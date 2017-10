ქართული ციტრუსი ექსპორტზე შუა აზიის ქვეყნებში გავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mandarini [2] => eqsporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181027 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mandarini [2] => eqsporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181027 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1391 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mandarini [2] => eqsporti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => citrusi [1] => mandarini [2] => eqsporti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181027) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1391,1779,1625) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180137 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-25 12:25:28 [post_date_gmt] => 2017-10-25 08:25:28 [post_content] => ჩატარებული ეფექტური ღონისძიებების შედეგად ფაროსანას მიერ მიყენებული დაზიანება არის მინიმალური რაც ციტრუსის მოსავალზე ვერ აისახება, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ციტრუსის მოსავალზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ციტრუსის საკმაოდ კარგი მოსავალი გვაქვს წელს. კლიმატიდან გამომდინარე უამრავი გამოწვევისა, წლევანდელი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგებით, მათ შორის, ციტრუსში გვექნება ძალიან კარგი შედეგი. ჩვენ დაახლოებით, 5-დან 10 ნოემბრამდე გავხსნით ციტრუსის მოსავლის დაბინავების საკოორდინაციო შტაბს. ჩართულები ვიქნებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები. დღეს დილით გვქონდა შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, რომლისთვისაც უმთავრესი კულტურა სწორედ მანდარინია. ჩატარებული ეფექტური ღონისძიებების შედეგად ფაროსანას მიერ მიყენებული დაზიანება არის მინიმალური, რაც ციტრუსის მოსავალზე ვერ აისახება", - განაცხადა დავითავილმა იაპონია ქართული კივის ხარისხით კმაყოფილია - ექსპორტი იზრდება

იაპონიაში ქართული კივის ექსპორტი იზრდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა იაპონური სავაჭრო კომპანიის „აგრი" პრეზიდენტთან, ტეტსუია საკამოტოსთან და ქართული კივის მწარმოებელი კომპანიის „ნერგეტა" თანადამფუძნებელთან, კონსტანტინე ვეკუასთან შეხვედრაზე იაპონიაში ქართული კივის ექსპორტის მზარდი ტენდენციის საკითხი განიხილა. მინისტრმა ვრცლად ისაუბრა საქართველოს აგრარული პოტენციალის შესახებ და განსაკუთრებული ყურადღება მეხილეობის სექტორის განვითარების შესაძლებლობებზე გაამახვილა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, იაპონიის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა და ქართული კივის იაპონურ ბაზარზე გამოჩენა მნიშვნელოვანია. იაპონური სავაჭრო კომპანიის „აგრი" პრეზიდენტის, ტეტსუია საკამოტოს განცხადებით, საქართველოში კივის კულტურას განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს, რადგან კლიმატური პირობები სრულად შეესაბამება საექსპორტო კივის კულტურის განვითარებას. „ქართული წარმოების კივი არის შესანიშნავი ხარისხის. თუ კივის შაქრიანობის საკითხს შევეხებით, რაც მისი საგემოვნო თვისებების განმსაზღვრელია, იაპონურ კივთან შედარებით ქართულში შაქრიანობა 1,5 პროცენტით მაღალია. შარშან იაპონიაში პირველად ჩავიტანეთ ქართული კივი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. ვფიქრობ, წელს საქართველოდან იმპორტირებული კივის მოხმარება კიდევ უფრო გაიზრდება. მოთხოვნიდან გამომდინარე ვგეგმავთ იაპონიაში კივის ექსპორტი გავზარდოთ" - განაცხადა იაპონური სავაჭრო კომპანიის „აგრი" პრეზიდენტმა, ტეტსუია საკამოტომ. ცნობისთვის, კომპანია „ ნერგეტამ " კივის საცდელი პარტია იაპონიის ბაზარზე 2016 წელს შეიტანა. მიმდინარე წელს კი, დაახლოებით 100 ტონა კივის ექსპორტისთვის ემზადება. ლატვიაში ქართული სასმელის ექსპორტის ზრდა განიხილება

სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ლატვიის რესპუბლიკის ქალაქ ვალკას მერს, ვენტს არმანდს კრაუკლისს შეხვდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა ლატვიაში ქართული წარმოების ალკოჰოლური სასმელების, მათ შორის ღვინის, და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ექსპორტის შესაძლებლობების ზრდის საკითხები განიხილეს. ლევან დავითაშვილმა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულების არსებობის პირობებში საქართველოსთვის ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის, აგრარული მიმართულებით ერთობლივი პროექტების განხორციელების და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მინისტრმა ქალაქ ვალკას მერს ის პროექტები გააცნო, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დარგის სწრაფი და ეფექტიანი განვითარებისთვის ახორციელებს და რომლის მიზანიც აგრობიზნესის სტიმულირება და ადგილობრივი წარმოების ზრდაა. როგორც ქალაქ ვალკას მერმა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან შეხვედრაზე განაცხადა, საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავება ორივე ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ციტრუსის მოსავლის დაბინავების შტაბი 5-დან 10 ნოემბრამდე გაიხსნება

ჩატარებული ეფექტური ღონისძიებების შედეგად ფაროსანას მიერ მიყენებული დაზიანება არის მინიმალური რაც ციტრუსის მოსავალზე ვერ აისახება, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ციტრუსის მოსავალზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა.

"ციტრუსის საკმაოდ კარგი მოსავალი გვაქვს წელს. კლიმატიდან გამომდინარე უამრავი გამოწვევისა, წლევანდელი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგებით, მათ შორის, ციტრუსში გვექნება ძალიან კარგი შედეგი. ჩვენ დაახლოებით, 5-დან 10 ნოემბრამდე გავხსნით ციტრუსის მოსავლის დაბინავების საკოორდინაციო შტაბს. ჩართულები ვიქნებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები. დღეს დილით გვქონდა შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, რომლისთვისაც უმთავრესი კულტურა სწორედ მანდარინია. ჩატარებული ეფექტური ღონისძიებების შედეგად ფაროსანას მიერ მიყენებული დაზიანება არის მინიმალური, რაც ციტრუსის მოსავალზე ვერ აისახება", - განაცხადა დავითავილმა