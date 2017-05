ქართული არხები ფასიანი ხდება?! – მიზეზები და მხარეების პოზიციები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => rustavi-2 [2] => maestro [3] => silqneti [4] => fasiani-arkhebi [5] => qartuli-arkhebi-fasiani-khdeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131161 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => rustavi-2 [2] => maestro [3] => silqneti [4] => fasiani-arkhebi [5] => qartuli-arkhebi-fasiani-khdeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131161 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 51 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => rustavi-2 [2] => maestro [3] => silqneti [4] => fasiani-arkhebi [5] => qartuli-arkhebi-fasiani-khdeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => rustavi-2 [2] => maestro [3] => silqneti [4] => fasiani-arkhebi [5] => qartuli-arkhebi-fasiani-khdeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131161) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15754,51,946,15755,192,1838) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131280 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-16 15:02:25 [post_date_gmt] => 2017-05-16 11:02:25 [post_content] => საკაბელო ტელევიზიები კომპანია GMR-ს განცხადებით მიმართავენ. შპს GMR-ისადმი მიმართვა ტელეკომპანიების გავრცელების პირობებს შეეხება. როგორც განცხადების ავტორები აღნიშნავენ, კომპანია GMR ამ ეტაპისთვის არ ფლობს არანაირ უფლებას, წაუყენოს რაიმე სახის მოთხოვნა ავტორიზებულ პირებს და მოსთხოვოს მათ ტელეარხების ტრანსლირების შეწყვეტა. მათივე განმარტებით, იმ შემთხევაში, თუ არ შეიცვლება პოზიცია, საკაბელო ტელევიზიები არხების სიგნალს გათიშავენ. მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საერთო მიმართვას უცვლელად გთავაზობთ: „➡ შპს GMR-ს ➡ ტელეკომპანიებს - „იმედი“; „მაესტრო“; „რუსთავი-2“; „კომედი არხი“; „მარაო“; ჯი-დი-ეს“ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულმა პირებმა მიიღეს წერილობითი შეტყობინება, რომ უახლოეს პერიოდში შპს GMR მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას ტელეარხების - იმედი; მაესტრო; რუსთავი-2; კომედი არხი; მარაო; ჯიდიესი-ს მიერ წარმოებული კონტენტის კომერციულ დისტრიბუციასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს რომ საკაბელო ოპერატორებისგან ტელეარხების სიგნალის გავრცელების სანაცვლოდ მოითხოვენ ანაზღაურებას. შეტყობინებაში ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მითითებულია, რომ ვინც 20 მაისამდე არ მიმართავს კომპანია GMR-ს, მითითებული ტელეარხების ტრანსლირების უფლება შეუწყდებათ 01 ივნისიდან. წერილის შინაარსიდანვე ირკვევა, რომ კომპანია GMR ამ ეტაპისთვის არ ფლობს არანაირ უფლებას, წაუყენოს რაიმე სახის მოთხოვნა ავტორიზებულ პირებს და მოსთხოვოს მათ ტელეარხების ტრანსლირების შეწყვეტა. შესაბამისად, არ ვცნობთ და არ ვიღებთ შესასრულებლად მიღებულ შეტყობინებას. ამასთან ერთად, როგორც არ უნდა განვითარდეს სამართლებრივი ურთიერთობა თავად სამაუწყებლო კომპანიებსა და შპს GMR-ს შორის, ჩვენი კატეგორიული გადაწყვეტილებაა, რომ არ დავეთანხმებით შეტყობინებაში მითითებული ტელეკომპანიების სიგნალის ტრანზიტისთვის გადასახადის დაწესებას. იმ შემთხევაში, თუ თქვენი მხრიდან არ შეიცვლება პოზიცია, ჩვენ მივიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას არხების სიგნალის გათიშვასთან დაკავშირებით. გთხოვთ, საბოლოო ნაბიჯის გადადგმამდე გაითვალისწინოთ რომ, საკაბელო ოპერატორები ხელს უწყობენ სამაუწყებლო კომპანიებს სიგნალის გავრცელებაში საქართველოს მასშტაბით, რაც უშუალოდ განსაზღვრავს არხების ყურებადობის მაჩვენებელს და სარეკლამო ბაზრის მასშტაბებს. კერძო ტელეკომპანიების შემოსავალს წარმოადგენს კომერციული რეკლამა, რომელიც გათვლილია საქართველოს მოსახლეობაზე. ტელეარხზე რეკლამის განთავსების ძირითად ინდიკატორს წარმოადგენს მაუწყებლის გავრცელების არეალი და ყურებადობა, რაშიც ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს სწორედ სატრანზიტო კომპანიები ასრულებენ. ამრიგად, საკაბელო ოპერატორი გიწევთ რა მომსახურებას ქართულ ტელეარხებს სიგნალის გავრცელებაში, გეხმარებათ მიიღოთ შემოსავალი და ამისათვის თანხაც უნდა გადაიხადოს? რა თქმა უნდა ეს ყოველგვარ საღ აზრს მოკლებულია. მეტი სიცხადისთვის განვმარტავთ, რომ ყველა უცხოური ფასიანი ტელეარხი, რომლებიც საკაბელო ტელევიზიების პაკეტშია განთავსებულია, გვთავაზობენ სპეციალურ ვერსიებს, რომლებიც შექმნილია საერთაშორისო ბაზრისთვის. ისინი ქმნიან სატელევიზიო პროდუქტს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედი საკაბელო ოპერატორებისთვის, რომელთა დაინტერესებაც არ არის რეკლამიდან მიღებული შემოსავალი და უმეტესად ისინი თავისუფალია სარეკლამო ჭრებისგან. გარდა ამისა, შეტყობინებაში მითითებული სამი ტელეკომპანია - იმედი; მაესტრო და რუსთავი-2 წარმოადგენთ საერთო მაუწყებელს, რომლებიც სარგებლობთ სავალდებულო ტრანზიტის მოთხოვნის უფლებით (ე.წ. Must Carry), რაც გულისხმობს იმას, რომ „საერთო მაუწყებლებს უფლება აქვთ მოსთხოვონ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირებს, სატელევიზიო არხი განათავსონ მომხმარებლისათვის შეთავაზებულ ყველა პაკეტში“. ამავე დროს საქართველოს კანონის „მაუწყებლობის შესახებ“ მე-401 მუხლის I ნაწილი გართმევთ უფლებას მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირებისგან მოითხოვოთ ანაზღაურება სატელევიზიო სიგნალის ტრანზიტის სანაცვლოდ. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ, არაერთმა კერძო მაუწყებელმა მოახდინა ლიცენზიის მოდიფიცირება და გახდა საერთო მაუწყებელი, სწორედ იმისთვის, რომ კანონის ძალით მოეთხოვათ სატრანზიტო ოპერატორებისთვის, განეთავსებინათ ტელეარხები ყველა სამომხმარებლო პაკეტში. ოპერატორებისგან უარის შემთხვევაში, ისინი მიმართავენ საჩივრით საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და ამ გზით აიძულებენ საკაბელო ტელევიზიებს გაავრცელონ მათი სატელევიზო პროგრამები. აქვე გვინდა შეგახსენოთ, რომ საკაბელო ტელევიზიების შექმნის დღიდან, ყველა მაუწყებლის მთავარ ინტერესს წარმოადგენდა საკაბელო ოპერატორების პაკეტში მოხვედრა. გვახსოვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც საკაბელო ოპერატორმა გათიშა ქართული ტელეარხი და ამას მოჰყვა მძაფრი რეაქციები თავად მაუწყებელთა ხელმძღვანელობის მხრიდან. საინტერსოა, ახლა აღარ წარმოადგენს თქვენს ინტერესს და აღარ აქვს მნიშვნელობა, იქნებიან თუ არა ტელეარხები განთავსებული საკაბელო ოპერატორების პაკეტებში? განვმარტავთ, რომ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირები, სააბონენტო გადასახადს ვიღებთ ტექნიკურ მომსახურებაში. არც ერთი აბონენტი ქართული ტელეარხების საყურებლად არ ირჩევს საკაბელო ტელევიზიის მომსახურებას. ამის საშუალება მათ უფასოდაც აქვთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მულტიფლექს ან/და თანამგზავრული სისტემების გამოყენებით. თქვენი სიგნალი ყველა მოქალაქესთან რომ მივიდეს, ამაში თავად იხდით სოლიდურ თანხებს. უცნაურია, მაგრამ ახლა საკაბელო ოპერატორებს სთხოვთ გადასახადს იმაში, რომ თქვენი სატელევიზიო სიგნალი გაავრცელონ. ეს ყველაფერი სრულიად ალოგიკურია. ეს ნიშნავს, რომ იმ თანხების ამოღებას, რომელსაც ხარჯავთ, რომ სატელევიზიო პროგრამების თავისუფლად ვრცელდებოდეს ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, აპირებთ ამოიღოთ საკაბელო ოპერატორებისგან და უშუალოდ მოსახლეობისგან, რადგან ფასიან ტრანზიტზე შეთანხმება ავტომატურად გამოიწვევს სააბონენტო ტარიფის შესაბამისად გაზრდას, რაც თავის მხრივ აისახება მოსახლეობაზე და შედეგად მივიღებთ მათ დიდ უკმაყოფილებას. კიდევ უფრო მეტი სიცხადისთვის, გეტყვით, რომ აბონენტები ირჩევენ საკაბელო ოპერატორების მომსახურებას მსოფლიოს წამყვანი ტელეარხების საყურებლად, რომლის მიღების საშუალებაც მათ სხვა გზებით არ აქვთ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ წერილში მითითებული გარემოებები და შეცვალოთ თქვენი პოზიცია. სხვა შემთხვევაში, შეტყობინებაში მითითებული სატელევიზიო კომპანიების სიგნალი გაითიშება საკაბელო ოპერატორების ქსელიდან“, – ნათქვამია განცხადებაში. "ჯარიმა დაწესებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ სილქნეტის რომელიმე პაკეტი, შეიძენთ გარკვეულ მოწყობილობებს და მოახდენთ ჩვენს მიერ მოწოდებული სერვისის გადაყიდვას, კომერციული ინტერესით", – განაცხადეს სილქნეტში. როგორც "ფორტუნას" კომპანიაში განუმარტეს, მათი სერვისის "გადაყიდვის" რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა რეგიონებში, თუმცა 20 000 ლარიან ჯარიმამდე საქმე არ მისულა და "არაკეთილსინდისიერი" აბონენტები მხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლნენ. "თბილისში ინტერნეტის გადაყიდვის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, თუმცა რეგიონში დაახლოებით, 3 ასეთი შემთხვევა გამოვლინდა. კონკრეტული მომხმარებლები ჩაერთნენ ქსელში როგორც ფიზიკური პირები და გაყიდეს ინტერნეტი მეზობლებზე, ახლობლებზე და ა.შ. ამ ფაქტის შესახებ თავად აბონენტებმა გვითხრეს, რადგან მათ პრეტენზია ჰქონდათ ინტერნეტის სიჩქარესთან დაკავშირებით", – განაცხადეს სილქნეტში. ინფორმაციის გავრცელებისას, მედია რამდენიმე დღის წინ ფეისბუქ-გვერდზე „შემცირდეს ინტერნეტის ფასები და გაიზარდოს ინტერნეტის სიჩქარე“ დადებულ პოსტს დაეყრდნო, რომლშიც ვკითხულობთ: „იმ შემთხვევაში თუ თქვენს ინტერნეტს სხვაც მოიხმარს ( მესამე პირისთვის გადაცემა ) ანუ Wi-Fi ზე თუ არ გაქვთ პაროლი და მეზობელმა გამოიყენა თქვენი ინტერნეტი, სილქნეტს შეუძლია 20 000 ლარით დაგაჯარიმოთ და ამას მარეგულირებელიც დაეთანხმება და იტყვის ხელშეკრულება დაარღვიეთო, ასევე თუკი კაფეში ან რესტორანში უფასო ინტერნეტი აქვთ, ხელშეკრულებით შეუძლიათ ჯარიმის დაკისრება. მათივე ცნობით, ხელშეკრულების 7.1.4. მუხლში წერია - მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისათვის გამოიყენოს საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით განხორციელებული „მომსახურება“ და არ დაუშვას „კომპანიისგან“ მიღებული „მომსახურების“ შემდგომი მიყიდვა/გადაცემა სხვა ნებისმიერ „მესამე პირზე“. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, “კომპანია” უფლებამოსილია დააკისროს “აბონენტს” ჯარიმის სახით 20,000.00 (ოცი ათასი) ლარის გადახდა და “კომპანიისთვის” მიყენებული ზარალის ანაზღაურება" სილქნეტში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ჯარიმა მხოლოდ გადაყიდვის შემთხვევაშია გათვალისწინებული. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => სილქნეტი უპაროლო WI-FI–სთვის არ დაგაჯარიმებთ: რა შემთხვევაშია დაწესებული 20 000 ლარიანი ჯარიმა? რა თქმა უნდა ეს ყოველგვარ საღ აზრს მოკლებულია. მეტი სიცხადისთვის განვმარტავთ, რომ ყველა უცხოური ფასიანი ტელეარხი, რომლებიც საკაბელო ტელევიზიების პაკეტშია განთავსებულია, გვთავაზობენ სპეციალურ ვერსიებს, რომლებიც შექმნილია საერთაშორისო ბაზრისთვის. ისინი ქმნიან სატელევიზიო პროდუქტს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედი საკაბელო ოპერატორებისთვის, რომელთა დაინტერესებაც არ არის რეკლამიდან მიღებული შემოსავალი და უმეტესად ისინი თავისუფალია სარეკლამო ჭრებისგან. გარდა ამისა, შეტყობინებაში მითითებული სამი ტელეკომპანია - იმედი; მაესტრო და რუსთავი-2 წარმოადგენთ საერთო მაუწყებელს, რომლებიც სარგებლობთ სავალდებულო ტრანზიტის მოთხოვნის უფლებით (ე.წ. Must Carry), რაც გულისხმობს იმას, რომ „საერთო მაუწყებლებს უფლება აქვთ მოსთხოვონ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირებს, სატელევიზიო არხი განათავსონ მომხმარებლისათვის შეთავაზებულ ყველა პაკეტში“. ამავე დროს საქართველოს კანონის „მაუწყებლობის შესახებ“ მე-401 მუხლის I ნაწილი გართმევთ უფლებას მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირებისგან მოითხოვოთ ანაზღაურება სატელევიზიო სიგნალის ტრანზიტის სანაცვლოდ. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ, არაერთმა კერძო მაუწყებელმა მოახდინა ლიცენზიის მოდიფიცირება და გახდა საერთო მაუწყებელი, სწორედ იმისთვის, რომ კანონის ძალით მოეთხოვათ სატრანზიტო ოპერატორებისთვის, განეთავსებინათ ტელეარხები ყველა სამომხმარებლო პაკეტში. ოპერატორებისგან უარის შემთხვევაში, ისინი მიმართავენ საჩივრით საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და ამ გზით აიძულებენ საკაბელო ტელევიზიებს გაავრცელონ მათი სატელევიზო პროგრამები. აქვე გვინდა შეგახსენოთ, რომ საკაბელო ტელევიზიების შექმნის დღიდან, ყველა მაუწყებლის მთავარ ინტერესს წარმოადგენდა საკაბელო ოპერატორების პაკეტში მოხვედრა. გვახსოვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც საკაბელო ოპერატორმა გათიშა ქართული ტელეარხი და ამას მოჰყვა მძაფრი რეაქციები თავად მაუწყებელთა ხელმძღვანელობის მხრიდან. საინტერსოა, ახლა აღარ წარმოადგენს თქვენს ინტერესს და აღარ აქვს მნიშვნელობა, იქნებიან თუ არა ტელეარხები განთავსებული საკაბელო ოპერატორების პაკეტებში? განვმარტავთ, რომ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირები, სააბონენტო გადასახადს ვიღებთ ტექნიკურ მომსახურებაში. არც ერთი აბონენტი ქართული ტელეარხების საყურებლად არ ირჩევს საკაბელო ტელევიზიის მომსახურებას. ამის საშუალება მათ უფასოდაც აქვთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მულტიფლექს ან/და თანამგზავრული სისტემების გამოყენებით. თქვენი სიგნალი ყველა მოქალაქესთან რომ მივიდეს, ამაში თავად იხდით სოლიდურ თანხებს. უცნაურია, მაგრამ ახლა საკაბელო ოპერატორებს სთხოვთ გადასახადს იმაში, რომ თქვენი სატელევიზიო სიგნალი გაავრცელონ. ეს ყველაფერი სრულიად ალოგიკურია. ეს ნიშნავს, რომ იმ თანხების ამოღებას, რომელსაც ხარჯავთ, რომ სატელევიზიო პროგრამების თავისუფლად ვრცელდებოდეს ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, აპირებთ ამოიღოთ საკაბელო ოპერატორებისგან და უშუალოდ მოსახლეობისგან, რადგან ფასიან ტრანზიტზე შეთანხმება ავტომატურად გამოიწვევს სააბონენტო ტარიფის შესაბამისად გაზრდას, რაც თავის მხრივ აისახება მოსახლეობაზე და შედეგად მივიღებთ მათ დიდ უკმაყოფილებას. კიდევ უფრო მეტი სიცხადისთვის, გეტყვით, რომ აბონენტები ირჩევენ საკაბელო ოპერატორების მომსახურებას მსოფლიოს წამყვანი ტელეარხების საყურებლად, რომლის მიღების საშუალებაც მათ სხვა გზებით არ აქვთ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ წერილში მითითებული გარემოებები და შეცვალოთ თქვენი პოზიცია. სხვა შემთხვევაში, შეტყობინებაში მითითებული სატელევიზიო კომპანიების სიგნალი გაითიშება საკაბელო ოპერატორების ქსელიდან“, – ნათქვამია განცხადებაში. 