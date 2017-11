ქართული ჩაის 170 წლის იუბილე აღინიშნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => sapartnioro-fondi [2] => chai ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190555 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => sapartnioro-fondi [2] => chai ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190555 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 471 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => sapartnioro-fondi [2] => chai ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iubile [1] => sapartnioro-fondi [2] => chai ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190555) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1026,471,3817) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189747 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-22 15:26:41 [post_date_gmt] => 2017-11-22 11:26:41 [post_content] => „საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ ფონდში ბრიტანულ-ინდური კლინიკური და აკადემიური პარტნიორობა BICAP-ისა და მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კვლევითი და სასწავლო უნივერსიტეტი King's College London-ის დელეგაცია მიიღო. ბრიტანული დელეგაცია ფონდის კუთვნილებაში არსებული სამი კლინიკის განვითარების საკითხით ინტერესდება და ფონდის შვილობილ „კლინიკების განვითარების კომპანიასთან“ თანამშრომლობის სურვილს გამოქვამს. „საპარტნიორო ფონდში“ გამართულ შეხვედრამდე ბრიტანული დელეგაციის წევრებს „კლინიკების განვითარების კომპანიის“ დირექტორმა თეა გიორგაძემ ფონდის მფლობელობაში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები დაათვალიერებინა. ფონდში გამართულ საქმიან შეხვედრაზე ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ და ბრიტანული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ერთმანეთს კლინიკების განვითარების ხედვა გაუზიარეს და თანამშრომლობის სამომავლო პერსექტივების შესახებ იმსჯელეს. ბრიტანული მხრიდან შეხვედრას BICAP-ის დირექტორი ფართი სრინივასანი და King's College London-ის კომერციული განვითარების დირექტორი საიმონ ტეილორი ესწრებოდნენ. „საპარტნიორო ფონდი“ მის მფლობელობაში არსებული კლინიკების განვითარებისა და მათი ულტრათანამედროვე სტანდარტების სამედიცინო დაწესებულებებად გადაქცევის მიზნით, პოტენციურ ინვესტორებთან მოლაპარაკებებს ინტენსიურად მართავს. შეგახსენებთ, „საპარტნიორო ფონდის" კუთვნილებაშია სამი მსხვილი კლინიკა: ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა (ე.წ. რესპუბლიკური საავადმყოფო), უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (ყოფილი ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი) და თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო. სამი ქართული კლინიკის განვითარებით ბრიტანული ორგანიზაციები ინტერესდებიან საქართველოში ექსპორტის საკრედიტო სააგენტო იქმნება

საქართველოს მთავრობამ, ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს შექმნის შესახებ, კანონპროექტი დაამტკიცა . კანონპროექტის თანახმად , საპარტნიორო ფონდს საშუალება ექნება დააფუძნოს სააგენტო , რომელმაც პროდუქციის ან მომსახურების ექსპორტის ტრანზაქციებთან დაკავშირებული რისკები უნდა დააზღვიოს. სააგენტო ხელს შეუწყობს საკრედიტო რისკების დაზღვევით , ფინანსური ინსტრუმენტების შეთავაზებითა და , ზოგადად , ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლოებით საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდას და საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას . როგორც საპარტნიორო ფონდში აცხადებენ, სააგენტოს დახმარებით ექსპორტიორები გადაწყვეტენ მათ წინაშე მდგარ ძირითად პრობლემებს , კერძოდ, შეძლებენ საერთაშორისო სავაჭრო ტრანზაქციებთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევას და საბრუნავი კაპიტალის ნაკლებობის სწრაფ აღმოფხვრას . სააგენტო აღნიშნული მიზნით შესთავაზებს ექსპორტიორ კომპანიებს საექსპორტო დაზღვევას და ასევე გარანტიებს , რომლებიც დამატებითი უზრუნველყოფის როლს შეასრულებენ კომერციული ბანკებიდან საბრუნავი სახსრების მოზიდვის დროს . „ საქართველოს ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს " აქციათა 100%- იანი წილის მფლობელი სს „ საპარტნიორო ფონდი " იქნება . სააგენტოს კაპიტალის სახით , ფონდი პირველი სამი წლის განმავლობაში , 20 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტირებას მოახდენს . საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ , სამი თვის ვადაში მოხდება სააგენტოს დაფუძნება , რის შემდგომაც ის სადაზღვევო ლიცენზიას მიიღებს და მასზე სადაზღვევო რეგულაცია გავრცელდება . კორპორაცია CJIC-ი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე კაპიტალდაბანდებას გეგმავს

International Economic and Technical Cooperation (CJIC)-ის დელეგაცია „საპარტნიორო ფონდის" მენეჯმენტს შეხვდა. "საპარტნიორო ფონდის" ინფორმაციით, ჩინეთის ძიანსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშროლომლობის კორპორაცია CJIC-ი საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებით ინტერესდება და ქვეყნის ტურიზმისა და უძრავი ქონების სფეროებში კაპიტალდაბანდებას გეგმავს. „საპარტნიორო ფონდში" გამართულ შეხვედრაზე ჩინურმა მხარემ ფონდთან პარტნიორობის გაღრმავების სურვილი გამოთქვა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ ისაუბრა. გამოითქვა ინტერესი რაჭისა და წყალტუბოს განვითარების პროექტების მიმართ. თავის მხრივ, „საპარტნიორო ფონდის" მენეჯმენტმა ჩინეთის ძიანსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრლომლობის კორპორაცია CJIC-ს ფონდის მიმდინარე პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. შეხვედრას ჩინური მხრიდან, დელეგაციის ხელმძღვანელი ჩინეთის ძიანსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის კორპორაცია CJIC-ის ვიცე-პრეზიდენტის და შვილობილი კომპანიების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. მიმდინარე წლის სექტემბერში „საპარტნიორო ფონდის" დელეგაციის ჩინეთში საქმიანი ვიზიტის ფარგლებში, „საპარტნიორო ფონდსა" და ძიანგსის პროვინციის საერთაშორისო ეკონომიკურ - ტექნიკური თანამშრომლობის კომპანიასთან მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმება სამომავლო თანამშრომლობის ასპექტებს მოიცავს. სამი ქართული კლინიკის განვითარებით ბრიტანული ორგანიზაციები ინტერესდებიან

„საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ ფონდში ბრიტანულ-ინდური კლინიკური და აკადემიური პარტნიორობა BICAP-ისა და მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კვლევითი და სასწავლო უნივერსიტეტი King's College London-ის დელეგაცია მიიღო. ბრიტანული დელეგაცია ფონდის კუთვნილებაში არსებული სამი კლინიკის განვითარების საკითხით ინტერესდება და ფონდის შვილობილ „კლინიკების განვითარების კომპანიასთან" თანამშრომლობის სურვილს გამოქვამს. „საპარტნიორო ფონდში" გამართულ შეხვედრამდე ბრიტანული დელეგაციის წევრებს „კლინიკების განვითარების კომპანიის" დირექტორმა თეა გიორგაძემ ფონდის მფლობელობაში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები დაათვალიერებინა. ფონდში გამართულ საქმიან შეხვედრაზე ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ და ბრიტანული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ერთმანეთს კლინიკების განვითარების ხედვა გაუზიარეს და თანამშრომლობის სამომავლო პერსექტივების შესახებ იმსჯელეს. ბრიტანული მხრიდან შეხვედრას BICAP-ის დირექტორი ფართი სრინივასანი და King's College London-ის კომერციული განვითარების დირექტორი საიმონ ტეილორი ესწრებოდნენ. „საპარტნიორო ფონდი" მის მფლობელობაში არსებული კლინიკების განვითარებისა და მათი ულტრათანამედროვე სტანდარტების სამედიცინო დაწესებულებებად გადაქცევის მიზნით, პოტენციურ ინვესტორებთან მოლაპარაკებებს ინტენსიურად მართავს. შეგახსენებთ, „საპარტნიორო ფონდის" კუთვნილებაშია სამი მსხვილი კლინიკა: ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა (ე.წ. რესპუბლიკური საავადმყოფო), უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (ყოფილი ონკოლოგიის ნაციონალური ც