეთ 15,8 მლნ აშშ დოლარი გადაირიცხა, რაც 1%-ით მეტია გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. ფულადი გზავნილები ექსპორტთან, ტურიზმთან და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან ერთად საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინების მნიშვნელოვანი წყაროა. [post_title] => ფულადი გადარიცხვებით საქართველოში რუსეთი ლიდერობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fuladi-gadarickhvebit-saqarteloshi-ruseti-liderobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 12:36:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 08:36:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154192 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153444 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-12 14:49:31 [post_date_gmt] => 2017-08-12 10:49:31 [post_content] => ბარაკ ობამა პოლიტიკაში ბრუნდება - ამის შესახებ ამერიკული გამოცემები, შტატების 44-ე პრეზიდენტის გარემოცვაზე დაყრდნობით წერენ. "დაბრუნება არ იქნება ხმაურიანი. ამას დელიკატურად გააკეთებს. დემოკრატების პოზიციების აღდგენაზე და გამყარებაზე იმუშავებს, პირველ ეტაპზე - პარტიისთვის თანხების მოძიებაზე" გამოცემის ცნობით, ობამას სამომავლო გეგმებში, დემოკრატიული პარტიის პოზიციების აღდგენა და გამყარება შედის. პირველ ეტაპზე, ობამას თანაშემწეები სტრატეგიას ჩამოაყალიბებენ და თანხების მოძიებაზე იმუშავებენ, რაც თეთრი სახლის ყოფილ ხელმძღვანელს დაეხმარება, უფრო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს შიდაპარტიულ პოლიტიკაში, განსაკუთრებით, შემოწირულობების შეგროვების საქმეში. ბოლო სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით, შტატების პირველ შავკანიან პრეზიდენტს 63 %-იანი მხარდაჭერა აქვს. [post_title] => ბარაკ ობამა პოლიტიკაში დაბრუნებას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => barak-obama-politikashi-dabrunebas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-12 14:49:47 [post_modified_gmt] => 2017-08-12 10:49:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153444 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-10 16:42:40 [post_date_gmt] => 2017-08-10 12:42:40 [post_content] => თეთრ სახლთან ახლოს ტრამპის მსგავსი წიწილის ქანდაკება გამოჩნდა. წიწილა დონალდ ტრამპის "სუსტი" და "არაეფექტური" ხელმძღვანელობის გასაპროტესტებლად შექმნეს. 9 მეტრის სიმაღლის „წიწილა დონი“ ამერიკის პრეზიდენტის ოფიციალურ რეზიდენციასა და ვაშინგტონის ცნობილ ძეგლს შორის დგას. წიწილის ფლობელის - ტარან საინის თქმით, „დონი“ შეშინებულ პრეზიდენტს ასახავს. წიწილამ Twitter-მომხმარებლებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია: ზოგი ფიქრობს, რომ ქანდაკება ძალიან პათეტიკურია. ოთხშაბათს, სოციალურ ქსელში აქტივისტმა ბრარმა გაავრცელა ვიდეო, სადაც ამბობდა, რომ იმედი ჰქონდა, წიწილა პრეზიდენტს ცნობიერების ამაღლებაში დაეხმარებოდა. ბრარმა თეთრი სახლის ლიდერს ცუდი და არასტაბილური უწოდა. „ტრამპს ეშინია, რომ პუტინს აღუდგეს და ახლა ის ჩრდილოეთ კორეასთან ქათმის თამაშს თამაშობს“, - განაცხადა ბრარმა. აპრილში დიდი ფრინველი აშშ-ს გარშემო მსვლელობაშიც „მონაწილეობდა“, რა დროსაც დემონსტრანტები პრეზიდენტს საგადასახადო დეკლარაციის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებდნენ. Trump #TaxMarch Chicken takes up roost near the WH. Trump IS chicken. Scared. Running. #TrumpChicken #TrumpTaxes https://t.co/zTcHtYfDFd pic.twitter.com/xLVQ3tOKz7 — Nick Walden Poublon (@NWPinPDX) 9 августа 2017 г. [post_title] => Twitter-ზე ტრამპის მსგავსი წიწილა გამოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => twitter-ze-trampis-msgavsi-wiwila-gamochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 16:43:06 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 12:43:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 154192 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-16 11:55:44 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:55:44 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში ქართულ კომერციულ ბანკებში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობამ 120, 9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20,1%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფულადი გადარიცხვების მოცულობით ლიდერი ქვეყანა რუსეთია — 2017 წლის ივლისში ამ ქვეყნიდან 43,1 მლნ აშშ დოლარი გადმოირიცხა, რაც 14,3%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, საიდანაც საქართველოში ივლისში 12,7 მლნ დოლარზე მეტი გადმოირიცხა, რაც 16%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. შემდეგ მოდის იტალია — 12,1 მლნ აშშ დოლარი (21,2%), საბერძნეთი — 10,6 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (3%), ისრაელი — 10,5 მლნ აშშ დოლარი (112, 5%) და თურქეთი — 9,3 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (28,2%). საბოლოო ჯამში, 2017 წლის პირველ ნახევარში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობა 20%-ით გაიზარდა 2016 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდთან შედარებით და 629 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოდან საზღვარგარეთ 15,8 მლნ აშშ დოლარი გადაირიცხა, რაც 1%-ით მეტია გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. ფულადი გზავნილები ექსპორტთან, ტურიზმთან და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან ერთად საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინების მნიშვნელოვანი წყაროა. [post_title] => ფულადი გადარიცხვებით საქართველოში რუსეთი ლიდერობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fuladi-gadarickhvebit-saqarteloshi-ruseti-liderobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 12:36:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 08:36:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154192 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 148 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f250e3b2971f4d85746c2e3b9712a5e4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )