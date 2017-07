ქართული ჭიდაობა შესაძლოა იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში მოხვდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => iunesko [3] => siradze-delone ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147640 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => iunesko [3] => siradze-delone ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147640 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => iunesko [3] => siradze-delone ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => iunesko [3] => siradze-delone ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147640) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4137,7061,17437,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147431 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-19 11:32:53 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:32:53 [post_content] => მადრიდის „რეალის“ ფორვარდმა კრიშტიანო რონალდომ დაადასტურა, რომ მისი მეგობარი გოგო ბავშვს ელოდება. პორტუგალიელს პირველად შეეძინება ჩვილი არა სუროგატი დედისგან. სუპერვარსკვლავმა ეს ამბავი El Mundo-ს ჟურნალისტებს დაუდასტურა. - როგორ არიან თქვენი ახალშობილი ბავშვები? - ისინი შესანიშნავი არიან. ბედნიერი ვარ. - და ბედნიერი ხართ, რომ კიდევ ერთი შვილი გეყოლებათ? - დიახ, ძალიან ბედნიერი ვარ. რონალდომ ჯორჯინა როდრიგესი 2016 წელს გაიცნო. 2017 წლის ივნისში მათი ურთიერთობა დადასტურდა და გოგონას მომრგვალებული მუცლის გამო ჭორები აგორდა. რონალდო მამა პირველად 2010 წელს გახდა, როდესაც კრიშტიანო-უმცროსი შეეძინა. გასულ ივნისს პორტუგალიელს ტყუპები შეეძინა - ევა და მეტიუ. სამივე ბავშვი სუროგატი დედისგან დაიბადა. სლოვენიის დაბა პოდჩეტრტეკში მყოფმა საქართველოს ნაკრებმა დღის პირველი ვარჯიში მთლიანად ფიზმომზადებას დაუთმო. ნაკრების წევრებს ვარჯიში ფიზმომზადების მწვრთნელმა - ბერძენმა სპეციალისტმა, გიორგის ვავეცისმა ჩაუტარა. მოთამაშეებს ძირითადად სირბილის ნორმატივების ჩაბარება მოუხდათ. ფიზიკურად დატვირთული ვარჯიში ყოველი შეკრების წინ ტარდება, რის შემდეგაც იწყება მუშაობა ტაქტიკაზე და სათამაშო კომბინაციებზე. საქართველოს ნაკრები სწორედ ტაქტიკურ ვარჯიშებზე გადავა. სრული სატვირთვის ვერ ვარჯიშობს ბექა ბურჯანაძე, რომელსაც ტრავმისშემდგომი რეაბილიტაციის პერიოდი უდგას. ხოლო თორნიკე შენგელია სრული დატვირთვით ვარჯიშს 2 დღეში შეუდგება. ნაკრებშს 24 ივლისს 20-წლამდელთა ნაკრები წევრი გოგა ბითაძე შეუერთდება, ხოლო გუნდის კაპიტანი ზაზა ფაჩულია შეკრებაში აგვისტოს დასაწყისში, ნაკრების თბილისში დაბრუნების შემდეგ ჩაერთვება. ნაკრების მთავარმა მწრვთნელმა ილიას ზუროსმა ბიჭების მონდომებით კმაყოფილება გამოთქვა და აღნიშნა, რომ გუნდი ჯერ საწყის ეტაპზეა. https://www.youtube.com/watch?v=zyXVbjSllfA [post_title] => ზუროსი ბიჭებით კმაყოფილია: ნაკრები ფიზმომზადებიდან ტაქტიკაზე გადადის (ვიდეო) Esporte Interativo-ს ინფორმაცია აიტაცა კიდევ ერთმა ბრაზილიურმა გამოცემა Lance-მ, რომელმაც დაწერა, რომ ნეიმარის გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია პსჟ-ის ახალწვეულმა დანი ალვეშმა. უფრო ადრე, ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ „პარი სენ-ჟერმენი“ მზად არის, ნეიმარში 222 მილიონი ევრო გადაიხადოს. Esporte Interativo-ს ინფორმაცია აიტაცა კიდევ ერთმა ბრაზილიურმა გამოცემა Lance-მ, რომელმაც დაწერა, რომ ნეიმარის გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია პსჟ-ის ახალწვეულმა დანი ალვეშმა. უფრო ადრე, ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ „პარი სენ-ჟერმენი" მზად არის, ნეიმარში 222 მილიონი ევრო გადაიხადოს. [post_title] => ნეიმარი პარიზში მიდის: სუპერტრანსფერის მოლოდინში 