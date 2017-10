ქართული მარშის აქციაზე 6 პირია დაკავებული – შსს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182432 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182432 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10237 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182432) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10237,17579) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182435 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-31 21:28:48 [post_date_gmt] => 2017-10-31 17:28:48 [post_content] => ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა “ქართულ მარშს” 4 ნოემბერს აფხაზეთში იარაღით შესვლისკენ მოუწოდებს.ამის შესახებ განცხადება სიჭინავამ ტელეკომპანია "პირველის" ეთერში, გადაცემა "რეაქციაში" გააკეთა. ზვიად სიჭინავა "ქართული მარშის" წარმოამდგენლებს ფსევდო პატრიოტებს უწოდებს. ფეხბურთელ გურამ კაშიას მიერ LGBT თემის მხარდამჭერი სამკლაურის გაკეთების გამო გამოწვეულ აჟიოტაჟზე კომენტარისას , სიჭინავამ განაცხადა, რომ გურამ კაშია არის პროფესიონალი, რომელმაც დადგენილი სტანდარტებით იმოქმედა. "მოდით, ჩვენ დავამტკიცოთ ის ვაჟკაცობა და ის პატრიოტიზმი, 4 ნოემბერს, 4 საათზე, რუხის ხიდთან, მე გელოდებით იარაღით ხელში, გადავიდეთ და ავიღოთ სოხუმი. მე იარაღით ხელში დაგიდგებით და გადავიდეთ" https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0mxHDFeNXLY [post_title] => "ამ ფსევდოპატრიოტებს მივმართავ!გელოდებით იარაღით ხელში, გადავიდეთ და ავიღოთ სოხუმი" - ზვიად სიჭინავა "ქართული მარშის" წევრებს მიმართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => am-fsevdopatriotebs-mivmartavgelodebit-iaraghit-khelshi-gadavidet-da-avighot-sokhumi-zviad-sichinava-qartuli-marshis-wevrebs-mimartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 21:29:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 17:29:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182435 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182165 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 13:53:06 [post_date_gmt] => 2017-10-31 09:53:06 [post_content] => არ ვიცი, რატომ უნდა გაირიცხოს, რა დააშავა კაშიამ? - ამის შესახებ თბილისის მერობის გამარჯვებულმა კანდიდატმა, კახა კალაძემ, გურამ კაშიასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლნების კომენტირებისას განაცხადა. კალაძე აცხდებს, რომ მიუხედავად სარწმუნოებისა და სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები, დააფიქსიროს თავისი აზრი. "მიუხედავად სარწმუნოებისა, მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები, დააფიქსიროს თავისი აზრი. ნაკრებიდან არ ვიცი, რატომ უნდა გაირეცხოს, რა დააშავა კაშიამ?"- განაცხადა კალაძემ. [post_title] => რატომ უნდა გაირიცხოს ნაკრებიდან, რა დააშავა კაშიამ? - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-unda-gairickhos-nakrebidan-ra-daashava-kashiam-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 13:53:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 09:53:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182165 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182096 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-31 12:47:50 [post_date_gmt] => 2017-10-31 08:47:50 [post_content] => ინგა გრიგოლიას დღევანდელი „რეაქცია“ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვიცე-კაპიტნის გურამ კაშიას ნაბიჯს ეძღვნება - მოგეხსენებათ, მან არნემის „ვიტესის“ თამაშზე ცისარტყელას ფერებში გადაწყვეტილი კაპიტნის სამკლავური გაიკეთა ლგბტ პირების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. მის ამ გადაწყვეტილებას ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ლანძღვა-გინება მოჰყვა. „ქართული მარშის“ წევრები დღეს აქციას მართავენ და გურამ კაშიასგან ბოდიშის მოხდას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ნაკრების თამაშებზე მივლენ და ნაკრებს ზურგს შეაქცევენ. ინგა გრიგოლიამ გადაცემასთან დაკავშირებით პოსტი გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ მისდა გასაკვირად, გურამ კაშიას მხარდასაჭერად გადაცემაში მონაწილეობისგან უამრავმა ისეთმა ადამიანმა შეიკავა თავი, რომლებისგანაც ამას არ ელოდა... ინგა გრიგოლია წერს: „ხვალ „რეაქციას“ „ქართული მარშის“ აქცია ემთხვევა ფეხბურთის ფედერაციასთან. სად მოვყვე და როგორ მოვყვე, ვინ თქვა უარი ხვალინდელ „რეაქციაში“ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ფეხბურთელ გურამ კაშიას წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიაზე. ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რა გადამეტებული წარმოდგენის ვარ ადამიანებზე (((((((((((( ერთი ფაქტი გამახსენდა,გიორგი დემეტრაძე რომ იყო დაჭერილი, რამდენმა ფეხბურთელმა შეიკავა თავი მაშინ, ღიად დაეჭირათ მისთვის მხარი. P.S-თან დებატი არ მაქვს, ესაა მნიშვნელოვანი, თორემ გავიგებდი, დებატი რომ დამეგეგმა“. [post_title] => ინგა გრიგოლია: „სად მოვყვე და როგორ, ვინ თქვა უარი გურამ კაშიას წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიაზე საკუთარი აზრის დაფიქსირებაზე...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inga-grigolia-sad-movyve-da-rogor-vin-tqva-uari-guram-kashias-winaaghmdeg-agorebul-kampaniaze-sakutari-azris-dafiqsirebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 12:47:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 08:47:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182096 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182435 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-31 21:28:48 [post_date_gmt] => 2017-10-31 17:28:48 [post_content] => ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა “ქართულ მარშს” 4 ნოემბერს აფხაზეთში იარაღით შესვლისკენ მოუწოდებს.ამის შესახებ განცხადება სიჭინავამ ტელეკომპანია "პირველის" ეთერში, გადაცემა "რეაქციაში" გააკეთა. ზვიად სიჭინავა "ქართული მარშის" წარმოამდგენლებს ფსევდო პატრიოტებს უწოდებს. ფეხბურთელ გურამ კაშიას მიერ LGBT თემის მხარდამჭერი სამკლაურის გაკეთების გამო გამოწვეულ აჟიოტაჟზე კომენტარისას , სიჭინავამ განაცხადა, რომ გურამ კაშია არის პროფესიონალი, რომელმაც დადგენილი სტანდარტებით იმოქმედა. 