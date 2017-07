ქართული ფილმი “დედე” კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე, ჟიურის პრიზის მფლობელი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mariam-khachvani [1] => karlovi-varis-kinofestivali [2] => dede [3] => qartuli-filmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144687 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mariam-khachvani [1] => karlovi-varis-kinofestivali [2] => dede [3] => qartuli-filmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144687 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15967 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mariam-khachvani [1] => karlovi-varis-kinofestivali [2] => dede [3] => qartuli-filmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mariam-khachvani [1] => karlovi-varis-kinofestivali [2] => dede [3] => qartuli-filmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144687) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17096,16609,15967,17097) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140732 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-23 13:09:03 [post_date_gmt] => 2017-06-23 09:09:03 [post_content] => მარიამ ხაჭვანი სოციალურ ქსელში ავრცელებს ფოტოებს სვანეთიდან და ასევე სპეციალურ პოსტს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი ისტორიული კოშკი ჩამოინგრა და ამ ფაქტს სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია. „კოშკებს, ერთი კოშკი დააკლდათ სათვალავში. უშგულში ერთი კოშკი წაიქცა. 12 საუკუნეს გაუძლო. მეტს ვერა... დღეს ერთი კოშკი დააკლდა უშგულს, სვანეთს და ჩვენ ყველას!!! განსაკუთრებით დამენანა. ეს კოშკი და სახლი ჩვენი ფილმის მთავარი ობიექტი იყო. მე სულ ვამბობ, რომ დღეს სჭირდება უშგულს დახმარება. ხვალ გვიანია!!! გულში რაღაც ჩამწყდა... აისზე, როგორც სხვა კოშკები თითქოს მხნედ იყო. დაისს ვერ გაუძლო. დაისზე წაიქცა... და ვინ იცის როგორ ტირიან სხვა კოშკები... როგორ... ისინი ხომ თორმეტი საუკუნე მოდიან ერთად... თორმეტი საუკუნე დგანან ერთმანეთის გვერდში... თორმეტი საუკუნე უყვართ ერთმანეთი... თორმეტი საუკუნე ინახავდნენ უშგულის ისტორიას... და ახლა სხვა კოშკებიც შეშინდნენ... უფრო შეშინდნენ... მე კიდევ დღეს კოშკებს ვხატავდი... თავი დამნაშავედ ვიგრძენი... ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს უშგულს გული მოაჭრეს... დიდი გულისტკივილით, მარიამ ხაჭვანი 22.06.2017 აისი და დაისი“. მარიამის პოსტს დიდი რეზონანსი მოჰყვა „ფეისბუქზე“. ერთ-ერთ კომენტარში შესაბამისი ფოტოთანხლებით ანა გავაშელი წერს, რომ უძველეს სახლებსაც ვერ ინარჩუნებენ: „ძალიან მწყდება გული, ასეთ ამბებს რომ ვიგებ. ჩემს სოფელში 50-მდე დუროიანი სახლი იყო და იქიდან მხოლოდ ერთი შემორჩა და ისიც ასეთ მდგომარეობაშია (როგორც ფოტოზე ჩანს). საუკუნეებს უძლებენ და დღეს ჩვენ ვერ ვუვლით, ვერ ვინახავთ საკუთარ კულტურას და გულსატკენია ეს.. ისტორიული ძეგლების ასეთი უყურადღებობა არ შეიძლება...“ [gallery link="file" columns="5" ids="140733,140734,140735,140736,140737"] [post_title] => უშგულში 12 საუკუნის კოშკი ჩამოიქცა - „საკუთარ კულტურას ვერ ვუვლით...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ushgulshi-12-saukunis-koshki-chamoiqca-sakutar-kulturas-ver-vuvlit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 16:20:31 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 12:20:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139532 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-19 12:27:09 [post_date_gmt] => 2017-06-19 08:27:09 [post_content] => სულ მალე ჩეხეთი კარლოვი ვარის კინოფესტივალს უმასპინძლებს, სადაც საკონკურსო პროგრამებში 2 ქართული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალის მთავარ კონკურსშია გიორგი ოვაშვილის ახალი ფილმი „ხიბულა", რომელიც მშობლიური ქვეყნის მიუვალ მთებში გახიზნული პრეზიდენტის შესახებ მოგვითხრობს. პრეზიდენტი ძალაუფლების დაბრუნებას ცდილობს, თუმცა უხილავი მდევარი აიძულებს მას, თვითონ აირჩიოს გზა საკუთარი დასასრულისკენ. "ხიბულას" სცენარს საფუძვლად უდევს 1991 წელს, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ქვეყანაში განვითარებული რეალური მოვლენები. გიორგი ოვაშვილი კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე 2014 წელსაც მონაწილეობდა. მისმა ფილმმა „სიმინდის კუნძული" კინოფესტივალის გრან პრი აიღო, მოგვიანებით კი თავად რეჟისორი კინოფესივალის ჟიურის წევრად მიიწვიეს. კარლოვი ვარის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში East of the West წარმოდგენილი კიდევ ერთი ქართული ფილმი ახალგაზრდა რეჟისორს, მარიამ ხაჭვანს ეკუთვნის. „დედე" რეჟისორისთვის პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმია. იგი სვან გოგონაზე მოგვითხრობს, რომელიც სიყვარულისთვის იბრძვის და იმარჯვებს. „დედეს" გადაღებები სვანეთში, ყაზბეგსა და კასპში მიმდინარეობდა. ფილმის უმეტესი ნაწილი სვანურ ენაზეა, ასევე სვანია ფილმის ყველა მსახიობი. სექციაში "ჰორიზონტი" ნაჩვენები იქნება ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ახალი ფილმი "ჩემი ბედნიერი ოჯახი". ოჯახური დრამა აგრძელებს წარმატებულ საფესტივალო გზას სანდენსზე პრემიერის შემდეგ. ასევე ჩეხეთში ნახავენ ბოლო წლის წარმატებულ დოკუმენტურ ფილმს - რატი ონელის "მზის ქალაქი" სექციაში "სხვა ხედვა" იქნება წარმოდგენილი. ფილმმა არაერთი წარმატება მოიპოვა ამ წლის პრესტიჟულ ფესტივალზე. ნაჩვენები იყო ბერლინალეზეც. ამას გარდა, EFP (European Film Promotion) 10 ყველაზე იმედისმომცემ ახალგაზრდა რეჟისორს Future Frames ფარგლებში კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე წარადგენს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან შერჩეულ 10 რეჟისორს შორის მოხვდა საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი მუხაძე, რომელიც ფესტივალზე ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით მიიღებს მონაწილეობას. მისი სადიპლომო ფილმი „ანას მოლოდინში" 2 დედმამიშვილის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც ცდილობენ აღადგინონ კონტაქტი დედის გარდაცვალების შემდეგ. კარლოვი ვარის კინოფესტივალი უმაღლესი, A კლასის კინოფესტივალების კატეგორიას მიეკუთვნება, რომელსაც ყოველწლიურად 1500 სტუმარი ესწრება, მათ შორის მსოფლიო კინოინდუსტრიის ცნობილი და გავლენიანი წარმომადგენლები. ფესტივალი ჩეხეთში 30 ივნისიდან 8 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. [post_title] => ქართული ფილმები კარლოვი ვარის კინოფესტივალს იპყრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-filmebi-karlovi-varis-kinofestivals-ipyrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 13:59:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 09:59:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139532 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133528 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 15:37:19 [post_date_gmt] => 2017-05-23 11:37:19 [post_content] => მარიამ ხაჭვანის ფილმი „დინოლა“ ახლახან ერაყში AMARJI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-ზე დააჯილდოვეს. მას, როგორც საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან ფილმს, კინოფესტივალის მთავარი პრიზი გადაეცა. “დინოლა” საკუთარი ნების წინააღმდეგ დანიშნული ქვრივის და სვანურ ტრადიციას შეწირული დედაშვილობის შესახებ მოგვითხრობს. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერითაა შექმნილი, რომელმაც მთავარი ჯილდოები 17 საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოიპოვა და პირველი მოკლემეტრაჟიანი ქართული ფილმი გახდა, რომელიც ევროპის კინოაკადემიამ შეარჩია. [caption id="attachment_133534" align="aligncenter" width="550"] ფილმი “დინოლა”[/caption] რეჟისორი მარიამ ხაჭვანი აქვეყნებს ფოტოს და წერს, როგორ მოძებნა დინოლას როლის შემსრულებელი. „დინოლას როლის შემსრულებელს დიდი ხანი ვეძებდი. სვანეთის ყველა სკოლა შემოვიარე. დაწყებითი კლასების ბავშვი მინდოდა. რამდენიმედღიანი ძებნის შემდეგ გულდაწყვეტილი ვბრუნდებოდით მესტიაში. როცა ლენჯერს მივუახლოვდით, ჩემმა მეგობარმა, დათო ჯაფარიძემ მითხრა, მოდი ლენჯერის ბაღში შევიაროთ ბარემ, გზად არისო. ბაღის ბავშვების ნახვას არ ვაპირებდი, მაგრამ დავთანხმდი. ასე შემთხვევით შევაბიჯე ლენჯერის ბაღში. გრძელ ტაბურეტკაზე ერთმანეთის გვერდით მიჭეჭყილ ბავშვებმა ჩემს დანახვაზე თვალები დახარეს. ნუცი კი მე მომაშტერდა დიდრონი ცისფერი თვალებით. მიუხედავად იმისა, რომ ის მხოლოდ სამი წლის იყო, არ ლაპარაკობდა და შეუძლებელი იქნებოდა მასთან ყინვიან ზამთარში მუშაობა, მაინც ვერ შეველიე. ბაღში გადაღებული პირველი ფოტო)))“ [post_title] => როგორ იპოვეს ცისფერთვალება ნუცი სვანეთში დინოლას როლისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-ipoves-cisfertvaleba-nuci-svanetshi-dinolas-rolistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 15:54:33 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 11:54:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133528 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140732 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-23 13:09:03 [post_date_gmt] => 2017-06-23 09:09:03 [post_content] => მარიამ ხაჭვანი სოციალურ ქსელში ავრცელებს ფოტოებს სვანეთიდან და ასევე სპეციალურ პოსტს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი ისტორიული კოშკი ჩამოინგრა და ამ ფაქტს სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია. „კოშკებს, ერთი კოშკი დააკლდათ სათვალავში. უშგულში ერთი კოშკი წაიქცა. 12 საუკუნეს გაუძლო. მეტს ვერა... დღეს ერთი კოშკი დააკლდა უშგულს, სვანეთს და ჩვენ ყველას!!! განსაკუთრებით დამენანა. ეს კოშკი და სახლი ჩვენი ფილმის მთავარი ობიექტი იყო. მე სულ ვამბობ, რომ დღეს სჭირდება უშგულს დახმარება. ხვალ გვიანია!!! გულში რაღაც ჩამწყდა... აისზე, როგორც სხვა კოშკები თითქოს მხნედ იყო. დაისს ვერ გაუძლო. დაისზე წაიქცა... და ვინ იცის როგორ ტირიან სხვა კოშკები... როგორ... ისინი ხომ თორმეტი საუკუნე მოდიან ერთად... თორმეტი საუკუნე დგანან ერთმანეთის გვერდში... თორმეტი საუკუნე უყვართ ერთმანეთი... თორმეტი საუკუნე ინახავდნენ უშგულის ისტორიას... და ახლა სხვა კოშკებიც შეშინდნენ... უფრო შეშინდნენ... მე კიდევ დღეს კოშკებს ვხატავდი... თავი დამნაშავედ ვიგრძენი... ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს უშგულს გული მოაჭრეს... დიდი გულისტკივილით, მარიამ ხაჭვანი 22.06.2017 აისი და დაისი“. მარიამის პოსტს დიდი რეზონანსი მოჰყვა „ფეისბუქზე“. ერთ-ერთ კომენტარში შესაბამისი ფოტოთანხლებით ანა გავაშელი წერს, რომ უძველეს სახლებსაც ვერ ინარჩუნებენ: „ძალიან მწყდება გული, ასეთ ამბებს რომ ვიგებ. ჩემს სოფელში 50-მდე დუროიანი სახლი იყო და იქიდან მხოლოდ ერთი შემორჩა და ისიც ასეთ მდგომარეობაშია (როგორც ფოტოზე ჩანს). საუკუნეებს უძლებენ და დღეს ჩვენ ვერ ვუვლით, ვერ ვინახავთ საკუთარ კულტურას და გულსატკენია ეს.. ისტორიული ძეგლების ასეთი უყურადღებობა არ შეიძლება...“ [gallery link="file" columns="5" ids="140733,140734,140735,140736,140737"] [post_title] => უშგულში 12 საუკუნის კოშკი ჩამოიქცა - „საკუთარ კულტურას ვერ ვუვლით...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ushgulshi-12-saukunis-koshki-chamoiqca-sakutar-kulturas-ver-vuvlit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 16:20:31 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 12:20:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 29b744a4e9584bbf152c20ef2ce7a8e8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )