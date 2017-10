ქართული კოოპერატივი ჰოლანდიაში ბალახეულ ჩაის გაიტანს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => chai [2] => niderlandebi [3] => balakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178043 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => chai [2] => niderlandebi [3] => balakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178043 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1779 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => chai [2] => niderlandebi [3] => balakhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => chai [2] => niderlandebi [3] => balakhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178043) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20503,3817,1779,12162) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177399 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:50:16 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:50:16 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 7567.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1940.3 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (28.3 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 5627.2 მლნ. აშშ დოლარს (7.4 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში 3686.9 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.7 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1515.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 26.7 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2064.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.6 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 462.4 მლნ. აშშ დოლარი იყო (18.9 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1602.6 მლნ. აშშ დოლარი (2.3 პროცენტით მეტი). საქსტატის ცნობითვე, დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში 2428.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვარ-სექტემბერთან შედარებით 31.2 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 785.4 მლნ. აშშ დოლარი (59.0 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1642.8 მლნ. აშშ დოლარი იყო (21.0 პროცენტით მეტი). 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 65.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია: თურქეთი (1117.7 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (806.3 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (640.6 მლნ. აშშ დოლარი). 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა, 309.7 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 16.0 პროცენტი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 237.2 მლნ. აშშ დოლარს და შესაბამისად, მთლიანი ექსპორტის 12.2 პროცენტს უდრიდა. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 149.4 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 7.7 პროცენტი შეადგინა უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 487.0 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.7 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 338.8 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 6.0 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე სპილენძის მადნების და კონცენტრატების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 258.9 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 4.6 პროცენტი). [post_title] => ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი თითქმის 19 პროცენტით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiris-qveynebshi-eqsporti-titqmis-19-procentit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:52:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:52:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177350 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:22:46 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:22:46 [post_content] => დამოუკიდებლობის შემდეგ ჩვენ ამდენი ღვინო არ გაგვიყიდია არც თანხაში, არც რაოდენობაში, ჩვენი მოლოდინით, საქართველოდან ექსპორტი 70 მილიონ ბოთლს გადააჭარბებს, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა „რთველი 2017“-ის შეფასებისას განაცხადა. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, „რთველი 2017“ უპრეცედენტოდ წარმატებით დასრულდა.„ამის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ წელს სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევა იყო მინიმალური. ფაქტობრივად, სახელმწიფოს არ მოუწია ჭარბი ყურძნის შეძენა, რადგან ამის საჭიროება არ იყო და ის მთლიანად კერძო სექტორმა შეიძინა“, - განაცხადა დავითაშვილმა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნა იყო საკმაოდ მაღალი, 123 000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა და მევენახეებმა 150 მილიონ ლარამდე თანხა მიიღო. ლევან დავითაშვილის თქმით, კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნა გაჯანსაღებულია და კერძო სექტორი არის გაძლიერებული, რასაც წინ უძღვოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში სახელმწიფოს თანადაფინანსების პროგრამები. „ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ მივიღეთ გადაიარაღებული საწარმოები, უამრავი ახალი საწარმო, მოდერნიზებული კომპანიები, რომლებიც წარმატებულები არიან საერთაშორისო ბაზრებზე და ის მარკეტინგული ღონისძიებები, რომლებიც ქართული ღვინის ცნობადობას უკავშირდება - ეს ყველაფერი აისახება გაზრდილ მოთხოვნაზე“, - განაცხადა დავითაშვილმა. [post_title] => ლევან დავითაშვილი: დამოუკიდებლობის შემდეგ ჩვენ ამდენი ღვინო არ გაგვიყიდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => levan-davitashvili-damoukideblobis-shemdeg-chven-amdeni-ghvino-ar-gagviyidia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:24:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:24:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177350 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 175736 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-16 12:14:00 [post_date_gmt] => 2017-10-16 08:14:00 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 4.5%-ის ფარგლებში იქნება. როგორც გახარიამ განაცხადა, აღნიშნული ვარაუდის საფუძველს ერთი მხრივ, აძლევს ის აქტივობები, რაც კერძო სექტორშია, ასევე ის კაპიტალური ხარჯები, რომელსაც სახელმწიფო ეწევა. "ასევე ის ტენდენციები, რომლებიც გვაქვს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით და ის გაჯანსაღება, რაც საექსპორტო ბაზარზეა. ექსპორტი იზრდება საკმაოდ კარგად, შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძირითადი მაჩვენებლები, რომლებიც მოგვცემს საშუალებას, რომ ეკონომიკური ზრდა იყოს 4.5%-ის ფარგლებში", - განაცხადა გახარიამ. [post_title] => რა გაზრდის საქართველოს ეკონომიკას - გიორგი გახარია განმარტავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-gazrdis-saqartvelos-ekonomikas-giorgi-gakharia-ganmartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 12:14:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 08:14:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175736 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177399 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:50:16 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:50:16 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 7567.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1940.3 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (28.3 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 5627.2 მლნ. აშშ დოლარს (7.4 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში 3686.9 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.7 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1515.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 26.7 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2064.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.6 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 462.4 მლნ. აშშ დოლარი იყო (18.9 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1602.6 მლნ. აშშ დოლარი (2.3 პროცენტით მეტი). საქსტატის ცნობითვე, დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში 2428.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვარ-სექტემბერთან შედარებით 31.2 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 785.4 მლნ. აშშ დოლარი (59.0 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1642.8 მლნ. აშშ დოლარი იყო (21.0 პროცენტით მეტი). 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 65.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია: თურქეთი (1117.7 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (806.3 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (640.6 მლნ. აშშ დოლარი). 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა, 309.7 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 16.0 პროცენტი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 237.2 მლნ. აშშ დოლარს და შესაბამისად, მთლიანი ექსპორტის 12.2 პროცენტს უდრიდა. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 149.4 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 7.7 პროცენტი შეადგინა უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 487.0 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.7 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 338.8 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 6.0 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე სპილენძის მადნების და კონცენტრატების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 258.9 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 4.6 პროცენტი). [post_title] => ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი თითქმის 19 პროცენტით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiris-qveynebshi-eqsporti-titqmis-19-procentit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:52:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:52:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 198 [max_num_pages] => 66 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5932594f7f9897efbe8456f142d1cfd5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )